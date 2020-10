Las Fintech se suman al juego de la fortuna

Por: Lorena Rodríguez

La relación entre la banca y las Fintech en México es una historia ya conocida, que se presenta comúnmente, ante los cambios dentro de una industria, al inicio con una interacción de choque, retadora, aterradora y, posteriormente, desarrolla una inevitable adopción total.

El sector Fintech ha crecido aceleradamente, es así como hoy por hoy cuenta con 441 startups en México, siendo el país que lidera el ranking en América Latina, superando a Brasil, que ocupa el segundo puesto; esto pese a que, hace tres años, la banca lo consideraba una amenaza. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, ambos mercados se han dado cuenta de que lo que importa es trabajar en equipo; de hecho, con la aprobación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera -o ley Fintech-, en marzo de 2018, nuestro país es de los únicos que cuenta con un respaldo legal en esta industria, otorgándole confianza y seriedad a estas empresas, como lo ha hecho a la banca, por años, la Comisión Nacional Bancaria.

Lo paradójico del asunto es que, no obstante que el sector financiero es uno de los más vanguardistas en lo que a soluciones de digitalización se refiere, persiste un gran distanciamiento en temas de Propiedad Industrial (PI), tanto en banca como en las Fintech, y por lo tanto un gran desaprovechamiento y, lo más importante, quizá un fuerte desconocimiento de los importantes riesgos que corren sus activos intangibles.

En la banca, por ejemplo, casi no se explota la PI y los pocos registros que hay son en la parte de marcas. Con respecto a las Fintechs, escasas empresas gestionan estratégicamente sus activos o han protegido sus desarrollos, y al hablar con ellos llega a sorprendernos la cantidad de ventajas que pudieran obtener protegiendo sus activos intangibles, donde uno de los motivos más mencionados es la creencia que se tiene sobre que este proceso es “costoso”, sin embargo, desde una mira estratégica, es una gran inversión de Brand equity, posicionamiento, seguridad financiera y seguridad a largo plazo para su modelo de negocio diseñado.

Ha sido una sorpresa darnos cuenta de que estas importantes empresas -en cuestión de recursos de capital- aún desconocen que pueden tener modelos de protección que posteriormente les faciliten la obtención de un financiamiento, al tiempo que desconocen que sus soluciones pueden hacer valer más a su empresa en caso de una compra tecnológica, o de fusión, con el simple hecho de estar protegidas.

Por tal motivo y en beneficio de todas ellas me he propuesto acercar, promover e incrustar el chip sobre la Propiedad Industrial, que les permita saber que en el momento en que cuenten con este beneficio darán más credibilidad y confianza no solo a los inversionistas, también a todos los usuarios que disfrutan de su servicio.

El know how de una empresa, las soluciones digitales, los algoritmos… todo es sujeto de protección y candidato a monetización, por lo que sería una ventaja para el sector. Ahora, este tipo de protección no tiene que provenir únicamente a través de una patente, donde el proceso puede ser largo vs su ritmo de innovación; hay otros métodos que son válidos, ya sea a través de derechos de autor, secreto industrial o plataformas como Blockchain, donde un código propio se sube a la plataforma quedando protegida –y que legalmente funciona como prueba y nadie lo puede copiar.

Afortuna o desafortunadamente, la crisis de salud mundial que provocó el Covid-19 aceleró la digitalización de la industria financiera -reportes recientes han mostrado una proyección de mercado global cercana a los 45 mil millones de dólares-,[1] convirtiéndose en una oportunidad de crecimiento para la industria Fintech y un soporte para la economía digital. Así que es momento de que todo aquel que forma parte de este ágil sector tenga presente en su estrategia de negocio, de diferenciación y de seguridad, los riesgos y ventajas que les da la PI. Solo así, con su gran visión innovadora, es que realmente estarán listos para generar victorias y ser un hito.

[1] “Fintech in India – A global growth story”.

Contacto:

Lorena Rodríguez, Directora General de ClarkeModet México*

Correo: [email protected]

Página web: Clarkemodet.com

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.