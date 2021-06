México se ubica como segundo país más atractivo del mundo para expatriados

Mudarse de un país a otro implica no solo un cambio en el estilo de vida, sino también en la adaptación a otro tipo de cultura, idioma, tradiciones, ritmo de trabajo y, por supuesto, entender cualquier aspecto relacionado con la seguridad, tanto del expatriado como de los familiares que lo acompañan en el país destino.

En este sentido, tanto para la empresa que envía al colaborador a desarrollar sus actividades profesionales a otro país, como para el expatriado mismo, resulta prioritario conocer las ventajas que ofrece el nuevo lugar en términos de calidad y estilo de vida, así como ciertos aspectos regulatorios y de carácter migratorio para una estancia sin contratiempos.

Si bien, derivado de la pandemia, una cantidad importante de asignaciones internacionales tuvieron que ser canceladas o retrasadas, lo cierto es que muchas empresas están retomando este tipo de estrategias, adaptándose a la nueva realidad. En medio de este panorama, México se ha ubicado como uno de los países de mayor interés para el movimiento de personal que atiende proyectos prioritarios del negocio, sobre todo por su posición estratégica y las ventajas competitivas que eso representa para diversas operaciones de sectores productivos que tienen una relación cercana con el mercado estadounidense o latinoamericano.

De acuerdo con el estudio The Best & Worst Places for Expats in 2021 de Expat Insider, México ocupa el segundo lugar entre 59 destinos en todo el mundo y está calificado como el mejor país para expatriados, con un 85% respecto a la facilidad para establecerse frente al 62% a nivel mundial y, además, 78% de los encuestados afirmaron que es fácil hacer amigos locales, frente a un 44% a nivel mundial.

Adicionalmente, identificamos que México destaca por:

Posición geográfica (cercanía con Estados Unidos y hub para Latinoamérica)

Múltiples tratados internacionales

Contar con un esquema legal migratorio que permite la residencia y el trabajo a distancia por corto o largo plazo de manera ágil y sin tanta burocracia

Brindar la posibilidad de acceder con familiares, a quienes también se les otorga residencia con opción de estudiar y trabajar.

En la medida en que los procesos de vacunación avanzan en todo el mundo, las organizaciones comienzan a repensar y a retomar los procesos de asignaciones internacionales, alineados a una nueva realidad de negocio, de formas de trabajo y de necesidades particulares de talento, sobre todo en sectores que demandan perfiles especializados, como puede ser el energético, minería y telecomunicaciones, entre otros.

Oscar Santos, Socio de People Advisory Services (PAS), líder del área de Servicios Migratorios para Latinoamérica Norte.*

