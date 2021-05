Las estrategias de comunicación que castiga Facebook, pero no el INE

De acuerdo con el informe sobre comportamiento inauténtico coordinado que publica Facebook mensualmente, varias cuentas asociadas a diferentes partidos políticos y candidatos en Yucatán y Veracruz fueron dadas de baja por violar las normas de contenido.

En esencia, esto significa que algunos candidatos, partidos y/o agencias crearon contenidos a través de cuentas falsas para apoyar o denostar a diversas campañas políticas, ya sea a través de la difusión de noticias falseadas a través de portales que aparentaban ser periodísticos o bien, a través de comentarios que impulsaban las publicaciones.

El comportamiento inauténtico coordinado es definido por Facebook como una serie de cuentas de personas reales, automatizadas o semiautomatizadas que, a través de acciones coordinadas a distancia, brindan apoyo o acosan a cuentas específicas, particularmente de carácter político, con el fin de aparentar apoyo o rechazo. Así, a través de una serie de comentarios coordinados o implantados, memes, videos, noticias falseadas y opiniones de influenciadores cooptados, se crean “artificialmente” tendencias de información que no corresponden con el flujo esperado, creando una especie de burbuja de información (o filtro burbuja) que hará que los usuarios reciban predominantemente sólo un tipo de información en detrimento de otros contenidos.

El contexto hace que tales acciones adquieran una importancia muy grande en los procesos electorales. En primer lugar, la gran mayoría de los votantes utilizan los medios digitales como una de las primeras fuentes de información y las redes sociales destacan como uno de os principales puntos de referencia para saber quiénes son las y los candidatos y cuál es su oferta política. No es la televisión, la prensa impresa o la radio. Son las redes sociales. De ahí la importancia para la formación de la opinión pública y la necesaria información para decidir el voto.

Existe un problema aun mayor: las autoridades electorales no sólo no tienen una forma efectiva de fiscalizar los gastos de campaña que se genera al utilizar dichas estrategias, sino que, en el remoto caso de comprobarlas, las leyes vigentes no aplican más que para actores y partidos políticos y autoridades y no para la sociedad civil, por lo que, si una agencia fue contratada para desarrollar tales acciones, es muy probable que las leyes no sean capaces de sancionar a nadie.

Por tanto, lo que se ve de manera urgente es que las autoridades electorales desarrollen una serie de reformas que permitan reconocer y tipificar este tipo de acciones, con el fin de mantener campañas electorales mucho más sanas; y, por supuesto, crear acuerdos de colaboración con las plataformas de tal forma que, no sólo el comportamiento inauténtico coordinado pueda ser detectado de manera oportuna, sino evitado a través de diversos mecanismos que puedan crear condiciones equitativas de comunicación digital durante procesos electorales.

