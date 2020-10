Los súper héroes corporativos

Por: Oscar Jiménez Rodríguez

Hoy, a dos meses de finalizar el año 2020, al que muchas personas han decidido nombrar como año “0”, con cambios drásticos y constantes en nuestras vidas personales y profesionales, la gran pregunta es: ¿Quiénes han salido a liderar esta transformación? ¿Qué puntos claves o críticos hay hoy, dejando a un lado la parte de salud y el virus mismo?

En un estudio de RH que tuve el gusto de liderar en meses pasados,, tuve la oportunidad de platicar y participar de primera mano junto a Juan Dominguez, CHRO de Citibanamex y Pablo Martín, CHRO de BBVA México, en donde pude entender más acerca de estos “héroes”, los directores de Recursos Humanos, que hoy, han movido y manejado de la mejor manera junto con sus equipos, el “activo” más importante dentro de una organización, las personas.

En mi columna Semillero de Talento, hablé sobre la importancia de las personas en las organizaciones, donde el talento viene de abajo hacia arriba y donde el liderazgo debe ser inspiracional, algo que no resulta sencillo en medio de una crisis mundial, donde el 90% de las organizaciones están teniendo que replantear o adaptar su modelo de negocios, y hoy, los CHRO de las empresas, son quienes mantienen a flote la operación a través de la adaptación con los colaboradores, detectando de primera mano los requerimientos básicos para seguir operando, para de ahí pasar a las necesidades humanas, en donde éstas últimas, se han vuelto de vital importancia en el cumplimiento de los retos del día a día que vivimos como individuos frente a esta pandemia.

Juan me comentó que en donde nos debemos concentrar, es en el diseño de la economía productiva, ello implica una concertación y transformación del empleo, ya que en un futuro estaremos hablando de nuevas formas de trabajo, donde no es sólo la voluntad de la corporación, sino también la realidad de la comunidad y la del empleado, para llegar al nuevo modelo de productividad y la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes.

Por otro lado, Pablo dice que es muy difícil saber el impacto final de la crisis cuando aún la pandemia en el mundo no ha sido controlada, el punto crítico que él ve por supuesto es en el empleo y su impacto en la economía de cada país. En México, la reactivación del empleo se dará en la medida en que se apoye al principal empleador del país, y con esto nos referimos al segmento de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

Al ver todos estosinsightsque Juan y Pablo aportaron al diálogo, me doy cuenta que antes de la pandemia, la perspectiva que muchas personas tenían del área de Recursos Humanos, era de un departamento pasivo, que solamente contrataba y pagaba, pero a raíz de la pandemia, sabemos con certeza que es hoy por hoy el eje rector de la organización, ya que su influencia en los empleados es total en todo este cambio, y sin estos super héroes, seguir operando la organización sería imposible.

Algo importante que Pablo mencionó, es que hoy se ha vuelto a poner a las personas en el centro de las organizaciones, y que a pesar de tener tecnología, metodologías disruptivas, etc., las empresas son personas y que sin duda entre más felices se encuentren, nuestros clientes serán más felices también y nuestras empresas más valiosas.

Uno de los grandes retos que comparten empresas chicas, medianas o multinacionales, es la necesidad de que la gente se sienta cerca, aún estando en casa, y que la sensación de abandono, se maneje de manera rápida y precisa. Los retos que ha traído el teletrabajo es poder realmente demostrar la confianza que tienen las organizaciones en sus trabajadores; la gente se ha vuelto más responsable, y la empresa ha tenido que confiar en esa responsabilidad auto adquirida.

Y ahora, ¿Qué sigue?, es la incertidumbre que nos acompaña a todos, hablamos de la nueva normalidad, pero algo muy interesante que Juan me compartió, es que no existe la nueva normalidad, si no que existe una era post contingencia, pero no es nueva, ya que será muy cambiante, no será nueva y estable.

Juan aborda un punto clave, y es que nos volcamos demasiado a lo que la empresa tiene o debe hacer, pero hoy falta renovar el contrato social, donde el empleado pueda ser escuchado para saber lo que necesita.

Por último, existe un elemento crítico, el tan famoso “trabajo en casa”, es un concepto muy elitista, como comparte Juan, ya que este debe partir de tres principios:

1.- Tener un hogar

2.- Tener un espacio para trabajar

3.- Tener la tecnología y espacio emocional para hacerlo

Debemos entender que la mayoría de nuestra sociedad no puede acceder a este concepto de clases.

Where there is no vision, the people will perish. Abundance is a plan and a perspective. This second bit is key. Abundance is that our perspective shapes our reality.

