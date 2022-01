El índice gigabyte de Big Mac

En 1986, el periódico The Economist presentó su Índice Big Mac. Ese índice es una forma alegre y ligera de proporcionar información útil e inmediata sobre un tema serio: el de las posibles distorsiones del tipo de cambio internacional y las diferentes capacidades de poder adquisitivo de las diferentes monedas. En teoría, los tipos de cambio a largo plazo entre dos países cualesquiera deberían moverse hacia el tipo que igualaría los precios de una cesta idéntica de bienes y servicios (en este caso, una hamburguesa), en igualdad de condiciones.

Una Big Mac es un producto particularmente interesante y útil para comparar entre países. Su precio local para el consumidor es fácil de conseguir (simplemente entre a un restaurante y lea el menú). McDonald’s tiene restaurantes y franquicias en más de 100 países alrededor del mundo, para facilitar las comparaciones internacionales. Pero lo mejor de todo es que McDonald’s se enorgullece de la homogeneidad de su producto: una Big Mac debe ser una hamburguesa de la misma calidad, ya sea que la compre en Shanghai o en la Ciudad de México. La producción y venta del producto utiliza insumos casi totalmente localizados, ya sean agrícolas, logísticos, laborales, alquileres de propiedades, impuestos, etc. La renombrada hamburguesa no sólo es sabrosa, ¡también contiene una gran cantidad de datos económicos y financieros!

Eso fue lo que me hizo pensar. Podría decirse que en el sector de las telecomunicaciones existen productos homogéneos similares. Los planes de datos y llamadas móviles mensuales similares deberían proporcionar una conectividad a Internet homogénea similar (después de todo, un gigabyte de datos descargado es un gigabyte descargado, independientemente del país). El costo de esas suscripciones nacionales de conectividad de teléfonos inteligentes también debería incluir mucha información sobre las condiciones operativas localizadas, el estado de la competencia y los aportes económicos sobre los diferentes costos de los factores de producción. Tales como costos de equipos, infraestructura, servicios públicos, logística, costos laborales, alquileres de propiedades, impuestos, etc. Los altos costos relativos a los costos de suscripción para la conectividad básica de los consumidores también son uno de los impedimentos más importantes para una adopción digital más amplia y el cierre de las brechas digitales. Comprender las diferencias en los costos relativos sería útil para desarrollar economías digitales.

Sin embargo, existen diferencias en los tipos de convenios de suscripción entre países y una variedad de servicios diferentes. No es tan estándar como digamos una Big Mac ni tan fácil de comparar. Afortunadamente, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés) brinda un servicio invaluable a través de su informe de investigación Medición del Desarrollo Digital: Tendencias de precios de las TIC en 2020. El equipo de la ITU tiene como objetivo estandarizar los costos mensuales de suscripción de banda ancha móvil y fija para que sean comparables a nivel internacional.

Con el espíritu de investigación, compuse tres clasificaciones en 30 economías importantes basadas en la tasa de conversión del dólar del tipo de cambio de mercado en el costo de tres productos (el más caro ocupa el primer lugar). 1) Una Big Mac. 2) Abono mensual de telefonía móvil (datos y voz de alto consumo). 3) Abono mensual de banda ancha fija. Los resultados se muestran a continuación en la Figura 1.

Las clasificaciones de los países son diferentes para cada producto. El hogar de la Big Mac, Estados Unidos, es donde encontrará la Big Mac más cara en 2020 a tipos de cambio de mercado. El más barato está en Sudáfrica. Es muy probable que estas diferencias se deban a un dólar estadounidense inusualmente fuerte en 2020 (especialmente frente a monedas como el rand sudafricano). Dicho esto, el múltiplo entre la Big Mac más cara y la más barata es de poco más de 3. México tuvo la cuarta Big Mac más barata en 2020.

Para una suscripción mensual típica de voz y datos móviles de alto uso, tendría que ir a la India para obtener el plan más barato cuando se convierte a dólares estadounidenses. Canadá es el más caro (Estados Unidos es el cuarto). México es un poco más caro que el líder regional de América Latina, Perú. Pero el múltiplo entre el más caro y el más barato a 24, es mucho mayor que la de una Big Mac, lo que sugiere diferencias mucho más amplias en los factores de entrada y los entornos de mercado.

