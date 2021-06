La riqueza está en las ideas

Crecer en todos sentidos, ese es el gran reto de México: En economía, educación, democracia, buen gobierno, en justicia, pero sobre todo, en ideas. Las buenas ideas generan buenos resultados. Hay muchas y bien probadas, pero unas chocan contra nuestros prejuicios y mitos. Aquí van algunas:

La libertad. En los países exitosos los individuos son libres y tienen garantizado su derecho a la vida, a la propiedad y a libertad en general. En México, seguimos condicionando la libertad. Unos quieren libertad de empresa, pero exigen la tutela del Estado (de los políticos) para las demás libertades. Otros piensan que todas las libertades son buenas, pero exigen límites a las libertades empresariales, de trabajo y de propiedad.

El único límite a la libertad es la libertad del otro. Si seguimos así de prejuiciosos y metiches, nunca seremos un país de primer mundo. Necesitamos abrazar la libertad en el sentido más amplio y dejar de entrometernos en la vida ajena. Todas las libertades son buenas, todos los individuos son adultos y deben ser tratados con esa responsabilidad.

Equidad de proceso. Es indispensable que contemos con un Poder Judicial fuerte, independiente y eficaz para defender nuestras libertades ante otros y ante el gobierno.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

La riqueza. La riqueza no se reparte, se genera. Los recursos naturales no son riqueza, son recursos naturales. Los recursos intelectuales sí son riqueza. Pensar que la riqueza existe como herencia y que un político debe repartirla nos ha hecho mucho daño. La economía no es una herencia de privilegios, es un equilibrio dinámico en constante movimiento y constante cambio. Si no hay nuevos ricos, más clase media y nuevos millonarios; si no tenemos emprendedores que impacten a nivel mundial, algo malo está sucediendo.

El mercado. El mercado es el mejor invento de la humanidad para colaborar y generar riqueza. Cada individuo toma decisiones con su dinero. A mayor libertad, mayor oferta, mayor competencia y mayor poder para el cliente. No hay excepciones, con ninguna excusa, todos debemos luchar por la libertad del mercado y especialmente contra el uso del poder del político, que usualmente quiere beneficiar a amigos y compadres. El mercado se corrige con más mercado, no con menos mercado.

Los pobres. Somos un país con pobres, no de pobres. Alrededor del 8% son pobres extremos. Los pobres tienen menos opciones, hay que crear condiciones para que las tengan. El gobierno ni genera riqueza ni combate la pobreza, la combaten el mercado libre y la inversión privada.

Buen gobierno, buen sistema de justicia, buenos servicios públicos y respeto a la libertad individual es lo que puede hacer el gobierno para incrementar la riqueza. Los pobres son adultos con pocas oportunidades, no menores de edad.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

La desigualdad. Es el tema menos entendido. Confundimos igualdad de proceso con igualdad de resultados, no es lo mismo. Las sociedades más iguales en proceso son las más dinámicas, más ricas y menos desiguales en resultados. El problema no es la desigualdad sino la pobreza: Si el sistema no está abatiendo la pobreza con crecimiento económico, mucho menos está abatiendo la desigualdad.

El gobierno. Las leyes y la autoridad son para proteger los derechos y las libertades individuales. Si no puede proteger eso, el gobierno no ha cumplido con lo más elemental y no debe entrometerse en otros temas. Si el gobierno no es honesto y eficaz, es porque está metido en donde no debe, le hemos dado demasiado poder. Es tiempo de que la sociedad lo limite. Menos gobierno y más sociedad.

Democracia. La democracia es un mercado político. No es perfecto, pero se perfecciona con libertad y competencia. Al igual que en el mercado económico, a mayor distribución de poder, mayor poder para el individuo y menor corrupción en los políticos y los funcionarios.

Sigue aquí el avance contra la pandemia en México y el mundo

Clase media. Es el mejor efecto del desarrollo. Los que antes eran pobres ahora son clase media. Los países ricos son ricos en clase media. Es la que defiende el Estado de Derecho porque ninguno es tan poderoso como para poder ganar por sí mismo.

Los sistemas sociales no se controlan, se auto-ordenan en libertad. Si aún somos un país de libertad y desarrollo económico-social medio es porque no acabamos de entender y defender estas ideas. Hemos mejorado como el resto del mundo, pero no a la cabeza del resto del mundo. O sea, como en el fútbol.

¿Usted es rico? Si a usted le pican estas ideas, usted es pobre y, por tanto, un lastre para el país. Si por el contrario se aburrió con estas ideas porque le parecen obvias, lo felicito, usted le ayuda a crecer a México con su riqueza intelectual y solo le pido que me ayude a compartirlas.

Suscríbete a Forbes México

Contacto:

www.semaforo.mx

[email protected]

*Santiago Roel R. es director y fundador de Semáforo Delictivo, herramienta de rendición de cuentas, evaluación y análisis del comportamiento de la delincuencia y violencia en México.

Twitter: @semaforodelito

www.semaforo.mx

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.