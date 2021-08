Permitir o no el uso de cripto activos en el sistema financiero

Con anterioridad al 2008, el sistema financiero tenía una clara bonanza internacional que facilitaba la puesta en marcha de innovación financiera, así como el desarrollo de productos financieros novedosos y sumamente sofisticados como los derivados.

Los derivados, eran vistos como algo normal e incluso deseable, ya que permitían disminuir el riesgo de una manera más eficiente logrando que los participantes en el mercado asumieran únicamente los riesgos que entendían.

Sin embargo, si hacemos un poco de historia, también podemos observar que los derivados y el capitalismo exacerbado fueron una de las principales causas de la crisis financiera mundial de 2008.

Al igual que con los derivados, el ecosistema cripto presenta múltiples ventajas y beneficios, así como posibles riesgos que nuestro regulador percibe son suficientes como para generar una nueva crisis mundial. Ante ello, es válido preguntar cómo debe ser la regulación aplicable al uso de cripto activos como Bitcoin o Stablecoins en el sistema financiero y, con ello, si es necesario o no establecer la “sana distancia” propuesta por Banco de México.

En esa línea de ideas, los sistemas tradicionales basan su enfoque en la respuesta a una simple pregunta, ¿el usuario de servicios financieros tiene o no la capacidad suficiente de entender el servicio financiero contratado y el riesgo que conlleva, así como si es de interés público regularlo o no? Dependiendo de las respuestas, a la pregunta anterior, el sistema regulatorio financiero tradicional contempla no hacer nada o emitir regulación.

Podemos no emitir regulación al respecto cuando consideramos que el usuario de servicios financieros tiene la capacidad suficiente para entender el servicio y su riesgo o cuando sabemos que la mano invisible del mercado se encargará de eliminar servicios financieros malos, fraudulentos o con fallas, ya que el usuario eventualmente dejará de usarlos.

Si, por el contrario, el regulador considera que el usuario de servicios financieros no tiene la suficiente capacidad de conocer el servicio ofrecido y los riesgos relacionados o es de su interés perseguir algún objetivo de política pública, la segunda respuesta tradicional es emitir regulación prudencial o sobre regular el sector.

En todo caso, sea cual fuese el acercamiento que tome el regulador financiero, la regulación emitida típicamente no es suficiente para incrementar los niveles de inclusión financiera, ni mucho menos para generar condiciones de efectiva competencia. Lo anterior se observa sobre todo en México en donde tenemos un sector financiero que se caracteriza por tener múltiples fallas de mercado traducidas en servicios financieros costos, alta concentración de estos y baja competencia.

En este contexto es que en futuras columnas presentaré cuáles son los verdaderos riesgos de la tecnología, cómo mitigarlos y el por qué considero que el ecosistema Blockchain puede generar una mayor eficiencia en el sistema financiero y reducir sus altos costosos, alta concentración y baja competencia, dando paso así a elementos que posibilitan teóricamente la competencia perfecta, es decir, aquella estructura de mercado que se caracteriza por un gran número de empresas pequeñas y una muy fácil entrada o salida del mercado y con ello de paso, dar elementos a Banxico para que elimine su “sana distancia”.

Nos vemos en la siguiente entrega y recuerda que esta columna puede ser tu puerta de entrada a lo imposible.

Contacto:

Carlos Valderrama es socio fundador de Legal Paradox®, Presidente del Grupo de Trabajo Legal México (GTL-MX) de blockchain para Lacchain (iniciativa del BidLAB), miembro consultivo internacional de la British Blockchain Association y representante de México ante la Blockchain Association Forum (la Asociación Mundial de Asociaciones Blockchain). *

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.