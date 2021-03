¿Por qué los millennials no pasarán de moda?

Puede que no se haya notado, pero entre crisis sanitarias, descalabros del bitcoin y la agenda a la que nos tienen acostumbrados los noticiarios, pudiera parecer que las tendencias se han cansado de los millennials, pero hay más de una razón para sospechar que nunca pasará esto.

Si no me crees, me gustaría compartir contigo la historia de Scott Norton y Mark Ramadan. Ellos son un par de millennials a quienes su rechazo por salsa cátsup inofensiva los impulsó a crear algo del todo memorable.

Estudiaban en la Universidad de Brown, cuando coincidieron en una cosa: no les preocupaba tanto la crisis financiera de 2008, como la salsa cátsup Heinz. Y es que la veían en tiendas y restaurantes como única opción, siendo que ellos, como sus compañeros de clase, estaban cansados de las típicas marcas que no habían cambiado en, al menos, 70 años.

Fue así como decidieron hacer frente a los alimentos destinados a un mercado de masas con una propuesta propia: una salsa orgánica. La llamaron Sir Kensington’s y hoy se encuentra en los principales supermercados en Estados Unidos. Hay críticos gourmet que dicen haberse “deshecho internamente” al probarla.

La historia de Scott y Mark es simple, pero útil para abordar el punto de este texto. Para muchos, los millenials sólo saben quejarse y quisieran viajar con una agenda libre de carbono y y una bandera orgánica en el hombro. Pero hay argumentos que pudieran darles algo más que la razón. Tal vez un sentido a la necesidad del cambio.

Se les tildó de irresponsables, narcisistas y cortoplacistas. Adheridos al celular y bendiciendo la comida en historias de Instagram, se les criticó de creer que merecían todo, aún viviendo en casa de sus padres y pretendiendo comerse el mundo, uno que por cierto, no necesitaba al Covid-19 para empezar a oler descompuesto. Pero los millennials son más que estos clichés y con un poco de perspectiva y humildad habría espacio para aprenderles varias cosas.

Los también conocidos como “Generación Y” son los nacidos entre los años 1981 y 1995. Su pecado: haber llegado al mundo entre dos modelos de pensamiento: uno analógico y otro digital, y el mundo en un punto de ebullición.

Pero como en todo, hay matices y perspectivas. Por eso hoy podemos hablar de aprendizajes a partir de su visión del mundo, que dicho sea de paso, es tan criticada porque dar la razón no solo es difícil, duele al ego en mundo en el que la incertidumbre es la carta de la normalidad.

Los millennials podrían ser la generación más interesante de la historia.

No, ningún millennial está patrocinando esta columna en Forbes. Pero los millennials son la generación más numerosa en el planeta hasta el momento. Sus decisiones y hábitos de consumo aún dictan la agenda de los mercados, con todo y que los centennials ya tengan reflector. Seamos justos con el momento actual y veamos: luego de encontrar un planeta sin muchas promesas para ellos, decidieron hacer las propias con el emprendurismo en sus agendas, además de mantenerse firmes en una filosofía de vida sustancialmente práctica, pero consciente: “experimento, disfruto, me hago responsable y luego existo”. Con eso propusieron nuevas reglas de convivencia social y profesional.

Cambiaron la manera en la que se ve un trabajo.

Los millennials tienen una visión distinta de la realidad. Se muestran pesimistas de la política y quieren trabajar para empresas que generan un impacto positivo en el planeta. ¿No es suficientemente interesante esto?

Según Greg Weiss, gurú de Recursos Humanos, el 30% de la generación millennial no dura más de 90 días en un nuevo trabajo. Para el punto de vista baby boomer, esto es resultado de la falta de estructura y disciplina. En la otra esquina se ve así: “¿qué decisión más genuina, saber decir “No” en lugar de soportar algo que te va a hacer infeliz?”.

