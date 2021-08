Más allá de Scarlett contra Disney

Disney está haciendo enojar a muchas personas, cuyos nombres no son únicamente Scarlett Johansson. Y es que la semana pasada, la famosa actriz que ha sido el rostro de uno de los personajes más importantes de la franquicia Marvel (Black Widow), presentó una demanda contra la compañía del ratón por incumplimiento de contrato. En ella no solo reclama la decisión de Disney de haber estrenado de forma simultánea la película de Black Widow en cines y en la plataforma Disney+ a través de Premium Access, si no el hecho de que la hayan estrenado en general. Ya que la cinta vio la luz durante un periodo donde el mundo está atravesando por una pandemia que tiene, indudablemente, un impacto negativo en la taquilla. Pero más allá de enfocarse en la demanda y en ponderar quién podría salir victorioso, me resulta más interesante analizar el confuso y turbulento periodo de consumo por el cual estamos atravesando como audiencia.

A través de mi cuenta personal de Twitter, realicé una encuesta donde consulté a mis seguidores sobre la forma en la que habían visto la película de la heroína de Marvel. Estos fueron los resultados:

Dejando de lado el gran porcentaje de quienes no la vieron, confieso que los resultados me sorprendieron. No por el gran consumo a través de la piratería, si no por el bajo acceso a través de Disney+. Y es que al estar atravesando por una pandemia, uno pensaría que la mayoría de las personas que acudían con frecuencia al cine, optarían por pagar un acceso premium a través de la plataforma de streaming para ver la cinta desde la comodidad y seguridad de su hogar. Y en efecto, el público está priorizando el acceso inmediato y de alta calidad desde casa, pero entre las dos opciones disponibles, domina la que se presenta como “gratis”, es decir, la piratería. Seguramente alguna vez en tu vida te has hecho la siguiente pregunta: Si ya está a mi alcance, y puedo verla en alta calidad, en el idioma que yo prefiera, ¿debería pagar por ella?¿ estoy siendo ingenuo?.

El propósito de esta columna no tiene la intención de juzgar, sino analizar las formas de consumo actuales y cómo están mutando durante la pandemia. Sin duda un elemento clave que ha modificado las reglas por completo es: la calidad de la cinta en su formato “pirata”. Ya que previo a la pandemia y mucho antes de que grandes productoras como Warner o Disney decidieran tener estrenos simultáneos (en cine y streaming), el público tenía una ventana más tardía entre el estreno en cine y su disponibilidad en alta calidad a través de la piratería. Ahora las cosas han cambiado, y el mismo día (o muy cercano) de su estreno en pantalla grande o vía plataforma de streaming, existe la posibilidad de adquirirla de forma “pirata”.

A través del portal de Torrentfreak fue revelado que ‘Black Widow’ se coronó como una de las películas con mayores descargas ilegales desde su estreno y hasta el día de hoy. Superando a títulos como ‘The Tomorrow War’ de Amazon Prime Video, ‘Cruella’, ‘Space Jam: A New Legacy’, entre otros. Este fin de semana llega también de forma simultánea ‘The Suicide Squad’ y lo menos que podemos esperar es que ocupe de la misma manera los primeros 3 lugares. Ya que tendrá un estreno simultáneo en HBO MAX en Estados Unidos. Situación que ya está en la mira de los sitios de piratería más populares.

Un dato interesante y que desató el enojo por parte de cadenas exhibidoras en Estados Unidos, fue el hecho de que Disney decidiera hacer públicos los ingresos (60 millones de dólares) que Black Widow les había generado a través de Premium Access. Esto debido a que hasta el momento Disney se había mantenido muy celoso al momento de visibilizar sus cifras. Por lo tanto el hecho de que las hicieran públicas a manera de festejo, significó un ataque directo para cadenas de cine que han hecho todo lo posible por mantenerse a flote durante la pandemia. Y es que hay que considerar todo el trabajo echado en saco roto por parte de los exhibidores. Por ejemplo, antes de que Disney anunciara que “Mulán”, “Soul”, o “Raya y el último dragón”, irían exclusivamente a la plataforma de Disney+, los cines ya habían trabajado en toda su estrategia de marketing. Seguramente llegaste a toparte con algún espectacular de Mulán en 2019 que leía “Próximamente en cines”, y sabes que ese “próximamente” jamás llegó.

De hecho Mulán es el primer y más evidente caso, para este fenómeno de piratería en la más alta calidad. Una cinta que se volvió tendencia en México sin haberse estrenado en cines e incluso antes de que Disney+ llegase a Latinoamérica. Algunas personas hicieron uso del VPN (Virtual Private Network) y la adquirieron de forma legal en cierto sentido, pero seamos honestos, la mayoría la vio a través de la piratería.

Piracy attack button on the keyboard. Toned Image.

Sin lugar a duda los más perjudicados son los exhibidores, las cadenas de cine que se quedan con asientos vacíos durante estrenos que antes de la pandemia hubieran estado saturados. Pero habría que preguntarse, incluso con las pérdidas millonarias que ocasiona la piratería, empresas como Disney ¿pierden o ganan al tener un alcance masivo?

Al tener a personas que no hubieran pagado por ver Black Widow en el cine, pero que la adquirieron de forma pirata y ahora están familiarizados con el personaje, ¿podría significar algo bueno para la marca? Recordemos que el cine no es la principal fuente de ingresos para Disney, sino los parques temáticos, cruceros y mercancía. Así que si bien, no pagaron por ver una película, quizá les interese comprar algo referente a la misma en un futuro.

De momento es difícil saberlo, ya que estamos navegando aguas turbulentas, y la perspectiva se nubla con muchos elementos que aparecen de manera repentina y sin previo aviso. Lo que es seguro, es que las películas están recaudando en taquilla menos que en la era pre-pandémica, pero posiblemente están siendo vistas más que nunca en la historia del entretenimiento.

