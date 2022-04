México tiene nuevo rey de League of Legends: The Kings

Por Jordi Soler

De nombre premonitorio, México tiene nuevo rey: The Kings. Es el campeón del ciclo de Apertura, pero no hablamos de futbol u otros deportes, sino de League of Legends, es decir, el esport rey. Miles de aficionados vibraron con su victoria en una nueva muestra del crecimiento de este sector en la región en cuanto a seguimiento, interés de las marcas y, también, en generación de talento. Hay esports en México y Latinoamérica para rato.

El equipo creado por Pablo “The King” Mendoza a finales de 2020 se proclamó campeón de la División de Honor Telcel, la liga oficial de League of Legends en México que organiza LVP (Grupo MEDIAPRO). Superó con claridad (3-0) en la final a Atheris Esports y, en su segunda final consecutiva, The Kings logró por fin alzar el trofeo al cielo de Ciudad de México. El balance en cuanto a seguimiento es más que satisfactorio. La División de Honor cerró su temporada con más de 650,000 espectadores únicos acumulados y más de 329,000 horas vistas contando tanto los canales de Twitch y YouTube de LVP como las retransmisiones que han llevado a cabo algunos de los equipos participantes de sus propios partidos. En la final, por ejemplo, se alcanzó un pico de 4,891 espectadores concurrentes en el canal de LVP, donde cada uno de ellos vio de media más de 60 minutos.

De hecho, la llegada del co-streaming ha sido una de las grandes novedades de la competición, que recuperó parte de la presencialidad en la final: los equipos disputaron el encuentro desde las oficinas de LVP en Coyoacán, aunque todavía sin público. En ese sentido, uno de los grandes objetivos del sector de cara a los próximos meses, y en especial de la División de Honor Telcel, es volver a llenar las gradas de los estadios, tal y como sucedía antes de la pandemia, para generar puntos de encuentro entre todas las partes que integran la comunidad: liga, equipos, jugadores, patrocinadores y aficionados.

Y es que el League of Legends mexicano está de moda. The Kings recoge la corona nacional de Team Aze, que se llevó la División de Honor Telcel Clausura 2021 y que, pocas semanas después, logró el ascenso a la Liga Latinoamericana de League of Legends (LLA), la máxima competición continental del juego de Riot Games. Precisamente, Team Aze es también noticia estos días porque, en su primera temporada en la LLA, ha logrado clasificarse para la gran final del torneo, que se disputa el 16 de abril. Todo ello demuestra el potencial de la liga mexicana en cuanto a generación de talento, también símbolo de la profesionalización del sector.

Team Aze jugará ese encuentro ante Estral Esports, también de origen mexicano. De hecho, de los ocho equipos que integran la Liga Latinoamérica en 2022, cuatro tienen bandera de México: Estral Esports, Rainbow7, XTEN Esports y Team Aze. Todos ellos se clasificaron para playoffs y Rainbow7 ha acabado el curso en tercera posición, por lo que, a la espera de decidir el orden definitivo, los tres mejores equipos del continente serán de México en este ciclo de Apertura.

El talento mexicano también está presente en las alineaciones de los equipos de LLA. La competición ha contado en Apertura con siete jugadores nacidos en México, entre ellos algunos tan destacados como Jesús Alberto “Grell” Loya Trujillo. “El Jungla” de Estral Esports ganó cuatro MVPs durante la temporada regular y es uno de los dos mexicanos, junto a su compañero Francisco Rubén “Leza” Jara Barragán, que todavía pueden ser campeones de la LLA. Hay sector para rato.

Jordi Soler, director general de LVP

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.