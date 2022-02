Las olimpiadas del machismo entre México y Brasil

Tras haber publicado el artículo ¿Cuántas horas de over service le dedicarías a un cliente?, el papá de una gran amiga me hizo la siguiente pregunta en un par de ocasiones distintas: ¿Cuál de los países es más machista? ¿México o Brasil?

Me imagino que me la hizo porque soy una brasileña que ya ha vivido en México y además sigo teniendo vínculos con el país. Así que me parece que se le hacía al papá de Pamela que podría ser que yo tuviera algún conocimiento o al menos una percepción de lo que sería la respuesta a la pregunta.

La respuesta a esta pregunta tiene capas. Y para responderla, voy más allá de mi percepción y pongo en valor una serie de estadísticas.

Según la investigación de la CEPAL, que puse en destaque en el artículo anterior, las mujeres en México trabajan – sin remuneración – el doble de horas semanales en relación a las brasileñas. Con eso, si estuviésemos hablando de una competencia del machismo, México marcaría su primera victoria.

México 1 x 0 Brasil.

Sin embargo, aquí cabe un apunte: en ambos casos, se trabaja mucho más horas sin salario que los hombres.

Ahora, de acuerdo con la misma CEPAL, la tasa de feminicidio en México, en números absolutos y por cada 100.000 mujeres fue de 948 en 2020. Eso representa más o menos el número de atletas de los Estados Unidos, Brasil y Guatemala que participaron de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En Brasil, la misma tasa corresponde a 1748. Es decir, la cantidad de los atletas de Estados Unidos, Brasil, Guatemala, Canadá, Argentina, Cuba y Paraguay en las mismas Olimpíadas. Punto para Brasil.

México 1 x 1 Brasil.

En cuanto al porcentaje del género femenino en los gabinetes ministeriales, la participación en el poder ejecutivo en el Palacio Nacional fue de 36.4% para el último periodo de gobierno. Ya en el Palacio de Planalto fue de 4,9%. Punto para Brasil con larga ventaja.

México 1 x 2 Brasil.

Algunos matices en cuanto a los números del Poder Ejecutivo:

Si evaluáramos los países de América Latina y el Caribe, una especie de juegos Panamericanos de machismo, según los datos de la CEPAL, Brasil solo perdería para las Islas Vírgenes Británicas, que no cuentan con ninguna mujer en los ministerios. Además, el análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe pone en valor un matiz bastante predecible, sobre el cual hay refletir: “los promedios regionales de participación de las mujeres por tipo de cartera ministerial están concentradas en el área social y participan menos en las áreas políticas y económicas.” Es decir: en definitiva, mujeres, aunque muy calificadas en diferentes áreas, son relacionadas al trabajo del cuidado y poco vinculadas a departamentos considerados más centrales (lo que me da un poco de risa ya que Ministerios relacionados a áreas sociales son considerados menos importantes).

Volviendo a las modalidades de machismo. La población sin ingresos propios por género, también según la CEPAL. En Brasil casi un cuarto (23.4%) de todas las mujeres con más de 15 años no cuenta con ingresos propios. Este número excluye a las mujeres que estudian exclusivamente. En México, prácticamente un tercio (29.4%) de todas la población femenina con más de 15 años no cuenta con dinero propio. Para tener una base de comparación, en Brasil, un 16.2% de los hombres no cuenta con ingresos propios y en México la porción es de 7.8%. Es decir, en ambos casos la porción de mujeres sin renta propia es mayor que la de hombres. Los datos corresponden al año de 2020.

Punto para el país del tequila. México 2 x 2 Brasil.

Tenemos un empate.

Mi selección de criterios fue un poco arbitraria, pero ilustra de cierta forma el alto nivel de machismo presente en ambos países. Pero desde otro punto de vista, ya existe no las Olimpiadas del Machismo, sino que un índice global que mide la desigualdad de género, el Gender Inequality Index (GII). El indicador va de cero a uno. Cuanto más cerca a uno está el número de determinado país, quiere decir que más desigual es. Este índice se basa en:

La salud reproductiva – medida por la mortalidad materna y la tasa de nacimientos de bebés en madres adolescentes; Empoderamiento – medido por la proporción de bancas en el parlamento/congreso ocupados por mujeres y por la proporción de mujeres y adultos mayores de 25 años con educación secundaria completa; Y estado económico – expresado como participación en el mercado laboral y medido por la tasa de participación en la fuerza laboral de las poblaciones de hombres y mujeres de 15 años o más.

En Brasil el GII es de 0,41 y en México, 0,34. Esa me parece que es una competencia paralela, y en este caso Brasil cantaría victoria.

¿Cuál es el país más machista?, insistiría Sergio con la pregunta. Me parece que no hay una respuesta binaria para la cuestión, porque los criterios son tantos, los problemas estructurales tan complejos que la respuesta necesita de capas, al ser un cuestionamiento complejo.

Ahora, ¿qué soluciones se plantean para ello? Yo no lo puedo responder, no a nivel país. De eso dependen debates públicos profundos con políticos mujeres, hombres y de otros géneros e incluso a géneros, personas de organizaciones que tienen un amplio conocimiento en diferentes problemáticas sociales, empresas, académica, estudiantes, también niñas, niños, adolescentes. ¿Qué quiero decir con todo eso? Que cambios estructurales requieren diálogo, y diversos puntos de vista para que las soluciones sean integradas, y pensadas también desde la planificación, para una ejecución y un seguimiento y consecución de resultados eficientes.

Contacto:

Bruna Weber. Consultora para la región Américas. Integra el Comité de Diversidad de LLY Brasil. Investiga narrativas de las relaciones de trabajo.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.