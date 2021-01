Reactivación 2021: prioridad nacional

“Diseñar una ciudad ideal es fácil; reconstruir una verdadera requiere imaginación” – Jane Jacobs

No hay gobierno o sociedad que pueda clamar “éxito total” en su estrategia sobre la pandemia. Nueva Zelanda, Islandia y Taiwán, naciones consideradas como modelos a seguir por la OMS, son todas, islas que paralizaron sus actividades predominantes: comercio y turismo, e impusieron confinamientos que culturalmente habrían sido muy difíciles de aceptar por otras sociedades.

Estos esfuerzos no se hicieron sin su dosis de drama, como la destitución del secretario de Salud de Nueva Zelanda, David Clark, tras ser sorprendido en bicicleta en espacio público y otra vez en una playa cerca de casa.

En nuestro país, muchas empresas asumieron un liderazgo social reduciendo actividades, habilitando el trabajo a distancia y reconvirtiendo sus centros de trabajo para hacerlos seguros al Covid-19.

Se tornaron en verdaderos centros de diseminación de nuevos hábitos, ya que los trabajadores y sus familias obtuvieron toda la información de manera práctica y, quizá más importante, internalizaron el uso de cubrebocas, lentes y demás equipo de protección personal, minimizando el número de superficies de contacto, desinfectando de manera regular antes o después de cada uso, monitoreando la temperatura y el oxígeno, haciendo las pruebas necesarias, atendiendo de inmediato cualquier síntoma y dando seguimiento al rastreo de todas las posibles líneas de contagio.

Sin embargo, operar de manera reducida -y en esas condiciones- era insostenible en el largo plazo, por lo que las vacunas emergentes son una verdadera luz al final del túnel. Debemos cruzar el puente de este invierno con una de las comorbilidades más temibles: la influenza estacional. Todos, especialmente la población en riesgo, la fuerza laboral y sus familias deberían a estas alturas ya haberse puesto esta vacuna.

El progreso en el frente Covid nos instalará cada vez más en la etapa de la reactivación. Desde luego, la situación no será la misma; habrá oportunidades que aprovechar, retos significativos, algunos de los cuales estaban ahí antes de la pandemia y siguen sin resolverse.

Los retos estructurales de largo plazo como la educación, la innovación, la crisis hídrica, la seguridad alimentaria, la suficiencia energética y la construcción de ciudadanía son innegables.

Sin embargo, para el 2021 son seis los puntos esenciales para la reactivación:

Campañas de vacunación. La discusión sobre quién y cómo va a desplegarse la campaña de vacunación Covid 19 debe zanjarse; las autoridades de los diferentes órdenes, así como el sector privado y el social deben unir fuerzas para hacer llegar lo más rápido y efectivamente posible las vacunas a todo México. Ningún sistema de vacunación del mundo está diseñado para vacunar a una porción significativa de su población en un corto periodo de tiempo. Tampoco hay que olvidar que inequidades en la atención médica, reales o percibidas, pueden detonar insatisfacción social y causar problemas mayores al que enfrentamos actualmente.

Red de seguridad social. Las familias han perdido ingresos, incurrido en gastos extraordinarios y hecho uso de sus ahorros; no pocas han caído en onerosos endeudamientos. Las autoridades también tienen menores capacidades presupuestarias para apoyar como en el pasado. En México se ha implementado un sistema de transferencias directas que le asegura un sustento mínimo a la mayor parte de la base social. Este esquema, que ha sido criticado por “asistencialista” y no atender las causas de la pobreza, es, en la situación actual, quizá el más apropiado para asegurar la estabilidad y la paz social.

Continuidad operativa. Históricamente, México ha sufrido de bloqueos que interrumpen la continuidad operativa de las actividades económicas. Se ha justificado que este recurso era el único disponible para grupos con demandas genuinas, pero sin acceso real a las instancias de justicia. Hoy en día, los grupos están -sin duda- políticamente representados, por lo que ya no existe justificación para la cultura del bloqueo y negociación “de fuerza”. Las autoridades de distintos órdenes de gobierno se han coordinado para ir resolviendo y hacer valer el estado de derecho, esfuerzo que los sectores productivos y la sociedad civil deben apoyar.

Certidumbre y velocidad regulatoria. El SAT, como todas las demás dependencias del gobierno Federal, ha ajustado su forma de actuar para apegarse a su misión, la cual es recaudar. Aunque siempre es importante aspirar a tener trámites más sencillos, rápidos y automatizados, sería injusto pedirle a cualquier autoridad fiscal que se asuma como promotora de la inversión y el empleo.

