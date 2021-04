Los organismos se pronuncian: México necesita reformas

Hace una semana, y ante los sucesos que se dieron, comentábamos la mejora en las previsiones del Fondo Monetario Internacional sobre la recuperación de la economía mexicana, así como el optimismo que esa mejora representa para un país que ha cerrado el año con una contracción del -8,5%. En este contexto de contracción económica, esta mejora supone un soplo de aire fresco para la economía azteca, pues hablamos de una de las economías que más daño registra en el mundo. Aunque ello no debería ocultar una realidad como la de que hablamos de una economía que no remonta el vuelo desde el año 2018; habiendo cerrado el ejercicio previo al covid con un crecimiento, de la misma forma, nulo.

Y es que, como digo, pese a que el Fondo Monetario Internacional ha mejorado las previsiones de crecimiento para la economía mexicana, los condicionantes que el mismo FMI ha publicado, y que marcarán la futura recuperación de estas economías tan dañadas por la crisis sanitaria, preocupan a una economía que precisa de reformas de gran calado, reformas estructurales, para lograr ese desarrollo que tanto persigue. Pues, de no aplicar esas reformas, los riesgos que se derivan del Covid, y que pretenden ensanchar los desequilibrios que estas economías presentan, podrían lastrar el progreso logrado hasta la fecha.

De la misma forma que lo comunicaba el Fondo Monetario Internacional, la OCDE daba una conferencia esta semana para comentar su reciente publicación, y en la que tratan de ofrecer recomendaciones para lograr una recuperación rápida, pero sólida a su vez. En este sentido y de acuerdo con las afirmaciones de la propia OCDE, esa solidez en la recuperación, que depende, como dijo el FMI, de las debilidades estructurales de las economías, entre otros factores, es crucial para reanudar esa convergencia tan necesaria; aunque ello, como afirma el organismo y coinciden los expertos al respecto, pasa por aplicar esas reformas.

En resumen, los organismos parece que lo tienen muy claro. La recuperación llegará a la economía mexicana, a la vez que se espera que llegue más pronto ante la mejora en las perspectivas. Sin embargo, las reformas, tarde o temprano, deben llegar. Y es que de nada sirve recuperar la economía si, posteriormente, no aplicamos las reformas estructurales que necesita esta economía para salir adelante, así como para ser menos vulnerable en otro escenario de crisis similar al actual.

Para hacernos una idea de esta necesidad, veamos algunos aspectos muy destacables. En primer lugar, la respuesta fiscal que ha podido ofrecer la economía mexicana, siendo la economía que, de acuerdo con la OCDE, presenta una menor recaudación fiscal sobre PIB en el ranking, ha sido del 1% del PIB. En este sentido, hablamos de una respuesta fiscal muy escasa y que, como dijo el propio FMI, condiciona la recuperación económica. Pues, en un escenario en el que las economías desarrolladas han inyectado cerca del 6% del PIB, mientras las emergentes lograban alcanzar el 2,5%, México, y por la escasez de recursos que presenta el país como consecuencia de esa debilidad institucional, ha ofrecido la menor respuesta fiscal de todo el continente.

Otro ejemplo de lo necesarias que son estas reformas lo encontramos en el mercado laboral. En este sentido, hablamos de una población activa muy desprotegida ante situaciones de crisis como la actual. Pues, mientras países como Estados Unidos, o incluso España, sostenían las rentas de la ciudadanía con la ayuda del Estado, así como la redistribución de pérdidas entre empresa y Gobierno, México no se veía con capacidad de replicar el apoyo ofrecido por estas economías. Y ya no hablamos de recursos, que tampoco los tiene, sino, también, de una informalidad económica que afecta a casi el 60% de los trabajadores en el país, lo que le lleva a no estar reconocidos, siquiera, por el Estado. Por lo que, al no figurar, tampoco pueden optar a esas ayudas.

Y es que, en última instancia, otra clara muestra de que México necesita aplicar reformas para corregir la situación la encontramos, además de en una corrupción que ha sacado al país del ranking de economías más atractivas para la atracción de inversión extranjera, en un sistema sanitario que se ha visto muy incapaz de atender a la ciudadanía en una situación de pandemia como la vivida el año pasado. En este sentido, la escasez de recursos, que se materializa en sistemas sanitarios cada vez más precarios, ha dejado indefensa a una ciudadanía que, de haber sufrido los efectos como en las economías Europas, presentaba una excesiva vulnerabilidad.

En resumen, hablamos de mejoras que no solo mejorarían la situación del país, sino que, de la misma forma, permitirían a la ciudadanía mexicana una vida más digna, y con un mayor bienestar. Y es que, desde hace años, se han ido dando pasos para corregir este tipo de situaciones. Sin embargo, necesitamos seguir profundizando en esas reformas, a la vez que utilizamos los recursos que llegarán con el Covid para poner en marcha una transición que permita la recuperación, pero que, de la misma forma, permita esa convergencia y ese desarrollo inclusivo del que tanto hablamos los economistas.

