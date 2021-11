Monopolizar el litio puede repetir el fracaso de Uromex

La intención del gobierno federal de “nacionalizar” el litio es una idea incorrecta porque el artículo 27 Constitucional establece que la Nación tiene dominio sobre todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, así que no se puede nacionalizar algo que ya es de la Nación.

En todo caso el aprovechamiento del litio se reservará para el Estado como es el caso del uranio que sólo puede ser explotado por la Nación, y con justa razón porque se trata de un mineral estratégico que puede usarse con fines bélicos y poner en riesgo la seguridad nacional e internacional.

Para “aprovechar” el uranio y desarrollar los planes de energía nuclear, en 1979 el gobierno federal creó URAMEX (Uranio Mexicano) la cual desapareció en la década de los 80 porque no se desarrollaron los depósitos de uranio descubierto, no hubo recursos económicos suficientes y se decidió que el uranio no sería preponderante en la matriz energética.

México tiene 15 depósitos de uranio y aunque se ubica en el lugar 24 en reservas de ese mineral a nivel mundial, sólo mantiene una central de energía nuclear en Veracruz. URAMEX fue un proyecto fallido y ahora el gobierno podría repetir la misma historia al anunciar la creación de una empresa minera para la explotación exclusiva del litio.

El litio es una mineral estratégico para la producción de baterías para los autos eléctricos, teléfonos celulares y computadoras; tratamientos para trastornos bipolares, así como para el desarrollo de la energía renovable, cuya demanda ha crecido de manera importante en los últimos años y seguirá creciendo. La demanda global de litio es superior a las 60 mil toneladas al año y se espera que en 2025 llegue a 800 mil toneladas, pero si se compara con la demanda de cobre que es de 25 millones de toneladas al año, el litio palidece.

Sin embargo, para el gobierno se trata de un mineral que debe aprovechar y proteger y por eso quiere reservarlo y crear un monopolio estatal de litio, pero al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está pasando por alto que: no tiene suficiencia de recursos para explorar y extraer el mineral, y que le llevará años realizar los estudios para determinar si los yacimientos de litio que se descubran en México serán comercialmente rentables porque hasta el momento no se ha producido un solo gramo de litio en el país.

El litio es uno más de los tantos minerales valiosos que tiene el territorio mexicano, pero México es líder mundial en producción de plata y destaca también en la producción de oro, fluorita, celestita, cobre, zinc, molibdeno, barita, magnesio, cadmio y plomo, entre otros.

Si lo que quiere el gobierno mexicano es experiencia, dominio, conocimiento y utilidades para el Estado, le saldría más económico, exitoso y transparente emprender un proyecto de esa naturaleza mediante un esquema público-privado y dejar que los privados sigan avanzando en proyectos de exploración avanzada que podrían concretarse en unidades mineras que generen empleo, inversiones e ingresos para la federación, los estados y los municipios.

De lo contrario, hay una alta probabilidad de que el proyecto monopólico a cargo del Estado ponga en riesgo recursos económicos que podrían destinarse a otros proyectos de educación, salud e infraestructura más prioritarios y que los trabajos de exploración y explotación de litio se estanquen porque está demostrado que las empresas del Estado son ineficientes y casi siempre generan pérdidas. Basta con leer los resultados financieros de las dos empresas insignias de esta administración: Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

