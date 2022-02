Instant Apps, el futuro de las aplicaciones móviles 

Hoy les platicaré sobre el concepto y uso de las Instant Apps o aplicaciones móviles instantáneas. Se trata de una tecnología que permite ejecutar aplicaciones en nuestro móvil o tablet Android sin necesidad de instalarlas, además no gastaremos apenas recursos ni almacenamiento interno, por lo que es una herramienta que innovará el uso de las apps.En el caso para iOS les llaman App Clips.

Estas aplicaciones son la alternativa para descargar e instalar una aplicación completa. Una Instant App es cómo utilizar solo los fragmentos que nos interesan dentro de una aplicación, por lo que se podrían considerar mini aplicaciones con mini programas. Este tipo de apps pueden abrirse desde links y lo bueno es que permiten al usuario la posibilidad de verlas antes de descargarlas para luego decidir con más argumentos si su instalación merece o no la pena.

Estas aplicaciones se presentan a los usuarios en forma de botón “Probar ahora” en la página de Google Play Store, de un enlace en un correo electrónico o un método de entrega alternativo, como un código QR.

LAS INSTANT APSS AYUDARAN A PROBAR OTRAS APPS

Las aplicaciones instantáneas te darán una nueva manera de conseguir usuarios que no tienen la aplicación instalada en su dispositivo, haciendo la app accesible y localizable para cualquiera, ya que se pueden distribuir desde URLs, emails, resultados de búsqueda en Google, mensajes en redes sociales, y comentarios en YouTube o foros.

La mayoría de nosotros tenemos la experiencia de instalar una aplicación solo para completar una única tarea. Por ejemplo, puedes descargar una aplicación para ver un archivo adjunto que alguien te envió por email, para completar una compra en un mobile commerce concreto o para realizar el seguimiento de un pedido que esperamos.

Cuanto más sencillo y accesible sea para los usuarios disfrutar de una aplicación mejor. Esa es la idea principal por la que se han creado, se pierden demasiadas ventas por culpa de las dificultades que a veces se presentan al descargar las aplicaciones y los problemas que pueden dar.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

En el lado positivo, las instant apps tienen las siguientes ventajas:• Acceso desde cualquier navegador• Rápida ejecución y carga de contenido• Fácil acceso desde una Url• Tiempos de espera cortos• No se debe instalar, solo ejecutar y cerrar como un sitio web• No se llena la memoria del Smartphone

Pero no todo es positivo, y hay que tener en mente las siguientes limitaciones:• No se puede acceder a toda la aplicación, solo al Feature en específco.• No puede recibir Push Notifications.• Únicamente para dispositivos desde Android Marshmallow (6.0) en adelante.• Al abrir muchas instant apps, es posible un riesgo de sobrecarga de memoria en la RAM.

EJEMPLOS DE APLICACIONES INSTANTÁNEAS

Aquí una lista de algunas empresas que ya están aprovechando esta tecnología: 1. Skyscanner2. NYTimes Crossword3. Buzzfeed4. Onefootball5. Red Bull TV6. Marvel Strike Force7. Evino8. Panda Pop9. Periscope10. Disney

Las InstantApps son la solución más inteligente a un problema que cada vez preocupa más a las empresas: Fidelizar, crear comunidad, conseguir más ventas y de un modo sencillo y seguro.

A la hora de crear una aplicación, considerar la implementación de una aplicación instantánea podría ser muy beneficioso para el negocio. Permite a los usuarios realizar acciones, o incluso compras dentro de la aplicación, mucho más rápidamente y sin pensarlo dos veces. Además, podría significar el verdadero futuro de las aplicaciones.

Poder acceder a una aplicación sin descargar es adelantarse al futuro, de eso no hay duda. De esta manera se simplifica el proceso de compra para todos, así para las empresas será mucho más fácil lograr los objetivos deseados.

Contacto:

@LopezCasarinJ

Javier López Casarín es Experto en Innovación*

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.