La evolución de la publicidad digital será centrada en la privacidad

Existen ciertas cosas que son muy valiosas para todos. El tiempo, por ejemplo, es una de ellas. Y para aprovecharlo al máximo nos acercamos a soluciones que nos permitan ser más eficientes para invertirlo en lo que más nos interesa. La salud es otro de estos tesoros, y conforme avanzan la ciencia y la tecnología encontramos maneras de proteger mejor nuestro bienestar y el de los nuestros. La privacidad es igual de valiosa y, por eso, así como hemos innovado para ver por esos otros elementos, tenemos que tratar la privacidad de las personas con la misma importancia y dedicación.

A través del Internet hemos encontrado un aliado para procurar y nutrir muchos de esos aspectos que más valoramos. Adquirir nuevo conocimiento, conectar con nuestros seres queridos, adquirir nuevas habilidades o descubrir nuevas maneras de atender nuestras necesidades, son solo algunas de las ventajas que el mundo en línea le da a miles de millones de personas día tras día. Y para hacerlo, el soporte económico de este ecosistema ha sido principalmente la industria publicitaria. Otra de las ventajas que también tiene el Internet es la capacidad de hacer cosas a la medida, y los anuncios se han convertido en piezas cada vez más personalizadas, de manera que sean de utilidad para los usuarios. Los anuncios son clave para mantener el Internet abierto, por lo que es mejor convertirlo en algo que realmente le sirva a cada persona.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Sin embargo, con el tiempo hemos notado que, aunque esto es útil para los usuarios y efectivo para los anunciantes, había algo que quedaba en entredicho, y que es muy valioso: la privacidad. Con el uso de cookies las personas que navegan por internet son percibidas como individuos y esto puede ser percibido como algo invasivo, alimentando sentimientos de desconfianza hacia la publicidad digital. Al encontrarnos con este dilema nos dimos cuenta de que los beneficios de este nivel de personalización que involucra identificación individual no deben de ir por encima de las preocupaciones de las personas. La publicidad digital debe evolucionar.

Su evolución, por lo tanto, debe tener la privacidad de las personas en el centro de todas las estrategias. Este elemento siempre ha sido una prioridad para Google. Sin embargo, a medida que los usuarios vamos haciéndonos más conscientes y exigentes, se requiere que las herramientas de privacidad también evolucionen. Por lo anterior, ponemos a disposición el piloto de Privacy Sandbox con la herramienta FLoC (sigla de Federated Learning of Cohorts en inglés). Esta tecnología busca ser una alternativa, viable y efectiva, para las cookies de terceros y su objetivo es que la publicidad sea relevante para las personas no a través de la identificación individual, sino como parte de conjuntos que compartan intereses similares. El anonimato a través de la multitud es clave para la privacidad de los usuarios, pero como se basa en intereses comunes, los anuncios logran llegar a sus intereses de manera personalizada, por lo que no pierden efectividad.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Una vez que se eliminen las cookies de terceros, no crearemos identificadores alternativos para rastrear a las personas mientras navegan por la web, ni los usaremos en nuestros productos. Esto parte de que no creemos que estas soluciones satisfagan las crecientes expectativas de privacidad de los consumidores ni resistirán las restricciones regulatorias que evolucionan rápidamente y, por lo tanto, no son una inversión sostenible a largo plazo.

La privacidad es uno de los elementos más valiosos para todos, por lo que tenerlo como pieza fundamental en la estrategia significa ver por los usuarios y ser sus aliados para sus planes futuros.

Suscríbete a Forbes México

Adriano Henriques, Director de Plataformas de Google para América Latina*

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.