Libros de texto y el proyecto ideológico de la 4T

La educación de las y los niños mexicanos, ha implicado históricamente un reto para los distintos gobiernos que han tenido que administrar los diversos componentes que la integran. Desde escuelas, profesoras y profesores, equipamiento, etc., hasta los tres grandes paradigmas que han guiado dicha acción como la cobertura, la infraestructura y la calidad. De manera transversal y como componente fundamental, el currículum de la educación básica ha sido un tema a discusión, tanto en su estructura como en sus contenidos. Como elementos que la apoyan, podemos ubicar al modelo educativo con sus distintas modalidades, esquemas pedagógicos, técnicas didácticas, así como los materiales que apoyan la formación de las y los alumnos.

El anuncio del área de la SEP responsable de la elaboración de los libros de texto, sobre el rediseño de los mismos, no sería sorpresivo no únicamente si no hubiera sido acompañado de una convocatoria que indignó a diversos actores educativos, pues no contemplaba un pago por el trabajo especializado, sino que posteriormente se reconoció la intención de modificar la perspectiva sobre la cual se basan dichos contenidos en un tiempo record, para incorporar diversos elementos que la administración actual considera relevantes para asumir las condiciones sobre las que se dio el triunfo de la 4T.

La elaboración de objetos de aprendizaje y materiales que puedan ser utilizados para el desarrollo de los mismos, no es un trabajo que pueda hacerse en unos días o semanas, en ocasiones requiere de más tiempo, pues a partir de ellos se desarrollan en las personas, las habilidades, actitudes y valores que se buscan configurar, a partir de las intenciones de aprendizaje que se han planteado en el modelo educativo y su perfil de egreso.

Se podrían modificar los contenidos de los libros de texto, como usualmente se hacen cada año para ajustarlos a distintas necesidades, pero dicho contenido está vinculado a aquel del currículum, que es el documento que plantea la forma en que se despliegan distintas estrategias pedagógicas, conocimientos, habilidades a desarrollar, mecanismos y criterios de evaluación, condiciones de logro educativo, entre muchos otros elementos.

Modificar el currículum no es una condición sencilla, pues requiere de la participación de diversos actores a nivel nacional, algunos de los cuales poseen grados de especialización requeridos para establecer los vínculos entre todos los componentes planteados. El diseño de los libros de texto no implica únicamente los gráficos que apoyan la comprensión de las actividades a desarrollar, lo cual implica un grado de complejidad importante, sino precisamente la configuración de las actividades con las que las y los niños interiorizarán y lograrán comprender y aplicar el conocimiento que se ha considerado en modelo educativo. La correspondencia entre currículum y materiales educativos es fundamental, pues de otra manera no se cumplirían los objetivos planteados como política de Estado en términos educativos.

Modificar el contenido de los libros de texto sin vincularlos al currículum, implicaría no cumplir con los objetivos de aprendizaje, pero también una acción que implicaría saltarse el diseño del objeto de la educación básica, desvinculándola de las necesidades de aprendizaje que el futuro implica para las y los niños. Si bien existen perspectivas, ideologías, corrientes, etc., que se disputan la orientación de los contenidos, tomar por asalto el diseño y desarrollo de los libros de texto implica negar no únicamente razones pedagógicas sino también cerrar la puerta a alternativas que siempre habían estado presentes en la elaboración de los libros de texto.

Más allá de los tiempos y la forma en que se está desarrollando el proceso de elaboración de los libros, pues es algo que no se hace en dos semanas, sino que requiere de varios meses, el problema de fondo es saber si los contenidos se desvincularán del currículum y si se incorporarán temas que no están previstos en él.

La discusión no es menor, pues el impacto del trabajo se verá reflejado en las habilidades que las y los niños tengan para afrontar los retos del futuro. Lo de menos es que se quiera ajustar la historia para que quepa la 4T en el imaginario colectivo, el problema es que puede comprometerse la viabilidad del éxito de las personas en el futuro, al utilizar objetivos y herramientas del pasado. Mientras tanto, otros esquemas educativos en el mundo avanzan formando a las personas con habilidades e historias que las harán libres y con posibilidades de movilidad social.

