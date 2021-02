¿Qué son las empresas B de triple impacto y por qué crecerán en la era post pandémica?

¿Qué buscaremos cada vez más en las marcas que consumimos a partir de la crisis por Covid-19 y para siempre? ¿Qué priorizaremos, además de una buena calidad de producto o servicio, para tomar nuestras decisiones de compras? La respuesta es rotunda: les pediremos compromiso concreto para ser agentes de cambio y combatir, cada una a su manera, los problemas que enfrenta el mundo. Lo que les demandaremos será que, entre sus máxima prioridades, incluyan acciones de sustentabilidad ambiental, transparencia de negocio, políticas de economía circular, compromiso social con las poblaciones más vulnerables y diversidad en sus equipos.

Lo que les pediremos, en definitiva, es que se sumen a un nuevo paradigma mundial y se atrevan a redefinir el éxito de los negocios. Por eso, el que apliquen -y ganen- la certificación de “Empresa B” puede ser uno de los elementos clave que sumen para demostrar que su compromiso es de verdad.

Las empresas B -o Benefit Corporations-

Las empresas B (o B Corporation) pertenecen a un movimiento global de compañías dispuestas a generar un cambio utilizando la fuerza de mercado para dar soluciones a problemas sociales y ambientales. Quienes llevan la insignia fueron evaluados y demostraron que efectivamente utilizan el poder del mercado para dar soluciones concretas a problemas sociales y ambientales.Que no sólo miden su incidencia en la comunidad y el medioambiente, sino que también se comprometen a nivel institucional y legal a tomar decisiones que consideren las consecuencias de sus acciones.

Para algunos, es un modelo de empresa más comprometido que las que sólo cuentan con Responsabilidad Social Empresaria, ya que la RSC es a veces catalogado como un modelo demasiado conservador que hace que las empresas consideren lo social y lo medioambiental como algo al margen de su día a día cuando en realidad debería estar integrado en su misión central.

Surge como iniciativa de B Lab, una compañía cofundada en 2006 por Jay Coen Gilbert desde la que se trata de crear las condiciones necesarias para que prosperen las empresas que tienen vocación sostenible.

Para obtenerla es necesario someterse a un proceso de evaluación de impacto que define qué es una empresa B en las áreas como Gobernanza (transparencia), Trabajadores, Clientes y Comunidad (incluye la relación con proveedores y distribuidores) y Medioambiente.

Los elementos que deben cumplir son, entre otros:

Propósito: Crear impacto positivo en el ámbito social y el ambiental.

Responsabilidad: Tener en cuenta como fin primordial los intereses de los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente.

Transparencia: Publicar informe anual sobre el impacto social y ambiental certificado por un organismo externo e independiente que le de veracidad a tus datos.

Según el sitio Sistema B, ya hay 64 empresas en México y 624 en Latinoamérica. Entre ellas, la marca de indumentaria Carla Fernandez, la empresa de sistema doméstico de energía solar Iluméxico, la marca de ropa artesanal Someone Somewhere o la plataforma de Crowfounding Donadora o la cooperativa de café Just Coffee.

La certificación de empresas B representa una de las tantas maneras que las empresas tienen de demostrar con acciones, además de palabras que entendieron al nuevo consumidor y que están dispuestos a demostrar cómo ganan su dinero y en qué beneficio social real devuelven esa ganancia para sumar un pequeño gran cambio al mundo.

La autora es periodista, consultora y líder de equipos en el sector de la comunicación para el sector público, privado y el tercer sector de México, Argentina y la región. Colaboró con la comunicación de las charlas TED en México y columnista en diversos medios sobre temas de emprendimientos social.*

