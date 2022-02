Los 5 errores más comunes de branding personal que cometen los emprendedores

Los founders que desarrollan su marca personal tienen networks más valiosos, tienen mayor facilidad de levantar capital y atraen talento premium con mayor facilidad. El branding personal te permite venderte en tu valor real, y no en el que la sociedad quiere imponerte.

A través de los años, he podido observar cinco errores que cometen los emprendedores de manera repetitiva, porque no hubo alguien que les ayudara a recorrer esa incómoda curva de aprendizaje, por ello hoy te los comparto.

1.- No construyen su branding personal porque quieren enfocar todo su tiempo en su startup.

Seis meses antes de que la pandemia surgiera, me buscó el founder de una de las startups más valiosas de Latinoamérica. Había visto mis contenidos y se había dado cuenta de que si bien su empresa era ya mundialmente conocida, él no tenía una marca personal desarrollada. “Es momento de construirla, me gustaría que me asesoraras” me dijo.

A medida que pasaron las semanas, canceló varias de nuestras sesiones de consultoría porque “no tenía tiempo”. Al yo ser emprendedor entendí que es común esa creencia. Le sugería que nos viéramos más adelante, sin antes despedirme con un “no vayas a dejar de construir tu marca porque nunca sabes qué puede pasar en tu startup”.

A finales de 2021, y después de que la valuación de su empresa había caído más de 75% y los inversionistas habían tomado el control de la empresa, me lo encontré en un viaje de negocios. Se veía triste, con sobrepeso y con cara de que no había dormido en varios días.

“Ningún inversionista me toma la llamada. Los medios de comunicación dejaron de buscarme. Hoy entiendo que la gente hablaba conmigo por mi empresa, no por mi”.

Aprendizaje: construye tu branding personal hoy, y no esperes a vivir una experiencia amarga para poder entender el tremendo valor que te trae el posicionarte como el experto en un nicho valioso.

2. Crean su branding personal sobre su startup

De acuerdo con las estadísticas, es probable que tu startup ya no exista en algunos años, o que por lo menos no estés vinculada a ella, si es que la lograste vender. En ese caso, si construiste tu marca con relación a esa empresa, tu marca personal valdrá muy poco y además, vas a confundir a las personas que no estén enteradas de qué sucedió con tu negocio. ¿Te gustaría estar dando explicaciones cada vez que te encuentres con alguien?

Aprendizaje: Construye tu marca personal sobre ti, no sobre tu empresa. No tiene nada de malo si ocasionalmente compartes contenido de tu startup, pero entiende que tu marca personal se quedará contigo, a diferencia de tus emprendimientos.

3. No entienden que una de las mejores herramientas para superar una crisis mediática, es que el founder tenga una marca personal sólida.

Crisis mediáticas recientes como la de Robinhood han demostrado que una crisis mediática siempre será más difícil de maniobrar cuando el founder no tiene una marca personal sólida.

De hecho, en abril 2021, Vlad Tenev, CEO de la hoy controvertida plataforma de inversiones financieras Robinhood, lanzó un podcast llamado “Under the hood”, con el fin de entrevistar a muchos otros emprendedores y personalidades del mundo de los negocios, con el claro objetivo de incrementar su credibilidad y mejorar su posicionamiento. Al momento del lanzamiento del podcast, más del 75% de la información disponible en Google sobre Vlad era altamente negativa. Me parece una buena idea haber creado este podcast, independientemente de que podamos decir que es un poco tarde.

Estadísticamente, a medida que tu empresa crece, es probable que llegues a tener crisis mediáticas, y la mejor manera de sortearlas es teniendo una marca personal fuerte. Parte de construir una marca personal fuerte es construir sólidas relaciones colaborativas con los medios de comunicación, lo que te permitirá navegar con mayor certidumbre durante una tormenta mediática relacionada a tu emprendimiento.

4. No entienden que su branding personal aumentará las posibilidades de que su startup sea exitosa.

Cuando construyes tu branding personal y te posicionas como un experto o experta en un nicho diferenciado, aumentas significativamente las probabilidades de que tu startup sea altamente exitosa. A medida de que los medios de comunicación te entrevisten, des conferencias en eventos de gran nivel y en general aumentes fuertemente tu credibilidad, podrás transferir mucha de esa validación a tu emprendimiento. Tu marca personal te permitirá conocer inversionistas, expertos y en general gente increíble a la que no tendrías acceso de otra manera.

Conversando con Oso Trava, le hice la pregunta sobre cuál era el beneficio más grande que ha tenido a raíz de desarrollar su marca personal. Su respuesta fue que era la mejor manera de atraer gente valiosa para trabajar en sus emprendimientos. Me parece un punto sumamente importante.

También en conversación reciente con Manolo Atala, fundador y CEO de FairPlay, Manolo me comentó que su marca personal ha sido una herramienta útil tanto para conocer a otros founders como para establecer relaciones basadas en la confianza con inversionistas.

Aprendizaje: Entre más fuerte y creíble sea tu marca personal, más probabilidades tiene tu startup de ser exitosa.

5. No entienden que su branding personal trascenderá a su propia startup.

Estadísticamente la mayoría de los emprendedores cambiaremos varias veces de ocupación durante la totalidad de nuestra vida profesional. Lanzaremos diferentes proyectos, muchos de los cuales fracasarán. Construye tu marca personal entendiendo de que independientemente de que si tu startup fracasa, la vendes, pivotea o atraviesa una transformación, sigas siendo una personalidad cada día más relevante del ecosistema al que perteneces.

Toma nota como todos los miembros de la legendaria Pay Pal Mafia, es decir, los personajes más importantes que crearon PayPal, como Peter Thiel, Reid Hoffman, Elon Musk y Max Levchin, han cambiado una gran cantidad de veces de mercados y de startups, pero siguen siendo relevantes en el ecosistema emprendedor porque construyeron una marca personal que es independiente de sus startups.

Aprendizaje: Entiende que tu marca personal se quedará contigo hasta tus últimos días. Por tanto, enfócate más en posicionarte como experto en algún nicho, que como el fundador de una startup.

Contacto:

Humberto Herrera es CEO de Blackwell Strategy

