Dicen que si quieres entablar una conversación sana, libre de toxicidad y conflicto, jamás debes debatir los siguientes temas: política, deporte y religión. Pero a esta afirmación le agregaría: cine y series. Y es que resulta cada vez más común que el título de una cinta o una producción televisiva desate la verdadera furia de una persona cuando se topa con otra que contradice su opinión o gusto.

Gracias a mi oficio que prácticamente consiste en evaluar o dar mi opinión sobre estas producciones, he desarrollado un caparazón más duro que me protege contra los cientos de insultos que recibo constantemente al expresar una postura que no empata con la de mi audiencia. Pero no te preocupes, en esta columna no me voy a dedicar a llorar sobre tu hombro para quejarme de estas olas de odio. No, en esta columna vengo a platicar sobre la “Filosofía Glennclosiana” y a invitarte a que la hagas parte de tu vida. No te preocupes, no te voy a invitar a unirte a un fraude piramidal. Esta filosofía es sana y desinteresada.

Hace algunos días se dieron a conocer los nominados a los Premios de la Academia, mejor conocidos como los Oscars. Aquella ceremonia que premia (supuestamente) lo mejor del cine. Pero también se revelaron los nombres de los nominados a los Premios Razzies, el evento que honra a lo peor del cine. Sí, lo peor, más aburrido, mal actuado, etc. La verdad no es nada del otro mundo encontrar en los Razzies a célebres actores nominados en la categoría de ‘peor actuación’. Nombres de la talla de Jack Nickolson, Rooney Mara o Christopher Walken han sido nominados el mismo año a los Premios Oscar y a los Razzies por diferentes películas. Pero cual fue mi sorpresa al enterarme que este año 2021, la emblemática actriz Glenn Close está nominada en ambos premios (Oscar y Razzie) por su interpretación en la cinta Hillbilly Elegy. Así es, la multifacética leyenda del cine ha sido considerada la mejor y peor actriz de reparto por exactamente la misma película. Y esta situación realmente me hizo reflexionar.

Es verdad que los premios Razzies carecen de seriedad y que cualquiera que pague una membresía de 40 dólares puede formar parte de esta elección. Pero eso no resta el impacto a la percepción tan tajante y dividida sobre una misma interpretación. Creo que nadie pondría en duda las cualidades interpretativas de Doña Glenn Close, a pesar de que la Academia la ha nominado en 8 ocasiones y en ninguna ha resultado victoriosa. Sin embargo ella no necesita ninguna estatuilla que valide su calidad como actriz. Y a pesar de ello, existe un largo y nutrido grupo de personas que consideran su interpretación en Hillbilly Elegy como una digna de ser coronada como lo peor del año. Entonces yo me pregunto si esto le sucede a una de las estrellas más grandes de Hollywood ¿Qué podemos esperar nosotros los mortales?

Ante esta pregunta considero que lo mejor que podemos hacer es adoptar lo que yo denomino la ‘Filosofía Glenncosiana’ la cual consiste en aceptar de lleno el hecho de que nunca, jamás, por más que lo intentemos, vamos a conseguir que todo el mundo valore, respete o aprecie nuestro trabajo u opinión. Sin importar cuán valioso nosotros consideremos nuestro aporte a la sociedad, siempre y remarco, siempre, existirá un grupo de personas que descalifiquen nuestro trabajo u opiniones. Las razones para esto pueden ser infinitas y te aconsejo no pierdas tu tiempo intentando descifrar qué es lo que no le gusta a la gente de ti. Alguna vez leí que estadísticamente siempre le vamos a desagradar al 30% de las personas que nos conozcan. No importa cuán amables seamos con ellos, ni siquiera prestándoles tu cuenta de Netflix conseguirás ganarte su corazón. Al entender esto seremos capaces de tener tanto una autoestima más firme como una mejor capacidad de diálogo con los demás.

En el cine siempre han existido películas que han dividido abruptamente la opinión de la crítica y la audiencia. Ya sea que el público ame una película y la crítica la deteste o viceversa. Un ejemplo claro y reciente es ‘Batman VS Superman. Te haría leer por horas si escribiera todas las anécdotas que conozco de personas que recibieron un sin fin de insultos y hasta amenazas de muerte por hablar mal de esta película o más reciente del Snyder Cut.

Cuando se abre un fuerte debate en torno a una película, nunca me gusta usar la carta de “oye, no te enojes, es solamente una película”, porque como lo he comentado en anteriores textos, para mi una película no solo es una sucesión de imágenes. Es un producto que influye, moldea, inspira y transforma a las personas de maneras inimaginables. Así que partiendo de esta creencia, puedo entender por qué la sangre se le sube a la cabeza a las personas cuando sus películas favoritas son atacadas o señaladas como malas. Sin embargo eso jamás será razón suficiente para agredir la integridad de alguien más. Con esto quiero invitarte a que consideres adoptar la Filosofía Glenncosiana y que hagas consciencia de que sin importar cuán buena y perfecta te parezca, en este caso una película, siempre habrá otro grupo de personas que no estarán de acuerdo contigo. ¿Eso le resta valor a la cinta? ¿Es una invitación para que dejes de disfrutarla? Por supuesto que no.

Creo que gran parte de descubrir una mala crítica o comentario hacia una película que nos gusta, es que lo sentimos como un ataque personal, creemos que más que un disgusto al producto es un disgusto a nuestro propio criterio. Pero cuando sientas eso, debes de replantearte si realmente te están atacando a ti, o tú mismo estás poniendo en duda tu buen juicio. Yo creo que escuchar la opinión o crítica (sana) de los demás siempre va a enriquecer la experiencia o apreciación de una obra, siempre y cuando seas consciente que se está hablando de la obra como tal y no de tu experiencia con ella. Ya que tu relación con ella jamás debería de ser puesta en duda al tratarse de algo irrepetible y personal. Recuerda que el juicio o valoración hacia una película está ligado a experiencias personales. Así que elementos como la edad, dónde crecimos, quienes fueron nuestras influencias, y si tus papás te mostraron de niño películas de Terminator o de Federico Fellini… claramente serán determinantes para la apreciación personal de una determinada obra.

No conozco personalmente a Glenn Close (hagamos cadena de oración para que suceda), pero podría apostar que el hecho de que un grupo haya considerado su actuación como un desempeño terrible, no será un detonante para que ella deje de actuar. Así como tampoco será (o no debería ser) una razón para quienes disfrutaron su caracterización como una abuela ruda pero sensible en Hillbilly Elegy dejen de conmoverse con su personaje. Recuerda siempre que lo que para ti es increíble, es una pesadilla para otra persona, así funciona la vida y una vez que lo aceptes y asimiles por completo, serás tan feliz como la mujer con más nominaciones a los Premios Oscar: Doña Glenn Close.

