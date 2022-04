¿Por qué el Marketing Digital SI es para ti?

Llevo muchos años en la industria digital y han sido muchas también las veces que he escuchado esa frase: “el marketing digital no es para mí”; de hecho, pandemia de por medio, y aunque parezca increíble, la sigo escuchando.

¿Y de dónde viene esa idea? Yo creo que de varios lados, pero especialmente de creer que si una empresa literalmente no vende en línea, el marketing digital no es para ella.

Y la realidad es que nada es más erróneo que pensar eso.

Algunos aún creen que el marketing digital es sólo para las grandes marcas o para los Amazon, los Mercado Libre y los Walmart, para aquellos que gracias a un sitio, a un botón y a un click, venden un producto o un servicio en línea y, como señalé, nada está más lejos de la realidad que pensar de esa manera.

Lo que dice la realidad

¿Y por qué esa idea está equivocada? ¿Porque lo digo yo? ¿Porque alguien más lo dijo en una conferencia o porque todas las agencias digitales se pusieron de acuerdo en repetirla como pericos para vender sus servicios?

No, está equivocada porque así lo muestran los hechos, el comportamiento de la gente, la realidad, lo que realmente está pasando en muchos países y mercados.

Vamos con los hechos entonces: según el estudio Digital que todos los años hacen Hootsuite y We are Social, casi el 70% de la población en México tiene una conexión a Internet. Ese 70%, en una población de 126,000,000 de personas en 2021, según INEGI, representan aproximadamente unas 88,000,000 personas.

Pero esperen, porque ahora viene lo interesante: de esas 88,000,000 de personas, siempre según estos estudios, casi el 90% de ellas, antes de comprar cualquier producto o servicio, ya sea en línea o en el mundo físico, ¿qué hacen?. Investigan en línea y, muchas veces, toman la decisión de compra en línea.

Sí, escuchaste bien, lo hacen tanto antes de comprar en línea como en el mundo físico, en una tienda de esas, de cemento y ladrillo a la que sigues yendo muy a menudo y que muchos creen que no tiene ninguna conexión con el mundo digital, que vive en un universo aparte.

Es decir, vendas o no vendas en línea y hagas lo que hagas, muchísima gente en México y en todo el mundo, toma la decisión de compra de un producto o servicio (cualquiera que sea) en el mundo digital, aunque esa compra luego se haga en otro canal como el físico.

Y si lo piensas bien, más allá de lo que diga un estudio, ¿tú no haces lo mismo, aunque a veces no te des cuenta? Claro que sí, lo hacemos mucho más seguido de lo que creemos, aunque no lo registremos conscientemente.

Y si a eso le agregamos que si yo escucho hablar de un retailer, marca, producto, médico, abogado, banco o lo que sea, lo primero que voy a hacer es buscarlo en Internet para saber quién es, qué hace o qué dice la gente de él, la cosa se pone aún más seria.

El momento cero de la verdad.

Hoy, como muy bien ilustró Google hace tiempo con su concepto “ZMOT” (Zero Moment of Truth), el “momento cero de la verdad” entre un posible cliente o cliente y un producto, se da en línea, en el mundo digital, cuando antes, en el mundo previo a Internet, ese momento se daba única y principalmente en la tienda física, en el display físico.

El fenómeno no es nuevo, claro, pero Google tuvo el mérito de ilustrarlo maravillosamente bien.

El producto, el servicio, el vendedor y el comprador podrán ser los mismos, pero la dinámica por la cual hoy tomamos la mayoría de nuestras decisiones de compra, definitivamente ha cambiado y el canal digital, sin duda, juega un papel más que clave en ella.

Y si bien el ejemplo y los números que mencionamos son de México, esto es algo que, con los matices propios de cada mercado y país, sucede prácticamente en todo el mundo, en la mayoría de los mercados y hace ya rato.

Conclusión: hoy día, hagas lo que hagas, vendas lo que vendas, tener una estrategia y una presencia digital no es algo solamente recomendable, es algo necesario, es un “must”, no es opción.

No tenerla, sería perder una oportunidad descomunal de visibilidad y venta.

