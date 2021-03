Igualdad sustantiva como condición para el bienestar energético

¿Cuál es la importancia de la relación entre género y energía? Durante el primer año de trabajo de la Agencia de Energía del Estado de Puebla (AEEP), nos ha quedado claro que, si realmente queremos cambiar el uso inequitativo de bienes comunes como la energía y promover un bienestar energético para todas y todos, sólo puede ser posible incorporando la perspectiva de género. Por lo tanto, nos parece fundamental poner en el centro de la transición energética el empoderamiento de las mujeres, como una prioridad innegociable en el desarrollo sustentable del sector.

Diálogo y reconocimiento del problema

El género, además de estructurar un rol sociocultural entre los seres humanos, también moldea a la energía. Es decir, ¿cómo y quién produce? ¿Quién se beneficia de la producción? Algunas áreas visibles de influencia de los roles de género en la energía se pueden observar, por ejemplo, en la falta de representación de las mujeres en la toma de decisiones para la implementación de políticas públicas y ejecución de proyectos; en la fuerza laboral del sector, y en la matrícula estudiantil de carreras de ciencia, tecnología y matemáticas (CTIM).

La exclusión histórica de la mujer sigue representando un obstáculo para lograr una transición energética justa que tenga como visión lograr el bienestar para todas y todos. Debemos empoderar a las niñas, jóvenes y mujeres para que puedan decidir y contribuir en el diseño y solución de problemas, utilizando las nuevas tecnologías y fomentando la sustentabilidad. El empoderamiento de la mujer puede ser definido como el mecanismo para brindar las condiciones más favorables e igualitarias para la participación en la toma de decisiones, el cual tiene un efecto positivo en la sociedad en general.

Del diálogo a las acciones

En la Agencia hemos abierto el diálogo para entender la relación entre el género y la energía al instalar la Unidad de Igualdad Sustantiva. Con esta acción, hoy trabajamos por incluir la perspectiva de género con indicadores en la operación de la Agencia y en los proyectos energéticos del estado de Puebla. Entre varias iniciativas de la Unidad, tres son las que directamente promueven el empoderamiento de las mujeres.

La primera se trata de un esquema de becas para jóvenes interesadas en estudiar alguna profesión relacionada al desarrollo energético sustentable. Tal tipo de acciones contribuyen a que más mujeres participen de forma activa en el sector. Los estereotipos de roles de género en áreas como la ingeniería o ciencias, aún consideradas como profesiones de hombres, representan un gran reto en México.

La segunda acción para promover el empoderamiento de mujeres es el establecer un mínimo de participación de mujeres en el desarrollo de proyectos energéticos que requieran ser asistidos técnica y sustantivamente por parte de la Agencia. Con esta medida, esperamos que la participación de las mujeres en el sector aumente no sólo en puestos medios, sino en posiciones directivas y en toda la estructura organizacional. Además de ser un criterio de justicia social, también es una acción que integra las ideas de las mujeres y fomenta la innovación y sustentabilidad en el sector.

La tercera acción para promover el empoderamiento de la mujer son los Diálogos por la Igualdad que hemos implementado en la Agencia de Energía. Esta acción consiste en difundir pláticas con mujeres que se han destacado por su trayectoria en energía y en la administración pública como lo son la Maestra Rosanety Barrios y la Senadora Indira Kempis, quienes han decidido compartirnos su historia y su experiencia superando los retos inherentes que el género trae consigo. Esto es una forma de representar a las mujeres en puestos de poder y abrir espacios en donde ellas sean las protagonistas, con el fin de inspirar e impulsar a muchas más en sus carreras profesionales y personales. Es fundamental que las mujeres hagan que su voz sea escuchada y con los Diálogos por la Igualdad, buscamos contribuir a que no existan más obstáculos para ello.

Retos

La generación de energía concierne a un sinnúmero de factores técnicos y políticos, así como a todo tipo de actores públicos y privados. Sin embargo, no hay que olvidar la incorporación de la perspectiva de género como un enfoque transversal, no sólo en la toma de decisiones, sino en cada parte de la cadena de valor de la energía. La mujer debe ser parte de la transición energética porque es justo, pero también porque es necesario. Debemos comprender la importancia de visibilizar a las mujeres en todos los espacios, particularmente en la energía, ya sea como consumidoras, suministradoras, productoras o tomadoras de decisiones. No es negociable, la transición energética debe ser guiada bajo principios de igualdad sustantiva, de lo contrario, será una transición fallida.

Rodrigo Osorio Díaz actualmente se desempeña como Jefe de Oficina del Gobernador del Estado de Puebla y es Director General de la Agencia de Energía.

En Coautoría con María Valencia, Directora de Vinculación de la Agencia de Energía y Titular de la Unidad de Igualdad Sustantiva de la Agencia.*

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.