La Súper Liga del turismo mundial

Recientemente se dio a conocer la propuesta de creación de la súper liga del futbol europeo en la que las potencias futbolísticas del viejo continente competirán en un futuro próximo, una decisión polémica pero que obliga a un replanteamiento del mundo del fútbol.

Haciendo un paralelismo con esto, aunque guardando la distancia y proporciones, la industria turística compite a nivel global de distintas formas y necesita también un replanteamiento de actividad, más aún en la era post-Covid; mundialmente los países y las ciudades buscan ganar las preferencias de los turistas ávidos de dejar su dinero a disposición del comercio local, sabemos que es una industria que representa billones de dólares y que, aunque severamente dañada por los efectos del Covid-19, será también una de las que encuentren un recuperación más acelerada en comparación con otras; en el corto plazo, aunque aún no termina de ceder la pandemia en sus afectaciones al sector, el ritmo de vacunación en Estados Unidos y la consiguiente recuperación de su economía, puede dar como resultado un entorno positivo para el turismo de nuestro país si es que lo sabemos aprovechar.

Localmente, también el turismo juega en todos los países, y las regiones buscan captar un mercado que encuentra en las tradiciones un atractivo importante; México tiene por ejemplo el programa de Pueblos Mágicos en el que ciertas poblaciones participan en una liga específica que enaltece sus atractivos locales, culturales, geográficos y culinarios.

Pero existe también una «Súper Liga» de países que por su atractivo propio son líderes indiscutibles en el turismo mundial, siendo México uno de ellos desde hace muchos años.

De acuerdo con los datos publicados en noviembre del 2019, –antes de la pandemia–, por la Organización Mundial de Turismo, México se encontraba en el lugar número 7 de los países más visitados del mundo sólo por detrás de Francia, España, Estados Unidos, China, Italia y Turquía completando Alemania, Tailandia y el Reino Unido el Top 10. Un lugar de privilegio y que demuestra la fortaleza de la industria turística nacional.

Ahora bien, así como sucede en el mundo del fútbol, el objetivo no es estar en esta súper liga, se trata de ganar el trofeo, y para lograrlo, se debe competir al más alto nivel, invertir constantemente en recursos e infraestructura, mantenerse vigente en las preferencias del mercado mundial y contar con una industria capacitada para satisfacer las cada vez mayores exigencias.

De ahí la necesidad de entender, y replantear en muchos casos, lo que se ha hecho hasta ahora, para encontrar nuevas soluciones ante escenarios cada vez más complejos. El reto es capitalizar la fortaleza turística en beneficio de la población; y es allí en donde México tiene grandes oportunidades. A pesar de estar entre los primeros diez lugares de recepción de turistas internacionales con 41,447,000 según los datos de la OMT en el informe previamente mencionado, no está en ese mismo rango cuando se trata de ingresos económicos; en este rubro, el país ingresó poco más de 24,000 millones de dólares lo que significa casi la mitad de lo que ingresó China, quien se ubicó en el lugar 10 de esta clasificación, es decir; estamos lejos del Top 10 en este rubro.

El turismo es una industria noble pero frágil, por lo tanto, cuidar el equilibrio es fundamental. México debe seguir invirtiendo si no quiere descender en la clasificación mundial, cosa que podría darse incluso de forma estrepitosa dadas las acciones de otros países que buscan aceleradamente convertirse en receptores de turistas, la velocidad de la información y las modas en la era digital; debe invertir en infraestructura de calidad que satisfaga las exigencias mundiales de funcionalidad y belleza, debe satisfacer las necesidades de seguridad (y de percepción de la misma) no sólo del turista sino de la población en general, debe ser competitivo en la formación de profesionales del turismo para que entiendan la dinámica mundial y se atrevan a romper paradigmas.

Debe invertir también en la capacitación constante de la gente que deja su vida al servicio de la industria, debe seguir invirtiendo en la promoción del país y de sus destinos; debe seguir siendo, en resumen, un miembro activo e importante de la súper liga turística mundial para que su gente, –la razón de ser de todo esto–, se beneficie, crezca y se desarrolle con dignidad y oportunidades, es decir; con bienestar. No basta jugar y “echarle ganas”, hay que quitar ese conformismo de nuestra mentalidad; no podemos dormirnos en los laureles confiados de tener un territorio de gran belleza natural y cultural que es suficiente para ser atractivo; hay que tener amplitud de miras y salir a conquistar el trofeo, los países se preparan para ello, con innovación y desarrollo, con tecnología y educación, y la competencia es más importante cada año, por lo que sin disciplina, metodología y estrategia, el país no será competitivo en el mediano y largo plazo.

