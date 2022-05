Los controles de precios pertenecen a los libros de historia económica… y ahí se deben quedar

Por Gabriel España

El estallido de la inflación que ha seguido a la crisis del Covid-19, la política expansiva de los bancos centrales internacionales, incluida la Reserva Federal de EEUU, así como la invasión rusa en Ucrania, han regresado a la mesa de discusión el tema de los controles de precios. El objetivo de esta nota es explicar por qué la mayoría de los economistas creen que los controles amplios de precios son costosos e ineficaces en la mayoría de las situaciones.

Los controles de precios son regulaciones gubernamentales sobre salarios o precios o sus tasas de cambio. Los gobiernos pueden imponer tales regulaciones a una amplia gama de bienes y servicios o, más comúnmente, a un mercado de un solo bien. Los gobiernos pueden controlar el aumento de los precios con precios máximos, como el control de alquileres, o poner un piso a los precios con políticas como el salario mínimo.

Aunque puede hacer que ciertos bienes y servicios sean más asequibles artificialmente, los controles de precios a menudo pueden provocar interrupciones en el mercado, pérdidas para los productores, un cambio notable en la calidad, escasez y potencialmente un “mercado negro” o de ventas ilegales.

La historia de los controles de precio.

Los controles de precios tienen una larga historia: el Código de Hammurabi ya hablaba de los precios de los bienes hace 4000 años, y en los Estados Unidos de Norte América (EEUU), las colonias de Massachusetts y Virginia ya hablaban de problemas con los precios hace 400 años. Los gobiernos comúnmente han restringido los precios durante la guerra, al grado que los principales países participantes en la Segunda Guerra Mundial los instauraron durante ese periodo. Los países occidentales comúnmente emplearon amplios controles de precios en la década de 1970. El gobierno de EEUU utilizó por última vez amplios controles en una serie de esquemas entre 1971 y 1974, luego de la retirada del dólar del patrón oro. Muchos países en desarrollo controlan los precios de los alimentos básicos, a veces combinando controles de precios con subsidios.

El impacto de los controles de precios.

Consideremos el impacto de los precios máximos. Los precios altos tienen dos funciones económicas:

Asignan bienes y servicios escasos a los compradores que están más dispuestos y que son más capaces de pagar por ellos.

Señalan que un bien se valora y que los productores pueden beneficiarse aumentando la cantidad ofrecida.

Es decir, los precios asignan recursos escasos tanto en el lado del consumo como en el de la producción. Los controles de precios distorsionan esas señales.

La siguiente es una gráfica de oferta y demanda para un mercado competitivo en el que el par precio-cantidad de equilibrio estaría definido por el punto en el que se cruzan las curvas de oferta y demanda, en {PE, QE}. Sin embargo, en presencia del precio máximo, los consumidores quieren unidades QD, mientras que los proveedores están dispuestos a ofrecer solo unidades QS. QD es mucho mayor que QS y la diferencia es una escasez del producto (Q) al precio máximo controlado.

La siguiente gráfica muestra de manera similar cómo un precio mínimo, como un salario mínimo, cambia la combinación de equilibrio {precio, cantidad} en un mercado competitivo. En esta gráfica, el precio mínimo produce un exceso de oferta, por ejemplo, desempleo en el caso de un salario mínimo, o bien, incremento en el empleo informal como en el caso de México.

Costos de los controles de precios.

Los controles de precios tienen costos cuya severidad depende de la amplitud del control y el grado en que cambia el precio bajo condiciones de libre mercado. Los costos incluyen lo siguiente:

Se debe financiar una burocracia gubernamental y la aplicación de la ley para hacer cumplir los controles.

Los bienes y servicios se asignan de manera ineficiente, tanto en el consumo como en la producción.

La competencia, los productores, las empresas desatienden la producción y sus clientes, para enfocarse en actividades fuera de su negocio, al intentar influir en las decisiones políticas que afectan la fijación de precios.

La evasión generalizada de los controles de precios promueve la falta de respeto por la ley.

La inflación suprimida aparece cuando se relajan los controles temporales.

