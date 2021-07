¿Por qué los factores ESG son tan importantes en el mundo de los negocios?

Las desafiantes condiciones del mercado provocadas por la pandemia mundial han servido como un medio para enfatizar aún más el valor de las prácticas comerciales sostenibles, lo que ha resultado en un cambio radical en la forma en cómo se asigna el capital. En las conversaciones entre expertos y agentes financieros se ha observado un mayor interés en un crecimiento sostenible e inclusivo que involucra factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG por siglas en inglés), y en la financiación de la transición a una economía con bajas emisiones de carbono.

El retorno económico de la inversión sigue siendo un impulsor en las estrategias de colocación de fondos. Sin embargo, la relación entre las prácticas comerciales sostenibles, la economía y el desempeño financiero corporativo es algo a lo que los inversionistas están prestando mayor importancia y reconocen como un factor crucial. La inversión sostenible promueve una conciencia que identifica y asigna capitales hacia nuevas oportunidades para gestionar los desafíos del siglo XXI. Existen estudios donde se demuestra cómo la inversión que involucra factores ESG en las decisiones de colocación de activos tiene un impacto positivo en los retornos.

Las estrategias de inversión sostenible incitan una mayor transparencia entre factores materiales no financieros, es decir, factores ESG. Los análisis de dichos factores están tomando tanta importancia para medir el rendimiento como los análisis financieros tradicionales. Recientemente, el crecimiento de los factores ESG ha incrementado por los cambios en la percepción social donde la crisis de Covid-19 y una mayor preocupación por el clima han elevado el tono de discusión sobre cómo alcanzar un desarrollo sostenible donde se busque un crecimiento económico pero que tome en cuenta elementos ambientales y sociales.

Por otro lado, la pandemia ha reforzado la necesidad (y el apetito de los inversionistas) de la divulgación de temas ESG. Por lo que cada vez más, las empresas buscan medir e informar acerca de sus impactos ambientales, sociales y de gobierno corporativo a través de metodologías y mejores prácticas internacionales. Entre estas métricas y comunicaciones existen objetivos globales y comunes que aparecen en la mayoría de las discusiones sobre ESG y actúan como puntos de referencia: estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los ODS fueron adoptados por los miembros de la Organización de las Naciones Unidas para abordar los desafíos sociales más urgentes del mundo para el año 2030. Estos van desde incitar acciones por el clima, acabar con la pobreza y el hambre, hasta proporcionar educación de calidad, igualdad de género y lograr comunidades sostenibles. Cada vez más, las empresas se están comprometiendo a abordar los ODS clave más relevantes para su estrategia de negocio.

Los inversionistas no solo están interesados en que las empresas mejoren su divulgación ESG, sino que además los trabajadores, consumidores, reguladores, y demás grupos de interés también requieren conocer qué tipo de externalidades sociales y ambientales tienen las empresas derivado de sus actividades y operaciones. Si las empresas no realizan una correcta divulgación ESG, seguramente habrá alguien que intentará llegar a una conclusión sobre su desempeño ESG. Por esta razón, la transparencia brinda beneficios ante el costo de oportunidad de no divulgar.

Pablo Necoechea, Sr. Sustainability Manager de Grupo Televisa. Profesor de las materias economía e impacto ambiental en la Universidad Anáhuac Norte.*

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.