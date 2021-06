¿Qué hacen los retailers exitosos para continuar vigentes pese a la crisis?

Al igual que en otros países, los eCommerce y retailers que reforzaron sus canales digitales de venta tuvieron un desempeño positivo en 2020; la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), calculó que el comercio en línea representó el 9% de las ventas totales al menudeo, equivalentes a $316 mil millones de pesos y que significaron un 81% más en comparación con 2019.

Esto, si bien es alentador, nos genera preocupación por el 91% restante de minoristas que no implementaron estrategias de ventas en línea, pues independientemente del virtual triunfo sobre la Covid-19, no hay marcha atrás en cuanto al desarrollo de esta modalidad de negocio. Deloitte, en su informe The new rules of retail, prevé que uno de los desafíos a vencer en el ramo será diferenciarse en el entorno digital, adaptarse y dar respuesta a las preocupaciones de los consumidores, entre otros retos.

Y bien, ¿qué hicieron esos retailers para triunfar en el canal digital? Los retailer top que avanzan con fuerza ante los aún sensibles retos del coronavirus replantearon sus estrategias de growth digital, y entre otras cosas, a su Buyer Persona (BP) con ayuda de Internet of Behaviour (IoB), pues los usuarios siguen transformándose.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Al haber guiado estrategias digitales de ciertos retailers, sabemos que priorizaron una comunicación oportuna y de forma personalizada, conforme a las exigencias y necesidades de sus compradores online con herramientas IoB, para ser más cercanos a sus usuarios, conocerlos mejor y -realmente-, satisfacerlos.

El IoB en sí, es una ampliación del Internet of Things (IoT), en donde este último, al conectar dispositivos electrónicos a la red, se vuelve fuente de datos de las acciones de las personas en tales aparatos. En tanto, el IoB, con base en tecnología para la analítica de información y ciencia del comportamiento, convierte los datos en conocimiento sobre hábitos, decisiones, intereses y preferencias de los individuos conectados; es decir, asocia los datos resultantes a conductas.

Así, cualquier dispositivo conectado es un portal que informa de las acciones individuales y el IoB interpreta tales acciones en patrones de comportamiento. Para las marcas esto funciona para crear estrategias como el rediseño de Buyer Persona y Buyer Journeys más efectivos, adelantarse a sus necesidades, evolucionar sus servicios y automatizarlos según el contexto.

Además, las siguientes premisas redondearon el rediseño de sus Buyer Persona:

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

1.- El mundo cambió para siempre, tus consumidores también. Los hábitos de consumo y comportamiento de usuarios, seguirán cambiando, de modo que los Buyer Persona diseñados antes de la pandemia tienen un valor comparativo, pero podrían tener un escaso impacto en las estrategias de negocio del 2021.

2.- Metodologías sólidas para compilar y analizar la data procedente de dispositivos conectados. El IoB ayudó a los retailers a traducir la evolución del comportamiento de sus consumidores, pero hay una gran mayoría de que sigue sin saber hacia dónde enfocar sus estrategias; entre más rápido implementen estos mecanismos, menos tortuosa será la fase de ensayo-error. Se recomienda el apoyo de IoB para optimizar Buyer Persona cada seis meses o doce meses, según las nuevas necesidades de los usuarios.

3.- Un diseño de caducidad. Luego de cruzar las fuentes de datos y voces sobre las nuevas necesidades de los consumidores, se construyeron nuevos Buyer Personas para los retailers que les permitan, entre otras cosas: tener una línea comunicativa y una estrategia de Content Marketing sólidas; ejecutar un Customer Journey claro con sus nuevas prioridades; implementar acciones focalizadas en campañas de performance e Inbound; y obtener claridad para automatizar sus procesos de atención al cliente, tanto in situ, como en los diferentes canales digitales.

Entre más incorporados estén estos ciclos de recolección y análisis de información en los procesos habituales del negocio, las marcas entenderán verdaderamente a quienes quieren llegar, justo a tiempo y sin importar la complejidad del momento. Se sugiere auxiliarse del IoB para la actualización de los Buyer Persona como parte fija de la inteligencia de negocio.

Suscríbete a Forbes México

Contacto:

Iván Palomera, cofundador de Smartup México*

Correo: [email protected]

Twitter: @ipalomera

LinkedIn: Ivan Palomera

Blog: Transformación Digital

Página web: Smartup Agencia Digital CDMX

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.