Los esports suben de nivel en Latinoamérica

Como si de las fases de un videojuego se tratara, 2021 fue un año en el que los esports alcanzaron un nuevo nivel en Latinoamérica. Las audiencias de las principales competiciones crecieron en la gran mayoría de mercados, se consolidaron las escenas nacionales y se desarrolló nuevo talento local, se crearon nuevos contenidos de entretenimiento y las competiciones ganaron en aspiracionalidad, es decir, en conexión entre los ecosistemas de cada país y las ligas continentales más sólidas; todo ello gracias a la apuesta de las operadoras de competencias de videojuegos en la región.

Juegos como League of Legends o Free Fire brillaron en 2021 a pesar de las restricciones marcadas por la pandemia, que impidió la vuelta de los eventos presenciales. En el caso del juego de Riot Games, 2021 nos dejó hitos en las principales ligas nacionales de League of Legends. Así, por ejemplo, en la Liga Master Flow de Argentina vivimos el primer Superclásico Boca-River de la historia de los esports, trasladando la rivalidad del futbol a la Grieta del Invocador, el terreno de juego de League of Legends. La División de Honor Telcel de México creció un 13% en espectadores únicos acumulados y un 76% en minutos vistos; la Golden League de Colombia dio la bienvenida a Movistar como patrocinador y cerró el año con 1,7 millones de espectadores únicos acumulados, un 55% más que el periodo anterior, y la joven Volcano Discover League de Ecuador creció un 21% en espectadores únicos respecto a 2020.

En lo deportivo, Team Aze y Globant Emerald Team ascendieron desde las ligas nacionales de México y Argentina, respectivamente, a la LLA 2022, la máxima competición continental de League of Legends en Latinoamérica. Confirmaron, de esta forma, que funciona la apuesta de los organizadores -iniciada hace más de cuatro años- por estructurar el ecosistema de competición desde la base hasta la cima. Así, un jugador que se inicia en el competitivo de League of Legends en Latinoamérica, puede arrancar desde los Torneos Nacionales de su país, alcanzar la liga nacional y escalar hasta la LLA continental, completando todos los pasos de formación.

Otro de los títulos destacados en Latinoamérica en 2021 volvió a ser Free Fire, el célebre juego para móviles de Garena. LVP y Garena llevan más de tres años desarrollando las escenas nacionales de cada país a través de los Nacionales Free Fire, así como dando oportunidades a los jugadores de toda la región y profesionalizando las retransmisiones. En ese sentido, los Nacionales Free Fire de la región acogieron a más de 200,000 mil jugadores en 2021, aproximadamente un 50% más que en 2020. Además, la Free Fire League se despidió con una final que alcanzó un pico de más de 500.000 espectadores simultáneos.

Pero también hubo nuevas apuestas de éxito en el sector, como la eLiga MX BBVA 2021, la competición oficial de EA SPORTS™ FIFA 21 en México que organizaron en conjunto con la Liga MX. La competición, que acabó en poder de Atlético San Luis, contó con la participación de los principales equipos de futbol de Liga MX. También en 2021 arrancó el Madden Challenger Mexico, un torneo de Madden NFL abierto a todos los aficionados al futbol americano que concluirá en el mes de febrero con un showmatch. Durante los últimos meses se puso en marcha también la CONMEBOL eLibertadores, la edición virtual de la competición futbolística más importante de Sudamérica, en la que se impuso el argentino Matías Bonanno, uno de los mejores jugadores del mundo del título de Electronic Arts. Bonanno pertenece al equipo de KRÜ Esports, la organización de esports propiedad de Sergio “Kun” Agüero que ha destacado a nivel internacional en distintas disciplinas y que también ha contribuido de forma importante al crecimiento de la región.

Todo lo anterior hace que el sector de los esports afronte un 2022 esperanzador. En el caso del esport más seguido, League of Legends, la confianza de Riot Games en LVP es firme, ya que en 2021 también se anunció que LVP seguirá como operador de las ligas de la región por lo menos hasta 2024 y que organizará también la liga de Centroamérica y Caribe, lo que dotará de mayor estabilidad a la región y permitirá que tanto clubes como patrocinadores puedan hacer apuestas a largo plazo en las distintas competiciones de League of Legends.

En cuanto a Free Fire, el nivel de desarrollo actual de la escena permite que Garena y LVP vuelvan a subir de nivel en 2022 con el lanzamiento de Retadores Free Fire (Norte y Sur), dos competiciones profesionales que reunirán a los mejores equipos de la zona norte y la zona sur de Latinoamérica y que conectarán con la Free Fire League, la competición continental. También FIFA continuará con su expansión, con una nueva edición de la CONMEBOL eLibertadores y, por supuesto, la Global Series de Latinoamérica.

Sin embargo, el gran reto para este 2022 además de continuar desarrollando el sector, es la recuperación de los eventos físicos. Aunque los esports son seguidos de forma online por internet (Twitch, YouTube, Facebook, Tiktok) o en televisión (canal UBEAT), la celebración de competiciones con público es uno de los grandes alicientes de este entretenimiento. Como pasa en los conciertos o en los partidos de futbol, los eventos de esports son el lugar en el que miles de aficionados se encuentran con sus estrellas, vibran con cada partido y refuerzan ese vínculo emocional con el sector. Es la gran fiesta para los aficionados, pero también para todos los que estamos haciendo crecer la industria de las competiciones de videojuegos.

Jordi Soler, director general de LVP*

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.