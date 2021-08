¿Qué lecciones podemos aprender del ahorro para el retiro en los Estados Unidos?

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) de México es un sistema sólido y bien enfocado, que ofrece innumerables ventajas frente al anterior modelo de jubilación que se tenía en México. Tan es así que las Afores mexicanas recientemente fueron premiadas a nivel mundial por sus buenas estrategias de inversión, y las recientes reformas de 2019-2020 lo han fortalecido aún más. Sin embargo, es un modelo que sigue en constante evolución, por lo que vale la pena revisar qué aciertos han tenido otros países en materia de jubilación y retiro.

¿Qué podemos aprender de lo que se hizo recientemente en Estados Unidos? La versión 2021 de nuestro informe How America Saves señala que un ajuste que podría funcionar bien es facilitar al trabajador su ahorro para el retiro con estrategias de inversión automatizadas.

En Estados Unidos se está viendo una tendencia en la que las empresas ofrecen a sus empleados- planes de retiro con estrategias automatizadas en las que los empleados no tengan necesariamente que decidir cuándo y cómo participar o designar montos a invertir. Aquí es en donde cobra relevancia un importante facilitador de esto, los Fondos Ciclo de Vida.

Justamente una de las modificaciones que se realizaron en México con estas reformas recientes fue establecer que las Afores inviertan los recursos de los trabajadores en Fondos Ciclo de Vida, estableciendo 10 de estos fondos conocidos también como fondos generacionales; antes las cinco Siefores básicas estaban basadas en Fondos de Riesgo Objetivo-.

Los Fondos Ciclo de Vida son la opción que la mayoría de los trabajadores estadounidenses utilizan para ahorrar para su jubilación, actualmente el 99% de los planes de ahorro para el retiro en Estados Unidos ofrecen estos fondos, un importante incremento desde el 82% de 2011.[1]

Esta elección ocurre porque una de las principales características de los Fondos Ciclo de Vida es que tienen una estrategia de inversión automática que va ajustando su perfil de riesgo y porcentajes de inversión por tipos de activos conforme se acerca la fecha de jubilación del trabajador. Por ejemplo, invirtiendo más en renta variable durante los primeros años y prefiriendo la renta fija hacia el final de la vida de dicho fondo.

Estos ajustes automáticos evitan algunas ineficiencias que antes veíamos en México, cuando las Afores tenían que mover recursos de una Siefore básica a otra, al momento de que los trabajadores cumplían cierta edad. Estos movimientos, si bien planeados y ejecutados con precisión y eficiencia, tenían un costo y un impacto en las Afores y en los ahorradores, por lo que es positivo que se hayan eliminado.

Aunado a lo anterior, los fondos generacionales administrados de forma profesional, como ocurre en México con las Afores y que en Estados Unidos se está popularizando ampliamente, permiten que el dinero de cada cuenta individual siempre esté invertido de la forma más eficiente para el beneficio del trabajador, todo de una forma sencilla y práctica. Gracias a esta tendencia, los trabajadores estadounidenses tienen cada vez mejor diversificación y menos exposición extrema a renta variable en sus planes de retiro.[2]

Estas múltiples ventajas están siendo especialmente aprovechadas por los trabajadores más jóvenes en Estados Unidos. Para ejemplificar esto: el 75% de nuestros usuarios con un plan de retiro de contribución definida que invierten sus ahorros en un solo Fondo Ciclo de Vida, son menores a 35 años.[3]

¿Qué hay del ahorro voluntario?

Sin duda es la asignatura pendiente en México y un punto que no acabó de fortalecerse con las pasadas reformas, pues las cuentas individuales con aportaciones voluntarias en el país siguen siendo pocas. Hacia adelante, valdría la pena que se analice una modalidad de ahorro voluntario automático en donde, por default, el patrón tome un porcentaje adicional al establecido por la ley del salario del trabajador y lo deposite en su Afore como ahorro voluntario o en un plan personal de retiro, en el entendido de que el trabajador podrá solicitar en cualquier momento su baja de este servicio automatizado.

Esta automatización voluntaria funciona muy bien, pues la experiencia señala que virtualmente nadie decide salirse de estas modalidades automáticas; y es la mejor forma de combatir la falta de previsión y otros obstáculos que enfrentan los ahorradores para iniciar un plan de ahorro voluntario.

Lo visto en Estados Unidos señala que los planes con modalidad de inscripción automática se han más que triplicado entre 2007 y 2020, y justamente más de la mitad de nuestros clientes en aquel país tienen planes automatizados.[4]

Este rápido análisis de la situación del retiro en Estados Unidos, mismo que puede profundizarse en How America Saves 2021, nos indica que México está en el camino correcto y que las mejoras realizadas en años recientes están fortaleciendo el estado de la jubilación de los mexicanos. Asimismo, pone en su correcta perspectiva lo beneficioso que ha sido y es nuestro actual sistema de contribución definida y cuentas individuales profesionalmente administradas por las Afores.

Juan Hernández, Director General de Vanguard para América Latina*

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.