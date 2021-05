Otra crisis del estado de derecho

El estado de derecho es una idea política la cual postula que la ley debe ser obedecida por todos, incluidos los gobernantes, y que la ley debe tener las características necesarias (general, clara y entendible) para que pueda ser cumplida. La idea política del estado de derecho es relativamente nueva, aunque le preceden otras ideas que persiguen el mismo fin. Por ejemplo, los pesos y contrapesos (e.g checks and balances) buscan separar al gobierno en diferentes poderes y en distintos niveles, como lo son el local y el federal, para que entre gobernantes de diferentes partidos políticos e ideologías se presionen a que todos cumplan la ley.

James Madison, el cuarto presidente de Estados Unidos y quien es concebido como el padre de la constitución de nuestro vecino del norte, afirmaba que como los hombres no son ángeles, entonces es necesario tener pesos y contrapesos para vigilar al gobierno formado por hombres y no por ángeles.

En México, la idea de que todos cumplamos la ley, en especial nuestros gobernantes, no ha tenido mucho éxito. Durante todo el siglo pasado, el partido en el poder y sus políticos se brincaban una y otra vez las leyes por la falta de pesos y contrapesos. A partir de la alternancia democrática en el 2000, la idea del estado de derecho empezó a cobrar más relevancia. No obstante, el deterioro en la seguridad pública y el ascenso en la impunidad siguió acotando el estado de derecho en nuestro país. La violencia derivada de la guerra contra el narcotráfico y la corrupción generalizada han seguido causando varias crisis del estado de derecho mexicano.

Hoy en día, a meses de una elección federal, vivimos otra crisis aguda del estado de derecho. Los embates del partido político en el poder, junto con sus aliados, buscan tirar los pesos y contrapesos tales como lo son el poder judicial, los órganos autónomos y la pluralidad política. En especial, la iniciativa de alargar el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va en contra del estado de derecho, idea política que empuja por menos corrupción y menos impunidad.

Falta ver si dichas instituciones son capaces de enfrentar los embates autoritarios de los otros poderes políticos del Estado como lo son el ejecutivo y el legislativo. Cabe recordar que cada mexicano, por medio de sus impuestos, paga un poco más de mil pesos al año para que el poder judicial y los órganos autónomos fortalezcan la idea política del estado de derecho en sus diferentes competencias. En los próximos meses veremos si dichas instituciones se encuentran a la altura.

Desafortunadamente, esta crisis del estado de derecho se encuentra también presente en otros países con niveles similares de desarrollo o mayores a los de México. Basta con ver los casos de Polonia y Hungría, dos miembros de la Unión Europea y países que han disfrutado de un acelerado desarrollo económico a partir de la caída del muro de Berlín. La Comisión Europea, una de las siete instituciones de la Unión Europea, se ha pronunciado por el debilitamiento del estado de derecho en estos dos países debido a reformas constitucionales que han derivado en menores pesos y contrapesos. Lo mismo ocurre en otros países desarrollados de Asia, como lo son Corea del Sur y Turquía, donde sus respectivos presidentes han interferido en el poder judicial bajo el pretexto de querer erradicar la corrupción que les invade.

Los hechos recientes de la línea 12 del metro nos confirman que en México tenemos un gobierno de hombres y no de ángeles. Es decir, esta negligencia no hubiese pasado si nuestros gobernantes fueran ángeles. Por tanto, solo nos resta tener los suficientes pesos y contrapesos para avanzar en la promoción y en el establecimiento del estado de derecho. Únicamente esta idea política pondrá a nuestros gobernantes por debajo y no por encima de la ley, y nos llevará a un desarrollo integral.

Contacto:

Dr. Jose Roberto Balmori, Director de los programas de licenciatura de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México.*

Twitter: @jrbalmori

