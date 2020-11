Mafalda y el feminismo

Soy el pilón en una familia que hoy en día sería considerada grande, somos 5 hermanos y 14 años de diferencia entre el primero y yo. Nací mujer, en una típica familia mexicana, no particularmente machista, pero si dentro de los cánones de la época. Soy la niña chiquita de un papá que fue formado por un padre duro que logró ser abuelo amoroso y una madre muy fuerte pero conservadora, valiente y avanzada a su tiempo. Mi madre, criada en un ambiente más intelectual y de avanzada con un padre que tuvo la visión de siempre privilegiar su educación y una madre que conocía la valía de las mujeres.

Sin embargo, poco se hablaba del feminismo, la deconstrucción y la equidad de género. Romper estos paradigmas no ocurría de forma consiente, partía de la educación que les dieron, aunque sin duda, fue lo que vieron y vivieron.

Mi padre con la ayuda de mi madre y ambos sin saberlo, a través de los años, fueron deconstruyendo lo aprendido y luego…. Bueno, luego llegué yo a dar un empujón más a ese cambio, cuestionando el status quo familiar y social, en pocas palabras, haciéndoles la vida un poco más incómoda, un poco más divertida y sin duda con algunos retos que no habían considerado. En este camino, mi gran maestra y aliada fue Mafalda, ella me fue dando la fuerza para levantar la voz, para cuestionar todo eso con sentido del humor.

A mi papá le encantaba la política, largas horas de tertulia, sobremesas familiares y con amigos al respecto, la gran pregunta era ¿cómo conseguir un país en donde la justicia social fuera la norma? yo escuchaba y quería ser parte de ese círculo aun cuando no lo sabía. Así que todos los domingos él leía el periódico y yo me sentaba a su lado, a mí me tocaba la tira cómica y, por supuesto, eso incluía a Mafalda. A través de sus viñetas aprendí que las mujeres tenían un rol que podía refutarse, aprendí del capitalismo, de la burocracia, de la injusticia y del dolor que vivía el mundo.

Aprendí que siendo niña puedes tener opiniones y expresarlas, y más importante que tenían valor. Poco a poco fui aprendiendo más, formándome una opinión y aprendí a expresarla. Recuerdo como mi papá se reía cuando yo defendía lo que pensaba y me decía “ay mi mafaldita” y el orgullo que eso me hacía sentir, ¡me parecía a ella! Y todavía mejor, a través de ella, había logrado crear un vínculo con el hombre más importante en mi vida, ella me había ayudado a cruzar el puente con el mundo de los adultos.

En mi casa, mi opinión siempre contó, mis papás me dieron el espacio para levantar la voz, aunque mis ideas fueran diferentes. No fue fácil ni para ellos ni para mí, pero encontramos la forma de romper lo que años de historia nos habían enseñado, fuimos encontrándonos como iguales y resolviendo las diferencias ideológicas y políticas. Por desgracia, no todas las mujeres pueden decir lo mismo.

Esta es mi historia con Mafalda en los 80, ella ya tenía más de 20 años de vida cuando hizo la diferencia para mí, no puedo dejar de pensar en lo que significó para miles de niñas y mujeres en los 60 y 70 en sociedades latinoamericanas donde el papel de la mujer era muy claro: estar en la casa y sin hacer mucho ruido. Una época de dictaduras de derecha donde no había espacio para la crítica, el disentimiento y la libertad.

¿Habrá sabido Quino cuando la dibujó por primera vez la libertad, fuerza y esperanza que nos iba a dar a tantas? Con humor y cariño nos enseñó de injusticia social y política, dejando un mensaje claro: ambas son nuestra responsabilidad. Gracias Quino por Mafalda, por sus papás, por Susanita, Manolito, Libertad, Miguelito, Guille y hasta por burocracia. También por educarnos, concientizarnos y empoderarnos a las y los más pequeños, claro de igual forma a los grandes. Gracias por ayudarnos a ver una realidad dolorosa con suavidad, incluso por abrirnos la puerta a tantas.

Contacto:

LinkedIn: Jimena Candano

La autora es Directora Ejecutiva de la Fundación Reintegra.*

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.