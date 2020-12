Personas apreciadas, empresas exitosas

“El descanso pertenece al trabajo como los párpados a los ojos”. Rabindranath Tagore, poeta y dramaturgo bengalí.

Tanto en tiempos de crisis como en la bonanza, cuidar a tus empleados genera más beneficios que cualquier cantidad de horas extra trabajadas.

¿Viste la película “The Producers”? Traigo a colación este filme del que casi nadie se acuerda porque una de sus canciones, cuya letra consta de las palabras “very” (“muy”) y “unhappy” (“infeliz”), repetidas hasta la saciedad, me parece el ejemplo perfecto de un trabajo donde no se cuida el factor humano. Esa triste oda al derrotismo no es ajena a las empresas reales, pero puedes evitar que tus empleados se sumen al coro con acciones que demuestren que ellos son un elemento muy importante para tu compañía.

Un problema de tiempo

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) afirma que México es de las naciones que trabajan más. En nuestro país imperan las empresas con semanas laborales de 45, 48 y hasta más horas, lo que no necesariamente se traduce en productividad, pero sí genera la sensación de que es malo pasar poco tiempo en la oficina.

Los peligros de la adicción al trabajo son reales y preocupantes; los abordo en profundidad en mi libro “Las 7 hazañas de un workahólico” y he sido testigo de ellos en mi labor como asesor de empresas, donde me topo seguido con directivos que aseguran que sus equipos son su activo más importante, pero cuyas condiciones de trabajo los contradicen.

Y aún sabiendo los riesgos del agotamiento laboral, todos nos hemos quedado horas extra en el trabajo más de una vez, incluso cuando la mente ya no funciona igual y los resultados dejan mucho que desear.

Es tiempo de evolucionar

Muchos estudios demuestran que el bienestar físico y mental de los colaboradores detona su productividad; hoy esto es más importante que nunca gracias a lo estipulado en la reciente Norma 035 (un tema que da para platicar mucho… otro día). Lo que sí abordaremos hoy son algunas opciones para ayudar a tus trabajadores a aprovechar mejor sus ocho horas de trabajo y, de paso, mejorar el balance entre su vida laboral y social.

Aprovecha los tiempos muertos. Ojo, esto no equivale a prohibirle a tu gente levantarse de su lugar; al contrario, establecer tiempos de descanso y hacerlos cumplir podría ayudarlos a mantenerse mental y físicamente fuertes, aumentando su concentración y, por consiguiente, su rendimiento.

Analiza las cargas de trabajo. Si tus empleados nunca alcanzan a terminar sus pendientes del día, quizá deberías analizar si su carga laboral es la adecuada; si tu equipo trabaja por proyectos, importará menos el tiempo que invirtieron en ellos y más el alcanzar el objetivo. Y si alguien terminó antes, ¿qué te parecería enviarlo a casa a descansar?

Considera tus opciones. La Ley Federal del Trabajo en México obstaculiza la instauración de semanas laborales de 40 horas o menos, ya presentes en algunos países europeos; la reducción en los horarios de oficina durante el verano; o la concentración de la carga laboral en tres o cuatro días, como lo sugirió el empresario mexicano Carlos Slim. No parece haber un interés real por cambiar el status quo; sin embargo, en estos meses de confinamiento, muchos hemos puesto en práctica herramientas como el trabajo remoto y escalonado, apoyados por un uso cada vez más eficiente de las nuevas tecnologías para lograr esquemas laborales disruptivos, donde los directores confían en el desempeño de sus empleados y estos trabajan si la vigilancia constante de sus superiores.

Dales herramientas. Si no es posible que tu equipo trabaje a distancia, procura mantener en condiciones óptimas tus instalaciones, mobiliario y equipo de cómputo, así como apegarte a las más estrictas normas de sanidad en el lugar de trabajo. Demuestra con acciones tu interés por el bienestar de tus empleados, les darás un gran ejemplo de ética empresarial y podrías generar una valiosa lealtad y compromiso hacia la compañía.

La tecnología más avanzada, el mejor producto o la estrategia más innovadora no podrán salvar a tu empresa si tus empleados son infelices. Pero si enfocas parte de tus esfuerzos en desarrollar esquemas que aumenten el bienestar de tu factor humano, lograrás formar un equipo comprometido; esto se traducirá en productividad, confianza y, finalmente, un mayor éxito para tu empresa.

