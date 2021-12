Importancia de la Responsabilidad Social Empresarial para procesos de M&A

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial comienza a concebirse a finales del siglo 19, con la Revolución Industrial, esto debido al cuidado que los trabajadores debían recibir por parte de sus patrones. Posteriormente, a mediados del siglo 20, en 1953, se modificó a como lo conocemos ahora; sin embargo, no fue hasta comienzos del siglo 21 que organizaciones como Coca-Cola, Walt Disney, entre otras, realmente adoptaron prácticas de RSE en sus procesos. No obstante, el juego ha cambiado.

Hoy nos enfrentamos no solamente a un contexto totalmente diferente al de hace 100 años sino también es crítico para la supervivencia de la humanidad. Estamos llegando a hitos en cuestiones ambientales en los que ya no hay vuelta atrás; la sociedad cada vez es más sensible al impacto de, por ejemplo, la diversidad en las firmas y todo ello en un entorno en el que el manejo y la gobernanza de las corporaciones son cada vez más complejas.

Desde el punto de vista de M&A, ¿estamos seguros que las compañías cuentan con la capacidad de verdaderamente medir todos los impactos relacionados a ESG (Environment Social and Governance), su escalabilidad y asumirlo dentro de una transacción?

Se estima que el manejo de activos relacionados a ESG llegue a 50 trillones de USD en los siguientes años, esto representa mucho movimiento de capitales enfocados en este rubro, así como la “pelea” de las empresas en el mercado por los activos que cuenten con los más altos estándares, por lo que las organizaciones deben comenzar a consolidar o construir tres elementos para que sus procesos de M&A entre otros sean exitosos:

La RSE debe estar al centro de la corporación y ser genuina. Las nuevas generaciones ya no aceptan planes vacíos y sin fondo, por lo que los elementos y los colaboradores deben entender el valor de cualquier transacción, así como contar con los elementos concretos y contundentes que reflejen que el proceso va a llevar consigo dichos aspectos.

Se deben evaluar los riesgos desde el punto de vista de ESG y tener un modelo que respalde los análisis y las decisiones que se toman a la hora de adquirir un activo.

Se tiene que comprender si el activo u organización que adquiero cuenta verdaderamente con una cultura de ESG que pueda ser replicable, escalable y accionable para llegar al net 0, así como verificar que no vaya a perjudicar las metas de la compañía en este ámbito para los siguientes hitos (2030 y 2050).

Creemos que las firmas están haciendo esfuerzos por cumplir con todos los elementos de ESG; sin embargo, el mundo de M&A se mueve a una velocidad más alta y vemos un riesgo en poder lograr una declaratoria contundente, un mecanismo de evaluación de riesgos e identificar si existen argumentos suficientes para asumir que el tema de mejores prácticas ambientales, sociales y de gobernanza se encuentra verdaderamente interiorizado por la empresa desde el punto de vista cultural, por lo que se deben tomar pasos contundentes y con velocidad para alcanzar el ritmo en que se está haciendo relevante para el mundo.

Contacto:

*Ale Fayad es Principal M&A de Mercer.

*Sofia Cruz, M&A Transactions, Multinational Client Group

Correo: [email protected]

Correo: [email protected]

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.