Figura 1 – Precios comparativos de productos a tipos de cambio de mercado de US$ en 2020

Fuente: The Economist, ITU

Para un plan de banda ancha fija estandarizado, la ITU sugiere que Reino Unido es el país más caro. China es la más barata. A México nuevamente le va bien, pero es más caro que el líder regional de América Latina, Brasil. El múltiplo entre el más caro y el más barato es 16.

Figura 2: Planes mensuales de banda ancha móvil y fija como % del INB mensual per cápita en PPA 2020

Fuente: ITU

Lo que también es evidente es que los productos en las economías avanzadas suelen ser más caros en todos los grupos. Esto tiene sentido, ya que se esperaría que costos como mano de obra, terrenos, alquileres de propiedades, etc. fueran mucho más altos en esos países que en mercados emergentes como Vietnam. Los ingresos también son mucho mayores, por lo que los clientes pueden pagar más si se les presiona. Afortunadamente, la ITU también proporciona sus precios de conectividad de banda ancha móvil y fija como una proporción de los niveles nacionales de Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita a tipos de cambio de paridad de poder adquisitivo (PPA). En otras palabras, qué proporción toman esos planes mensuales de conectividad a Internet del ingreso promedio mensual per cápita de un país ajustado por PPA. Esto debería ayudar a estabilizar considerablemente las comparaciones. Las clasificaciones están en la Figura 2.

Figura 3: Número de Big Macs sacrificadas para los planes mensuales de banda ancha móvil y fija 2020

Fuente: ITU, The Economist, Huawei

El ajuste al nivel de desarrollo económico (y los ingresos familiares disponibles) cambia drásticamente la clasificación. Argentina tiene ahora los planes de voz y datos móviles más caros del mundo. Sudáfrica, Filipinas, Tailandia e Indonesia también son relativamente altos. Las economías avanzadas como Reino Unido y Estados Unidos lo hacen mucho mejor. México está en la mitad del ranking detrás del líder regional Chile. El múltiplo entre el relativamente más barato y el más caro salta a 29.

Para los planes de banda ancha fija, se desarrolla una historia similar. China requiere la menor parte de los ingresos. Indonesia, Filipinas y Argentina siguen siendo relativamente costosos para los demás países. México está en la mitad de la tabla, pero lidera la región. Reino Unido tiene proporcionalmente casi el doble del porcentaje de participación de la Euro Zona. El múltiplo entre el más caro y el más barato es 21.

Pero el Ingreso Nacional Bruto ajustado por paridades de poder adquisitivo implica miles de cálculos y requiere la recopilación de precios para cientos de miles de bienes y servicios. ¿Qué pasa si nos ajustamos simplemente sustituyendo dos productos aparentemente homogéneos en el mismo país que deben utilizar insumos similares en forma de mano de obra, tierra, rentas de propiedad, infraestructura y limitados por los mismos ingresos promedio? En otras palabras, presentamos el “Índice Gigabyte de Big Mac”: ¿a cuántas Big Mac debo renunciar para pagar mi suscripción mensual de teléfono móvil o plan de banda ancha fija? Los resultados están en la figura 3.

Basados en un proceso de sustitución sencillo en la canasta mensual de bienes y servicios de un ciudadano promedio, los resultados son sorprendentes. Todavía hay una gran variación en la cantidad de Big Macs que deben sacrificarse por un plan mensual de datos y voz. En India, solo se debe prescindir de 1 (y una migaja), mientras que en Argentina se requieren poco más de 14. Hay mucha más mezcla entre economías desarrolladas y avanzadas. Para la banda ancha fija, la sustitución más fácil parece estar en China con 1.4 Big Macs sacrificadas. En Reino Unido, es necesario dejar un pesado 16 fuera de la mesa del comedor. México está firmemente en el medio para ambos, pero existen diferencias considerables en las compensaciones entre éste y el líder regional Brasil. El porqué de que existan estas diferencias considerables, requiere más investigación.

