Cómo preparar las bases para un 2021 extraordinario

El mundo está siendo retado y se requiere de una nueva generación de líderes. De líderes remarcables. El verdadero liderazgo no es una capacidad, es una mentalidad. Un líder presenta soluciones, una víctima se queja. ¿Cuál está siendo tu decisión consciente?

Me parte el corazón ver a tantos seres humanos con el poder, con el potencial, simplemente atorados en una historia acerca de por qué no pueden ser extraordinarios profesional y personalmente. Hay que recordar que tus excusas son seductoras; tus miedos, mentirosos; y tus dudas, ladrones.

Los líderes remarcables no nacen por accidente, nacen por diseño.

Estamos viviendo una de las épocas más retadoras en la historia de la humanidad, las situaciones de crisis, las situaciones de retos despiertan nuestras debilidades y creencias más profundas.

¿Qué modelos de realidad hoy tienes que cambiar para transformar tu mundo?

Es tu responsabilidad mantenerte en el centro en medio del caos. Inspirar y liderar a las personas a tu alrededor, promover esperanza, promover unidad, promover fe. Si no es ahora ¿cuándo?

Confía en tus habilidades para poder salir adelante. Si algo te falta entonces comprométete a tu maestría.

Un líder remarcable tiene clara su filosofía de vida, sus principios y valores. Se aferra a ellos más que nunca y vive con congruencia, vive en alineación consigo mismo.

Por otra parte, hay que recordar que la certidumbre es el juego de los tontos, lo único cierto es lo incierto, momentos como los que estamos viviendo son críticos para poder crear e innovar, transformarte y generar una mejor versión de ti.

Este 21 de septiembre lancé al mercado una nueva versión de mí, la versión BETO V5.2, con nuevas funcionalidades: más paciencia, más amor, más valentía, más confianza, más acción.

¿Cuáles son tus nuevas funcionalidades para ti? ¿Quién quiero ser?

Grandes líderes como Martin Luther King o Nelson Mandela aprendieron a tomar energía, fuerza de los momentos difíciles, a resurgir con toda su fuerza y hacer cambios trascendentales en el mundo, ¿por qué no tú?

Dejemos de ser pesimistas, dejemos de quejarnos de todo, ¿Por qué pensar que todo va a ser una catástrofe? ¿Por qué no pensar en un mundo mejor? ¿Por qué entregarle el diseño de tu vida a las circunstancias? Si quieres cambiar al mundo, cambia tú.

Me imagino que en este momento de tu vida has de estar pensando cómo puedes cerrar tu año de la mejor manera posible, he estado observando líderes que están pasando por un momento espectacular a pesar de las circunstancias y a otros líderes que se han sentido debilitados y retados, para ambos las preguntas son similares: ¿Cómo puedo cerrar el año de la mejor manera? ¿Cómo puedo comenzar a diseñar un mejor futuro para mí?

Necesitas dedicarte tiempo de calidad para ti, sería increíble que puedas escucharte más a ti, escuchar la historia de otros líderes, que pudieras tener más tiempo para aprender de otras perspectivas. Tienes que aprender a frenar para poder acelerar, crea las bases en tu vida para un liderazgo 10 veces mejor.

¡En estos momentos tenemos que cerrar nuestro año de la mejor manera posible! ¿Estás de acuerdo? Cómo cierres tu año 2020 será la base para tu 2021. Sé extraordinario.