Lo que sí es necesario para la reactivación del 2021 es llegar a entendimientos entre gobierno y actores de la sociedad para prevenir conflictos que afecten el capital de trabajo y, por lo tanto, la continuidad operativa de cadenas productivas enteras.

Esto no debe confundirse con menor carga impositiva. Hay que recordar que México recauda poco más del 16% del PIB, mientras que el promedio de los países de la OCDE es del 34%. Debemos hacernos a la idea de que la infraestructura física y social que ellos tienen es resultado de los impuestos que pagan. En cualquier caso, la estrategia fiscal de cada empresa es un tema de alta dirección que no puede delegarse a despachos, menos a los que ofrecen hacer uso de relaciones o lagunas legales para pagar menos de lo que normalmente correspondería.

Seguridad de ciclos productivos. La seguridad en general es un reto de causas profundas y complejas en México. Existe actualmente un enfoque general, coordinado centralmente por el gabinete de seguridad que se implementa a través de cada una de las mesas estatales. El enfoque es bastante amplio, ya que incluye atender causas primeras: pobreza y falta de oportunidades que generan el caldo de cultivo para la delincuencia; una estrategia para prevenir y disuadir la delincuencia con el uso de inteligencia, incluyendo la financiera y tácticas para contrarrestar problemáticas específicas de algunas regiones.

Los ciclos productivos requieren un enfoque diferente: la actividad delincuencial contra la actividad productiva incluye transporte logístico, muchas veces procesamiento, almacenamiento, permisos por parte de autoridades y reventa, por lo que la actividad delincuencial puede dislocarse en uno de los muchos eslabones que tiene. En este punto, el Servicio de Protección Federal y cámaras empresariales colaboran en la creación de cuerpos especializados para abordar esta problemática de la manera más efectiva e inteligente.

Financiamiento y cadenas productivas. La interrupción del comercio -en el mejor de los casos, la reducción de los flujos de comercio internacional- ha disparado una reconfiguración de las cadenas productivas internacionales. Esto afecta a los jugadores asiáticos, beneficia a los nacionales de los mercados de consumo, es decir, Estados Unidos y Europa, y abre oportunidades para países como México, que están cerca de algunos de los centros de consumo, tienen marcos normativos comerciales comunes y el compromiso de sus autoridades para mantener y profundizar la integración económica entre ellos.

La Secretaría de Economía trabaja con organismos empresariales y gobiernos estatales para identificar y acompañar las oportunidades de “relocalización”, por ejemplo, aquellas actividades de manufactura en las que México tiene experiencia y capacidades y que se realizan en Asia o Europa y que se importan a los mercados de Estados Unidos y Canadá.

La identificación por supuesto es sólo el primer paso. El verdadero reto es atender las causas por las que esas inversiones se hicieron en esos lugares y no en México. Ese proceso de identificación y resolución de cuellos de botella requiere el concurso de los sectores público y privado, sindical y academia, diversas dependencias y órdenes de gobierno.

Las diferencias de forma no deben opacar las coincidencias de fondo. El ambiente de competencia y descalificación debe dar pie a uno de trabajo conjunto para superar la contingencia económica y social que vivimos.

Como sociedad no hemos alcanzado un consenso que reconozca la función generadora de empleo y riqueza del sector privado, el papel que interpreta la academia en la innovación, la participación de los sindicatos para la competitividad de la planta productiva nacional, la contribución que pueden hacer las organizaciones sociales para influir sobre la gestión social y ambiental del entorno y la prerrogativa de cada gobierno para enfocarse en los programas que considere más necesarios y para ajustar el aparato burocrático de aquellas áreas que no habían funcionado o, que aún si funcionaran, no moverían la aguja en términos de sus objetivos de política pública.

La reactivación 2021 es pues, tarea de todos: al menos, dos grandes campañas de vacunación, disciplina sanitaria, protección y reconstrucción de un tejido social lastimado, revisión de las premisas de colaboración entre los factores de la producción, cumplimiento del estado de derecho, certidumbre para acceder al financiamiento, alianzas con los adversarios del ayer -que pudieran serlo nuevamente mañana-, colaboración con nuestros socios de cadena para cumplir con los compromisos comerciales y mantener nuestra posición o, mejor aún, mejorar y ganar nuevos espacios en cadenas productivas internacionales.

Francisco Quiroga, ex subsecretario de Minería, licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

