Las 3 preguntas más frecuentes sobre Buró de Crédito en redes sociales

Antes de entrar al tema, es importante decir que hay muchos perfiles falsos en redes sociales, así que enumeraré las correctas primero: en Facebook el perfil se llama “Buró de Crédito México”, en Twitter “@BuroDeCreditoMX”; en Instagram “burodecreditomx”; en TikTok “burodecreditooficial” y en YouTube “Buró de Crédito”. Pasemos ahora a las tres preguntas más frecuentes en estas redes:

¿Cuándo me sacan de Buró?

Sobre este tema, la Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia y las Reglas de Banco de México establecen lo siguiente:

Los créditos con adeudos menores a mil UDIS se eliminan de acuerdo a las siguientes reglas:

A partir de 25 UDIS o menos, pero más de 0.00 pesos como saldo actual deben eliminarse a los doce meses.

Entre 25 y 500 UDIS como saldo actual se eliminarán a los dos años

Entre 500 y mil UDIS como saldo actual se eliminarán a los cuatro años.

Si el registro refleja saldo actual 0.00 pesos no se elimina por no existir cuantía mínima necesaria y ser sólo informativo.

Para estos casos el plazo para la eliminación de los créditos inicia desde la primera vez que fueron reportados como vencidos o la última vez que el otorgante actualizó información sobre ellos.

Los créditos con adeudos entre mil y 400 mil UDIS se eliminan a los seis años de estar en el Buró de Crédito siempre y cuando el crédito no esté en proceso judicial o que el titular del crédito no haya cometido fraude en alguno de los sus créditos.

Si hay un adeudo pendiente el plazo para la eliminación de los registros comienza a correr a partir de la fecha del primer incumplimiento de pago.

Para conocer la fecha estimada de eliminación de un crédito cerrado, basta con revisar el resumen de créditos dentro del Reporte de Crédito Especial de Buró de Crédito el cual se puede obtener gratis una vez cada 12 meses a través de la App de Buró de Crédito disponible para todos los teléfonos celulares inteligentes o en la página https://www.burodecredito.com.mx/reporte-info.html

¿Cómo puedo corregir un dato en mi Reporte de Crédito Especial?

Si detectas una imprecisión, no reconoces algún dato, o no estás de acuerdo con algún registro, puedes ingresar una Reclamación ante Buró de Crédito; tienes derecho a ingresar dos reclamaciones al año totalmente gratis. Una vez ingresada la Reclamación en la página web https://www.burodecredito.com.mx/reclamaciones-pf.html se te asignará un folio y se incluirá en tu historial una leyenda que indica que el registro en cuestión ha sido impugnado. En un plazo no mayor a 29 días naturales recibirás la resolución que haya dado el otorgante de crédito.

En caso de que la Reclamación salga a tu favor, Buró de Crédito actualizará el reporte y te enviará una copia; también le enviará la actualización a todos aquellos otorgantes de crédito que hayan consultado tu reporte en los últimos seis meses. Si el otorgante de crédito dictamina que la Reclamación es improcedente, Buró de Crédito te enviará las evidencias que el otorgante de crédito le haya enviado para respaldar el fallo. Puedes volver a ingresar una nueva reclamación si gustas y puedes también incluir una Declarativa de hasta mil palabras en tu reporte, gratis.

Alternativamente, el acreditado puede presentar una reclamación directamente con el otorgante de crédito correspondiente o ingresar una reclamación en Condusef para créditos financieros, en la Profeco para créditos comerciales, o en la Prodecon para créditos fiscales.

¿Qué crédito me conviene?

El que necesites y el que puedas pagar. Revisa bien los costos, atributos, términos y condiciones de varios créditos para que elijas lo mejor. Si quieres saber qué institución participante está interesada en otorgarte una tarjeta de crédito o un préstamo personal, Buró de Crédito te ayuda. Utiliza gratis el servicio de Acredita-T en https://www.burodecredito.com.mx/acreditate-info.html

