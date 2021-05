La NASA y su teletransportación cuántica de larga distancia

La Teletransportación Cuántica es una técnica para transmitir información cuántica desde una ubicación de origen a un destino localizado a determinada distancia.

Un grupo de investigadores han demostrado por primera vez esta teletransportación cuántica, que envía qubits de fotones a través de un cable de fibra óptica. Enviaron qubits a través de 44 kilómetros de red de fibra óptica con un grado de fidelidad del 90 por ciento. Esta red se construyó con equipos listos para usar, que serían compatibles con la infraestructura de Internet existente.

Al mover los qubits, la información que hay en ellos puede adoptar distintos estados. El objetivo al mover estas partículas es teletransportar su identidad en pocos segundos, es decir, lograr la teletransportación de información cuántica.

Si estás pensando en la teletransportación al estilo ciencia ficción, definitivamente este no es el caso. La idea de trasladar a una persona de un lado a otro en segundos por ahora no es posible, pero con el avance de la ciencia no lo descartamos tan fácilmente.

El avance fue realizado a finales del 2020 por investigadores de la NASA, Caltech, Fermilab, AT&T, la Universidad de Harvard y la Universidad de Calgary.

INTERNET CUÁNTICA, CADA VEZ MÁS CERCA

Los sistemas de comunicación cuántica son más rápidos y seguros que las redes normales porque utilizan fotones en lugar de códigos informáticos, que pueden ser pirateados.

Aunque la tecnología aún no llegó al punto de implementarse más allá de pruebas sofisticadas como esta, ya hay planes sobre cómo los responsables de la formulación de políticas emplearán la tecnología. Por ejemplo, el Departamento de Energía de los Estados Unidos espera construir una red cuántica entre sus laboratorios en todos los estados.

La potencia de una computadora cuántica que se ejecuta en Internet cuántica probablemente superará las velocidades de las supercomputadoras más sofisticadas del mundo en alrededor de 100 billones de veces.

Se trata de un hito fundamental hacia una internet cuántica práctica y su objetivo final en crear redes cuánticas que utilizarían el entrelazamiento y la superposición para aumentar la velocidad, la potencia, y la seguridad de la computación en relación con otras computadoras clásicas. La nueva tecnología revolucionaría la computación clásica de innumerables formas.

Este es un logro clave en el camino hacia la construcción de una tecnología que redefinirá la forma en que conducimos la comunicación global.

