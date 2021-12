Las corporaciones deberían aportar a nuestra felicidad

La persona que es feliz no es porque todo le salga bien sino que es feliz porque su actitud está bien. Con este mensaje describe el CEO de Google, Sundar Pichai su mindset dejando un poso sobre la cultura de Alphabet.

El día dos de Diciembre, podíamos leer un comunicado de Google. Un comunicado interno que ha hecho eco exteriormente y nos ha hecho reflexionar. La grande de Mountain View está apoyando, reforzando y motivando a sus empleados en este mundo incierto. Y como ella todas las corporaciones tecnológicas del Valle del Silicio.

En México la figura del bienestar está más unida a los pilares del Estado, la Familia y el Mercado. Según el modelo de Esping-Andersen del 1990 cuando analizó el Estado de bienestar. El bienestar, se ha considerado una responsabilidad externa por el institucionalismo histórico. Pero el wellbeing es una forma de enfocar la vida que parte tanto de los individuales como de las demás instituciones en general.

En el caso concreto de Google, sus empleados han bajado su nivel de bienestar, según una encuesta interna y por eso está intentando por todos los medios, ofrecer ese wellbeing a los trabajadores para igualarlo a los años de mayor plenitud.

¿Qué representa el wellbeing en la empresa?

En muchos aspectos el wellbeing está tambaleando en el ámbito laboral pero por otro lado, las empresas que dan ejemplo, están tomando como prioridad el bienestar de su plantilla dejando a los objetivos meramente empresariales en un segundo plano. La cultura organizacional está cobrando protagonismo. Los empleados tienen que estar felices, con salud, y plenitud.

Las empresas del Valle del Silicio están invirtiendo en el desarrollo personal y empresarial de los empleados, de una forma holística a pesar de estar tomando el riesgo de que los empleados encuentren su felicidad, salud y plenitud en otra empresa después de invertir en ellos.

Medidas como tener la libertad para parar en el medio del día para hacer deporte o caminar. Antes, los empleados tenían que hacer ejercicio en sus horas extra y ahora la salud se comparte con los equipos. Los managers y ejecutivos animan y que los equipos tengan prioridades sanas. Otra medida ha sido ayudarles a elegir espacios de trabajos que les motiven y les ayuden a concentrarse al igual que elegir mobiliario adecuado a sus necesidades. Invertir en Mindfulness, masajes, técnicas de respiración, yoga y meditación. No es simplemente tomar unas clases sino educar sobre los beneficios y la aplicación correcta para que el cerebro y el cuerpo obtengan el aprovechamiento de estas prácticas.

Ofrecer profesionales para que acompañen a los empleados, como coaches, psicólogos y terapeutas es parte de los programas de wellbeing. Incluso en las startups y empresas medianas, hay un presupuesto para cubrir el bienestar. Lamentablemente, en las empresas observo que el estrés y el burnout están cada vez mas pronunciado. Episodios donde la inestabilidad emocional y psicológica toman presencia y las empresas asumen su papel para mitigar las secuelas de estos tiempos.

En México también se observa una mayor conciencia de la importancia del Wellbeing. Muchas empresas están estableciendo iniciativas para mejorar el bienestar de sus empleados. El problema con las iniciativas y los programas establecidos es, por un lado, que no hay una regla o fórmula que valga para todos igual. La dificultad de obtener el bienestar es que es tan único e individual como la complejidad de los humanos.

Y por otro lado, la dificultad no es tener un marco de buenas intenciones sino llevarlo a la práctica, mantenerlo y que haga mella en los empleados. Según el informe de bienestar de Aon 2021, el 87% de las empresas de todo el mundo cuenta con alguna iniciativa de bienestar en curso, pero menos de la mitad ha trazado su estrategia y forma de llevarlo a cabo.

Mi perspectiva transformando e implementando cultura empresarial durante años, tanto el Silicon Valley como fuera, me ha dejado la enseñanza, y mucho más incluso en estos años, de que lo mejor y lo más efectivo es crear programas exclusivos y únicos de bienestar dentro de las empresas e incluso dentro de los departamentos, teniendo en cuenta la dinámica y necesidades de los individuos en lugar de tratar de copiar el éxito ejemplificado en los demás empresas.

Tener conciencia sobre la salud, tanto mental como física, la felicidad y la plenitud de cada uno y para con el otro, es un camino largo donde la empresa debe apoyar y ayudar a entender la materia prima para obtener resultados. Pero intentar empaquetar el bienestar es tan etéreo como si intentáramos empaquetar el amor, el orgullo o la satisfacción. Son conceptos que requieren una búsqueda continua, un trabajo constante acompañados de prácticas y hábitos diarios.

Es trabajo de todos entender el entorno que nos rodea. Comprender la misión de la empresa, nuestro desempeño en la misma a la vez que descubrir nuestros valores, sentir la seguridad psicológica y la facilidad de acceso a profesionales de diferentes disciplinas, son los puentes para que las empresas nos acompañen.

La regla 20/20/20

Hay pequeños pasos que podemos hacer de forma individual para encontrar el bienestar. Prestar atención a todo nuestro entorno e identificar los aspectos que nos alteran o incomodan. Saber que hábitos ayudarían a nuestra mente, intelecto y cuerpo para incorporar acciones nuevas e eliminar las que nos perjudican.

Las empresas ayudan a crear métricas para ser mas objetivos, enseñarnos herramientas como el mindfulness, el desarrollo personal y profesional, la autoestima, nuestros propósito, y ofrecernos profesionales, pero el trabajo es individual y constante.

Con la regla del 20/20/20 cada día podemos incorporar mejor calidad para nuestras vidas. Invertir un mínimo de 20 minutos para ejercitar el cuerpo seguido de 20 para desarrollar la mente y finamente 20 para fomentar la espiritualidad.

Con estos sencillos pasos, como siempre digo, podemos Do Better. Get Better. Be Better ®