La mayoría de estos costos son sencillos, pero la ineficiencia en la asignación requiere alguna explicación: debido a que QD es mayor que QS en la primera gráfica, hay escasez del producto y los vendedores deben averiguar cómo asignar una oferta limitada. Tal vez solo venden a clientes antiguos o clientes que también compran otros productos, o simplemente limitan la cantidad que cada cliente puede comprar. El control de alquileres obliga a los propietarios a seguir alquilando a los inquilinos existentes a precios artificialmente bajos. Tal “racionamiento sin precio” es ineficiente porque algunos compradores que no reciben el bien estarían dispuestos a pagar más por él. Los productores estarían dispuestos a aumentar la producción y vender a los consumidores que quieren comprar a un precio más alto, pero los controles de precios lo hacen ilegal, lo que incentiva a que se viole la ley, afectando al final al consumidor que compra fuera de mercado legal a un precio mucho más alto, con tal de asegurar el producto o servicio.

¿Cómo evaden las personas y las empresas los controles de salarios y precios?

Cuando un precio máximo prohíbe una transacción deseada, el comprador y el vendedor a menudo evaden el precio máximo realizando transacciones con un producto estrechamente relacionado, pero no regulado, o comerciando ilegalmente en el “mercado negro”. De manera similar, los vendedores pueden cambiar ligeramente un bien para evitar que esté sujeto al mismo límite de precio. El economista Hugh Rockoff señala que el precio de la ropa ha sido particularmente difícil de controlar porque una prenda de vestir se puede actualizar fácilmente a una categoría de mayor precio agregando una decoración económica o reducir su calidad al sustituirla por materiales más baratos.

Los controles de precios provocan mayores cambios de comportamiento a largo plazo. Considere cómo las empresas podrían responder a un salario mínimo más alto que aumenta el costo de la mano de obra de nivel inicial. A corto plazo, los empresarios podrían aumentar los precios y economizar mano de obra. Las empresas tenderán a subir los precios, incluso en un mercado competitivo, porque los productores deben pagar salarios más altos a sus empleados. La gente consumirá menos de los productos de mayor precio que utilizan intensivamente mano de obra básica. A más largo plazo, los empleadores instalarán máquinas más capaces, como lavavajillas o máquinas de cocina automáticas, para reducir la cantidad de mano de obra de nivel básica que utilizan.

¿Qué piensan los economistas sobre los controles de precios?

Los economistas generalmente se oponen a la mayoría de los controles de precios, creyendo que producen escasez y costosas distorsiones de mercado. La Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago, The Chicago Booth School of Business, encuesta periódicamente a destacados economistas sobre cuestiones de interés, incluidos los controles de precios. La mayoría de los economistas no cree que los controles de precios al estilo de la década de 1970 puedan limitar con éxito la inflación de EEUU en un horizonte de 12 meses, y muchos de esos economistas citan los altos costos de los controles.

Los economistas saben, sin embargo, que los controles de precios pueden ser teóricamente beneficiosos cuando se imponen apropiadamente a un monopolista, y tienden a funcionar mejor en mercados no-competitivos. El economista Hugh Rockoff autor del libro: “Drastic Measures: A History of Wage and Price Controls in the United States”, sugiere ser extremadamente cautelosos. Rockhoff ha dicho que incluso el difunto Milton Friedman, un destacado defensor del libre mercado, aceptó un papel limitado para los controles de precios temporales a fin de romper con expectativas de inflación durante periodos donde se pretende bajar el ritmo inflacionario.

Conclusión.

Los controles de precios han tenido una historia muy larga y nada exitosa. Aunque los economistas aceptan que existen ciertas circunstancias limitadas en las que los controles de precios pueden mejorar los resultados, la teoría económica y el análisis de la historia muestran que los controles amplios de precios serían costosos y no terminan logrando el objetivo por el que fueron diseñados. Las políticas fiscales y monetarias apropiadas pueden reducir la inflación sin los costos impuestos por los controles de precios, las cuales deben ir orientadas a dejar libremente operar a los bancos centrales, se diseñen mecanismos que promuevan la competitividad de las empresas, así como la promoción de la competencia local e internacional, a fin de que los mercados funcionen y puedan por medio de eficiencia mejorar su propuesta de valor a nosotros, los consumidores.

El autor es Managing Director en Iskali Capital Group (ICG), Banca de Inversión basada en Washington DC, la cual está enfocada a proyectos de alto impacto de desarrollo en Mercados Emergentes.*

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.