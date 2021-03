Educación en línea, un aliado poderoso de las mujeres

Desde antes de enfrentar una pandemia global que puso el acelerador a la adopción digital, la educación en línea había demostrado claros beneficios, pero estos pueden ser aún más poderosos cuando se trata de transformar la vida de las mujeres.

Me refiero a cuando una mujer busca retomar sus estudios después de haberlos interrumpido, pero también cuando una ejecutiva busca adquirir el conocimiento que la lleve a ocupar un mejor puesto. En ambas situaciones, la educación en línea puede ayudar a cumplir sus objetivos, por eso cada vez hay más mujeres que confían en esta vía para mejorar sus oportunidades; reflejo de esto es que el 51% de los usuarios de Crehana actualmente son mujeres.

Para conocer mejor cómo la educación en línea es un aliado de las mujeres, Niriana Blasco, ingeniera venezolana parte del equipo de Crehana y que se desempeña en el área de Machine Learning, nos hablará de su experiencia. A partir de ahora, las palabras de esta columna serán las de Niriana, a quien cedo este espacio para que todos conozcamos su historia.

¡Hola! Como bien mencionó Diego al presentarme, soy una mujer que ha probado la educación tradicional y la educación en línea. A lo largo de mi carrera he estado en contacto con la tecnología y la educación ya que soy ingeniera de sistemas y también he sido profesora; sin embargo, fue en Crehana que tuve una perspectiva más amplia sobre el potencial de combinar la educación y la tecnología, ya que lo he visto como ingeniera detrás de la plataforma y como estudiante.

Hoy tengo la apasionante tarea de mejorar la experiencia de los usuarios aplicando inteligencia artificial, pero antes de adentrarme en esta área tuve que especializarme en Machine Learning. No fue un proceso sencillo, sobre todo porque necesitaba adquirir habilidades blandas esenciales para mi nuevo puesto.

Mediante cursos centrados en liderazgo y management logré sobreponerme a mi personalidad tímida para encontrar maneras más efectivas de comunicarme con mi equipo. Además, descubrí nuevos métodos para organizarme mejor y alcanzar metas realizables. Estos son sólo algunos cursos que he tomado en línea para mejorar mis soft skills y, sin duda, lo que más he disfrutado es que se adapta a mi estilo de vida.

A menudo, las mujeres dividimos nuestra vida entre las responsabilidades laborales y un fuerte rol como cuidadoras, ya sea de los hijos o de otros miembros de la familia. Así que la educación online encaja mejor en este ritmo, permite alcanzar un equilibrio entre la vida familiar y el deseo de aprender algo nuevo.

Creo que el aprendizaje continuo mediante la educación en línea facilita cumplir metas concretas, sin barreras temporales ni geográficas, lo que permite aprender a tu propio ritmo.

El potencial es increíble, pero hay que subrayar la importancia que tiene dejar de temerle a la tecnología. Muchas mujeres se pueden detener porque creen que es complejo, pero la tecnología no va a dejar de avanzar, está en nosotras ponernos al día, sobre todo porque trae diversos beneficios a nuestras vidas.

También es importante hacer énfasis en la importancia de la disposición, porque significa quitar las barreras mentales que muchas mujeres nos ponemos, más allá de las barreras sociales y culturales, a veces nos compramos la idea de que algo no es para nosotras, y es aquí donde lo más importante es creer en una misma.

Este cambio de mentalidad es algo que también he cultivado a través de la educación en línea. Como programadora, estoy acostumbrada al proceso de iteración, es decir, seguir intentando hasta llegar al resultado deseado, y estoy convencida de que las mujeres somos muy resilientes, una cualidad que nos impulsa a conseguir nuestras metas.

Mi mayor aprendizaje ha sido entender que al invertir en conocimiento siempre obtienes buenos resultados. El solo hecho de mantener la mente ocupada es una fuente poderosa de bienestar, algo que, a su vez, tiene el poder de transformar vidas.

