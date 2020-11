¿Quieres empleo?, aprende a ser feliz

Si quieres conseguir un buen empleo, tienes que tener la habilidad de ser feliz y de ver las cosas positivas en medio de las adversidades.

La pandemia está provocando que las nuevas tendencias de reclutamiento de personal se enfoquen hacia los candidatos que tienen las cualidades emocionales para ser felices y reflejarlo en su entorno, así como ver oportunidades donde otros ven problemas.

En sentido inverso, los mejores empleados buscarán a aquellas empresas que pongan todo lo que está de su parte para que el ambiente de la organización haga posible la felicidad, afirmó Raj Raghunathan, profesor en la Escuela de Negocios McCombs de la Universidad de Texas.

Raj, que estudia el impacto que tienen las decisiones sobre la felicidad de las personas y en la productividad de las empresas, participó la semana pasada en el Wellbeing 360º del Instituto de Ciencias de la Felicidad de la Universidad Tecmilenio.

Argumentó que la felicidad no es sólo un estado emocional, sino que es algo muy útil, funcional y práctico para la vida personal y de las organizaciones.

Como bien se sabe, mejora la salud, pues fortalece el sistema inmunológico y cardiovascular, lo que hace que la gente viva más y que bajen los gastos médicos.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Pero también mejora la productividad. Los empleados felices acuden 16 días más al año al centro de trabajo, desempeñan mejor su labor y colaboran con optimismo en los equipos que participan, lo cual impacta positivamente en los demás.

“Seguramente lo has experimentado, inclusive cuando fuiste estudiante: no trabajas bien con alguien que no es positivo. Las personas positivas no se toman las cosas tan en serio, son más divertidas y es mejor trabajar con ellas”, afirmó Raj.

En comparación, dijo, los pesimistas son focos de alerta, todo les parece que no funciona y van hacer más difícil el avance.

Las personas felices, junto con las organizaciones felices, reducen la rotación de personal.

“Si estás en un equipo armonioso vas a trabajar a largo plazo. Si es un trabajo para un mes, (al pesimista) lo aguantas, pero para un mes, un año, ya pesa”.

Otra de las ventajas de contar con personas felices en tu equipo de trabajo es que son más objetivas, explicó.

Sigue la información sobre la economía y los negocios en Forbes México

Las personas satisfechas no se concentran en las emociones que sufren por la sencilla razón de que están bien, pero las infelices tienen que atender sus malestares, no son libres mentalmente para poner atención en las tareas que están realizando.

“Es como estar lastimado, herido, tienes que curarte”.

Por eso es que ahora los empleados y empleadores tienen que poner atención en la felicidad que reflejan (reflective happiness), explicó.

La felicidad experimentada es la que las personas viven de manera directa, una comida con amigos, una aventura en bicicleta, y la “reflejada” es una evaluación de una realidad asimilada subjetivamente, por ejemplo, lo que leemos en los diarios de la pandemia o, clásico, lo que se conoce a través de las redes sociales.

Para hallar a las organizaciones felices es muy importante no sólo medir las experiencias de felicidad que viven, sino cómo las reflejan, pues eso es lo que va a atraer a los mejores empleados, pues ahí encontrarán la salud, la creatividad, el ambiente de trabajo que están buscando.

“Si eres un empleado debes buscar un alto nivel dereflective happiness…, pero si eres empleador, debes ver cuánta felicidad reflejan tus empleados”.

Raj dice que es como un baile entre dos: el empleado debe hacer lo mejor para incrementar su felicidad, pero la organización también tiene que contribuir.

Sigue la información sobre la economía y los negocios en Forbes México

La organización debe ofrecer un ambiente limpio donde estén trabajando los empleados: comodidad, buenos alimentos, un buen salario, para que los empleados encuentren el ambiente de enseñanza y aprendizaje (teaching) que los enriquezca así mismos y a la empresa.

Ellos sabrán que trabajan en una organización que está contribuyendo a la sociedad, lo cual los motiva, les da un sentido de propósito y se sienten con la confianza de tomar decisiones dentro de la organización.

Para mayor información: https://w360summit.com/login

Contacto:

Facebook: @icfelicidad

Linkedln: @icfelicidad

Instagram: _wellbeing360

Twitter: _wellbeing360

Mail: [email protected]

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.