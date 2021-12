Importancia de las habilidades transversales en los planes curriculares

¿Cuántas veces no hemos escuchado a nuestros estudiantes decir…?, “¿para qué me sirve esta materia?”, “esta materia no tiene nada que ver con mi carrera” o en otras ocasiones hacen aseveraciones o expresan preguntas que demeritan el objetivo de las materias transversales (de habilidades blandas o soft skills), las cuales todos los programas de estudio, desde nivel básico, deberían tener y que la industria requiere para contar con mano de obra que, además de estar calificada en la parte técnica, posea las competencias y habilidades para ser un tomador de decisiones, un pensador crítico y, sobre todo, alguien con ética profesional, que tanta falta hace no solo en las empresas sino en la vida diaria.

¿Y por qué impartir este tipo de asignaturas desde la educación básica? Fundamentalmente, porque es el momento adecuado para formar a los futuros profesionales en competencias básicas que históricamente han sido áreas de oportunidad, como la comprensión lectora, el razonamiento lógico, las competencias digitales, la comunicación oral y escrita, o bien, desarrollar en los alumnos las habilidades de finanzas personales o administración de proyectos, lo cual les servirá en su vida venidera; o mejor aún, que sepan sobre emprendimiento con la finalidad de formar a los futuros innovadores y emprendedores empresariales.

El desarrollo de este tipo de competencias en esta etapa temprana ayudará a que en el momento en el cual se integren a la vida universitaria puedan desplegar habilidades más complejas y enfocadas al mundo empresarial, como el liderazgo, las destrezas directivas o la gestión correcta de la información.

Comparto a continuación algunas de las habilidades transversales más solicitadas por el mercado laboral, de acuerdo con ADECO en su publicación “10 habilidades blandas para el 2021”:

Comunicación: se tienen en cuenta tanto la oral como la escrita. Gestión del tiempo: esta es fundamental para los profesionales multitareas y para la ejecución en tiempo y forma, optimizando recursos. Inteligencia emocional: habilidad básica para la interacción y el trabajo en equipo. Adaptabilidad: el mundo está en continuo cambio y el laboral no escapa a ello; las corporaciones requieren de profesionales que se adapten a todas las necesidades que se planteen y a las que se les dé buena salida. Pensamiento creativo: habilidad difícil de desplegar cuando los empleados desempeñan tareas totalmente automatizadas, por lo cual resulta importante desarrollarla para contar con compañías innovadoras y líderes en su ramo. Empatía: habilidad fundamental para el trabajo cooperativo y el éxito en los proyectos multidisciplinarios. Organización: el desarrollo de esta ayuda a optimizar costos y a lograr que las firmas sean eficientes, pues no es más competente la que trabaja más, sino la que entrega mejores resultados versus sus costos y para esto la organización es fundamental. Trabajo en equipo y colaboración: sobra mencionar la importancia de esta habilidad para lograr proyectos efectivos. Resolución de problemas: cada vez es más necesario tener colaboradores que sean capaces de tomar decisiones efectivas y que no dependen de los niveles gerenciales, es por ello que los egresados universitarios deben contar con esta. Liderazgo: ya lo hemos comentado anteriormente, necesitamos líderes, pensadores críticos, tomadores de decisiones, por lo cual esta debe ser desarrollada desde temprana edad y reforzarla en el camino académico de los colegiales.

De manera independiente al listado anterior, resulta fundamental resaltar el desarrollo de una competencia muy descuidada dentro de los programas de estudio y planes curriculares: la relacionada con la ética y la formación humana que desde hace algunos años ha tomado gran relevancia e incluso ha derivado en la creación de nuevas posiciones en las corporaciones para atender los aspectos de Compliance y anticorrupción, o bien, en lo tocante al acoso, la igualdad y los derechos humanos.

En tal sentido, y por la situación sociocultural que vivimos todos los días, las instituciones educativas debemos poner más énfasis en las asignaturas transversales, pues estas posibilitan desarrollar en los adolescentes y profesionistas el sentido del respeto al prójimo, a los derechos de autor, a los derechos humanos y a la integridad personal que, finalmente, al ser parte de una institución o compañía, nuestros actos la representan.

Mencioné también el tema del emprendimiento como una asignatura relevante para impartirse desde una edad temprana, ya que (al igual que la ética) debería ser una disciplina que impartamos desde la edad adolescente hasta la de los profesionistas, pues con ello se generará una sociedad creativa, innovadora e independiente y de este modo propiciar una comunidad cuyo desarrollo no dependa totalmente de las oportunidades que las empresas nacionales o internacionales ofrezcan con salarios muchas veces no óptimos o que involucran condiciones laborales no del todo favorables. Fomentar el pensamiento emprendedor permitirá construir futuros generadores de nuevos productos, nuevos servicios y un nuevo mercado laboral que dará paso a una economía más sólida.

Por último, es oportuno hablar de una asignatura que hace algunos años tuvo mucha resonancia desde al ámbito de las autoridades educativas nacionales, me refiero al tema de aprender a aprender, el cual es sin duda de gran relevancia cuando se conceptualiza de modo adecuado, pues desarrolla en los estudiantes una serie de habilidades que les permitirán tener un mejor desempeño a lo largo de su etapa académica; parte de las habilidades que se plantean dentro del tema de aprender a aprender son las siguientes:

Administración del tiempo

Autoconocimiento

Pensamiento crítico

Razonamiento lógico

Investigación

Análisis

Síntesis

Todas estas de enorme importancia para el correcto desarrollo académico y su futuro desempeño en el sector empresarial o como emprendedores.

Como se puede ver, las materias transversales son totalmente útiles, aplican para todas las áreas de estudio o carreras, son multidisciplinarias, no son de relleno e imprimirles la debida importancia al momento de cursarlas, generarán egresados universitarios más capaces para enfrentar los retos que todos los días la vida profesional nos pone enfrente; desde luego, las instituciones educativas al crear programas de estudio con este tipo de asignaturas poseerán un diferenciador básico y distintivo de cada una de ellas.

Jesús Deloya, Director de Innovación Educativa de Aliat Universidades*

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.