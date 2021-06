Las multiplataformas, los costos y la nueva normalidad

Hoy, después de pasar más de 15 meses en casa, podemos apreciar el avance y uso de las nuevas tecnologías. El quedarnos en casa nos hizo conocer el valor del tiempo y la cantidad de horas que dedicábamos a traslados eternos, reuniones infinitas y sobremesas extendidas. También detectamos el uso de los datos de internet y comenzamos a exigir a nuestros proveedores la entrega de megas de a mega, similar al aspiracional sueño de gozar de litros de a litro cuando recargamos combustible. Más aún, nos dimos cuenta de los servicios adicionales que pagamos en el hogar y que nunca habíamos tenido tiempo de explorar o bien validar su utilidad y/o rentabilidad; determinar si el servicio o los servicios de TV de paga, más un par de plataformas de streaming, aunado a los servicios de internet y telefonía eran lo adecuado. Por ello, este análisis resultó interesante más allá del aspecto costo-beneficio, pues permitió hacer un estudio sociodemográfico al interior de la familia y poder conocer hábitos de consumo.

Una vez realizado dicho análisis, valía la pena también revisar los servicios adicionales, pues me permito compartirles, queridos amigos, que el rubro del entretenimiento doméstico en el presupuesto anual es algo en lo cual no reparamos frecuentemente.

Lo primero por donde debemos de partir es por el famoso Triple Play. Comencemos con las cuentas: un servicio básico de Telmex, el denominado paquete 389, incluye renta de línea telefónica, Infinitum, minutos a celular ilimitados, llamadas locales ilimitadas, minutos LDI y LDM ilimitados, servicios digitales y las mejores servicios de lada, todo esto por un costo mensual de $389. En este precio, $328.44 son de servicio de telecomunicaciones, $ 6.90 son de IEPS y $53.65 son del 16% de IVA. Ahora, agregamos el servicio de Netflix: $266 mensuales, Spotify $57 (precio de estudiante), Apple Cloud $49.00, Sky $1,125 (ese paquete lo tuve desde el año 2013 hasta el inicio de la pandemia, pero lo cambié por uno de $646 ya con IVA), paquete de telefonía celular de $489.00, Amazon Prime $99.00… Pues bien, después de analizar todo esto, nos damos cuenta que el costo mensual de estos servicios ronda los $1,995 pesos mensuales, que multiplicado por 12 meses equivale a $23,940 pesos al año.

Un tema que no se comenta, pero que es fundamental en nuestro país, es la cuestión de la cobertura en servicio de internet, ya que no solo basta tener cobertura, sino calidad de señal. En ese aspecto, México aún enfrenta grandes retos. Aún peor, las intermitencias y los servicios post venta de los principales prestadores de servicio son un auténtico martirio; la capacidad de respuesta es absolutamente ineficiente y alejada de la satisfacción del cliente. Hoy, algunos de los operadores se dan el lujo de contestar que tu servicio será reparado en un plazo de 1 a 5 días, es decir, ¿qué parte de la nueva realidad no entendieron? Más aún ahora que todos dependemos auténticamente de tener conectividad, hoy en día tan relevante como tener agua y luz.

En el punto actual de la pandemia, llega el momento de la verdad: un análisis más profundo en cuanto a experiencias de entretenimiento al mejor costo-beneficio estará en la mente de los consumidores. Es importante atender lo expresado por Nielsen, el mes pasado, las personas pasaron el 64% del tiempo de televisión viendo canales de transmisión o cable. Alrededor de una cuarta parte de su tiempo, el 26%, para ser exactos, se dedicó a servicios de transmisión, lo que transmitieron esas audiencias fue: YouTube y Netflix representaron cada uno alrededor del 6%. Hulu (3%), Amazon (2%) y Disney + (1%).

Se espera que el servicio de Streaming represente aproximadamente el 33% de toda la visualización de televisión para fines de 2021, dijo un portavoz de Nielsen a The NYT. En época de crisis las oportunidades florecen, pero también es cierto que el suscriptor a estos servicios se vuelve más selectivo ante la escasez del dinero; muy probablemente, en su análisis de reducción de costos tendrá que eliminar algunas de las plataformas o reducir su paquete de servicio con relación a canales premium. Los grandes programadores perseguirán sin uso de intermediarios a su cliente final, pues el Big Data vale oro derivado de la posibilidad para rastrear el tráfico de Internet de un hogar a través de su enrutador, y convertirlo en información de perfil de audiencia y hábitos de consumo. La simplicidad de contratación de contenidos a través de plataformas directas es una realidad; los contenidos se han vuelto de nicho y el suscriptor comprará un servicio permanente de lo que realmente consume. Dejará, como en los inicios de la TV de paga, los servicios on demand solo para ocasiones especiales.

Únicamente hay dos factores que han frenado que en México avance más rápidamente esta modalidad de contratación. El primero es la bancarización para este pago de servicios. Muchos usuarios siguen utilizando efectivo y no tienen tarjeta de crédito, lo cual es indispensable para este tipo de transacciones. El segundo es la cobertura de internet, que puede ser muy mala o, en ocasiones, nula. Mientras esto continúe, la brecha en el acceso a estos servicios probablemente será la causa para mantener los sistemas multiplataforma y de TV de paga en un rango conocido. No obstante, venciendo las barreras mencionadas, el sector cambiará y terminará por consolidar el manejo selectivo del suscriptor, detonando otra serie de oportunidades.

Creador de diversos canales de televisión para la industria de televisión por cable. En los últimos años ha dirigido medios de comunicación como Radio y Televisión de Guanajuato, Canal Once del Instituto Politécnico Nacional y PCTV.*