En otro estudio de la empresa Deloitte, se revela que el 75% de los millennials considera que las empresas se enfocan en su propia agenda, cuando podrían tomar en cuenta a la sociedad y sus intereses. Y al preguntarles ¿cuáles son los aspectos prioritarios para pertenecer a una empresa?, revelaron: 63%, el salario; 52% la cultura y 50%, tener flexibilidad.

¿O, realmente la vida tras un escritorio de lunes a viernes da sentido a tu vida? El millennial lo tiene claro: trabaja para estar contento, no para lucir en un cuadro de honor corporativo. Tal vez se nos había ocurrido, ellos lo llevaron a cabo.

Nos invitaron a ver cómo estamos fracturando el planeta

En los 90 era común quejarse del clima y culparlo de su molesto calor o frío. Ahora seguimos enfadados, pero hay una pista de quién es el responsable. Desde el calentamiento global, pasando por el relato recurrente, pero lastimero de la vaquita marina, hasta el olvidado operativo contra los poppotes y los plásticos, los millennials han sabido colocar agenda como se pone una patada en el trasero. Se llama evidenciar el orinarse sobre su cama. Disciplina que los animales aprendieron a las primeras semanas de vida y no traicionan.

Los pequeños placeres son importantes.

Un millennial no gana mucho pero vive bastante. Según la Profeco, el 54% de los jóvenes hace compras que se salen de su presupuesto y 20% prefiere gastar en lugar de ahorrar. Esto parece indefendible ayuda a comprender una generación que se estrelló con las promesas de sus padres y a partir de ellas moldea su parado sobre el mundo. Un trabajo para toda la vida. Una pareja. Una carrera. ¡Olvídalo! ¿O vine a este mundo a padecer?

Como saben que no tendrán plan de pensiones, ni de nada, deciden disfrutar este momento, aunque en cuanto pasa la diversión hay aflicción por las finanzas. Un estudio desarrollado por Charles Schwab expone que el 79% invierte su dinero en ir a restaurantes de moda, 76% en gadgets, 73% en conciertos y 69% en prendas de ropa. El mundo al servicio de su designio.

Cambiaron los paradigmas de una sociedad prejuiciosa

Le guste a quien le guste, a partir del cuestionamiento millennial es que se han abierto las discusiones de minorías raciales, preferencias sexuales y metas de vida. Podrán ser señalados de buscar problemas y causas donde aparentemente no las hay o de hipersensibilizarse al grado de comandar cruzadas para evitar daños psicológicos en las bacterias. Solo que esto apunta a generar una carencia que veníamos omitiendo como especie: conciencia entre los que habitamos esta corteza.

De acuerdo con un estudio de Ipsos Mori, el 71% de los millennials se consideraba “exclusivamente heterosexual”. No es casualidad que a partir de esta generación haya surgido el concepto “pansexual”, que es la atracción sin distinción del género.

Y es falso que no les guste la política. Lo que no les gusta es esta política. Los millennials se indignan en redes sociales, lanzan hashtags para movilizarse y también acuden al llamado a la calle. Parece ser que tienen conciencia de que el mundo debe cambiar y no lo hará solo. Tal vez quieren cambiar el mundo porque no les queda de otra. Probablemente vieron la casa tirada y su manera de limpiar es diferente a la que hubiéramos empleado los demás.

Lograr la atención de un millennial es un reto genuino con la cantidad de información que tienen en la mano. Pero en el fondo es claro que, como cualquier otra generación, vale la pena acercarse para comprenderla y, con esa atención, establecer nexos y puentes como los que hicieron Scott y Mark para disfrutar y compartir una salsa cátsup diferente.

Después de todo, para eso es una generación: para saber qué gusta y disgusta en su código, cómo establecer puentes entre ellos y hacia dónde dirigir su energía. Ahora, por favor busca una salsa cátsup Sir Kensignton’s y luego hablamos de la permanencia o no de los millennials en el colectivo popular de las tendencias.

