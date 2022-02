La invasión de TikTok

TikTok está que arde con más de mil millones de usuarios. La red social especializada en videos superó a Google como el sitio más popular en 2021 y continúa fortaleciendo su posición.

Tomando en cuenta el impresionante crecimiento de la plataforma en los últimos años, seguramente veremos una expansión aún mayor en 2022. TikTok está cambiando el curso del marketing y de las ventas, y las marcas están más que listas para sumarse a este auge. Con nuevos lanzamientos y funciones para el social commerce, cualquier marca, de cualquier tamaño, puede comprar anuncios, medir resultados y aumentar sus ingresos en TikTok.

Marketing para todos

TikTok ofrece a los especialistas del marketing un piso parejo en términos de alcance y engagement. A diferencia de otras plataformas, el algoritmo único de TikTok le da a cada video la misma oportunidad de volverse viral, independientemente de cuán popular sea el creador del contenido.

De acuerdo con TikTok, los algoritmos de “For Your Page” se basan en las preferencias y el historial de actividad de cada usuario. Esto significa que no hay dos feeds “For You” que sean exactamente iguales, ya que estas recomendaciones se seleccionaron o fueron “curadas” cuidadosamente para cada usuario. Los feeds “For You” de los usuarios están determinados no sólo por su participación a través del feed en sí, sino también por las nuevas cuentas que siguen, los hashtags, sonidos, efectos y tendencias que exploran.

¿Por qué puede ser esto relevante para las marcas? A diferencia de los feeds de Facebook e Instagram, conformados en gran parte por personas que ya conoces y canales que ya sigues, TikTok da prioridad a los videos de creadores que nunca antes habías visto. Su interfaz de usuario está diseñada para mantener a las personas en la plataforma el mayor tiempo posible.

TikTok también está ayudando a las marcas a crear anuncios en su plataforma. Recientemente lanzó el Creative Center, diseñado para ayudar a los anunciantes a comprender qué funciona en la aplicación, en tiempo real. Con el Creative Center, las marcas podrán explorar una muestra de los anuncios con mejor desempeño y mayor rendimiento, conocer las últimas tendencias de la plataforma y utilizar la biblioteca de audios de TikTok para inspirar su proceso creativo.

Mientras tanto, otras redes sociales buscan adaptarse para mantenerse al día con las tendencias de TikTok. Recientemente, Instagram anunció que su aplicación adoptaría un enfoque más centrado en el video. Sin duda, el contenido de videos cortos llegó para quedarse.

Conectando con los influencers

Cada vez más, las marcas están cerrando colaboraciones exclusivas con creadores en TikTok, lo que genera puntos de contacto más relevantes y duraderos con los clientes. Según Statista, 45% de las marcas utiliza TikTok para estrategias de marketing de influencers. Las funciones de engagement de la plataforma facilitan que tanto los influencers como las marcas puedan obtener contenido generado por el usuario (UGC, por sus siglas en inglés) en los posts patrocinados, lo que puede crear una mayor conciencia de marca y establecer conexiones más significativas con los clientes objetivo.

Sacar provecho del comercio social

Según un nuevo informe de Accenture, se estima que el comercio social se convertirá en un mercado global de 1.2 billones de dólares para 2025, lo que representará 16.7% del gasto total en comercio electrónico. Por lo tanto, no debería sorprendernos saber que TikTok está ampliando su inversión en social commerce. El objetivo de la empresa es triplicar sus ingresos por publicidad, de unos 4 mil millones de dólares el año pasado, a cerca de 12 mil millones de dólares este año.

Aunque las metas de la plataforma pueden parecer inverosímiles, es indispensable reconocer la influencia actual de TikTok en el comercio online. Por ejemplo, el hashtag #TikTokMadeMeBuyIt tiene más de 5 mil millones de visitas. Además, una encuesta realizada por Material sugiere que los usuarios de TikTok tienen 1.7 veces más probabilidades de comprar productos que descubren a través de la aplicación que en otras redes sociales.

La encuesta de Accenture abarcó a más de 10,000 usuarios de redes sociales de todo el mundo y encontró que era más probable que 59% comprara a marcas más pequeñas en redes sociales, a diferencia de una navegación tradicional en línea. Asimismo, casi la mitad de los encuestados (44%) dijo que es más probable que compre a una marca de la que nunca había oído hablar a través de las redes sociales.

Al implementar un plan de social commerce en una estrategia comercial, las marcas pueden crear contenido con el que es más probable que los consumidores interactúen, lo que les ayuda a aumentar el conocimiento y la visibilidad de su marca.

Tips para incursionar en TikTok

Si estás convencido de que tu marca necesita una estrategia en TikTok en 2022, comparto algunos consejos iniciales a tomar en cuenta:

Crea conexiones auténticas. Un estudio encontró que 56% de los usuarios tiene una actitud más positiva hacia una marca después de verla en TikTok y que los anuncios en la plataforma son más “creativos” y “originales”, que en otras plataformas digitales en promedio. Al adoptar un tono más personal o un enfoque “behind the scenes”, tu marca podría ser más fácilmente identificable o parecer más confiable, permitiendo conexiones más relevantes con los clientes.

Interactúa con tu audiencia. Entre los retos, duetos y shares, hay muchas formas de interactuar con otros usuarios en TikTok. Por ejemplo, cuando inició el confinamiento en 2020, el fabricante de colchones Simmons vio la oportunidad de desafiar a los usuarios de TikTok a “sumergirse” en su cama. Más de 1 millón de usuarios se inspiraron en #Snoozzzapalooza para aceptar el reto. Es probable que encontrar nuevas formas de interactuar creativamente con tu audiencia genere a cambio un mayor engagement. Involúcrate con influencers: los influencers correctos pueden ayudarte a desarrollar relaciones genuinas con tu público en TikTok. Sin embargo, es importante identificar al influencer adecuado, que represente la voz y la personalidad de tu marca o que comparta una audiencia similar.

Actúa como un creador de contenido: Los usuarios de TikTok de EE. UU. pasan casi 858 minutos por mes en la aplicación, por lo que no hay tiempo que perder cuando se trata de invertir en esta plataforma. Al unirse a la comunidad de TikTok, las empresas pueden llegar a nuevas audiencias e incrementar el conocimiento de la marca. Pero es crucial que las marcas actúen como creadores, no como un negocio, para generar contenido entretenido que capte la atención de la comunidad tiktokera. Al tomarse el tiempo para comprender y adoptar la mentalidad del creador, las marcas pueden hacer crecer su base de seguidores leales y construir una comunidad realmente activa.

Contacto:

Juan Carlos Luján es Director Regional para América Latina de Emplifi*

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.