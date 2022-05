Recordando la importancia de la relación bilateral entre México y EU

Por Vicente Serrano Petricioli

Desde el inicio de ambas naciones, México y Estados Unidos siempre se han encontrado expuestos a una fuerte relación bilateral. A pesar de que no todo siempre ha sido color de rosa, la relación entre estos 2 países de América del norte ha prevalecido y se ha ido fortaleciendo a lo largo de los años. México y Estados Unidos han llevado a cabo múltiples tratados, negociaciones e intercambios comerciales que han sido cruciales para el desarrollo de ambos países.

Es curioso pensar que esta relación comenzó con el conflicto político y social derivado de la separación de Texas y que, hoy en día, México y Estados Unidos están entrelazados en ciertos tratados internacionales que buscan formar un mutualismo en el que las 2 partes salgan beneficiadas. A pesar de sus posibles diferencias, México y Estados Unidos siempre han estado conectados y se han vuelto codependientes en ciertos sentidos. Generalmente, los cambios en las circunstancias económicas, políticas y sociales de uno de los dos países tienden a tener un impacto en el otro, ya sea directa o indirectamente.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

La existente relación bilateral juega un papel importante en el desarrollo de ambas naciones, siendo el comercio uno de los principales factores. De acuerdo con el departamento de estado de Estados Unidos, los bienes y servicios que se intercambiaron en el 2020 tuvieron un valor de $577,300 millones de dólares, lo que convierte a México en el segundo socio comercial más importante para Estados Unidos. Además, este intercambio de bienes y servicios beneficio la creación de empleos en ambos países, ya que, en conjunto, se lograron crear alrededor de 1.1 millones de trabajos en el 2019, según las cifras presentadas por el departamento de comercio.

Analizando más a fondo este tema, nos encontramos con otro aspecto relevante dentro de esta relación. México ocupa un lugar importante en la economía de Estados Unidos por el tema del petróleo, una de las fuentes de energía más consumidas alrededor del globo. México siempre ha sido una fuente considerable de petróleo para su vecino del norte, tanto es así que, en el año 2020, México fue el segundo proveedor más grande para Estados Unidos. Cabe mencionar que el latente conflicto político entre Rusia y Ucrania trajo consigo múltiples rezagos en los suministros de petróleo para los demás países que se han involucrado, siendo Estados Unidos uno de ellos. Rusia solía ser una fuente de petróleo muy significante, y ahora que Rusia ha decidido dejar de exportarlo a Estados Unidos, México ha adquirido aún más importancia como socio estratégico, puesto que ahora el petróleo mexicano se ha vuelto mucho más crucial.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información

La conexión entre México y Estados Unidos comienza por su cercanía geográfica, y es que ambas naciones comparten una larga frontera que se extiende por casi 3200 kilómetros. La frontera entre México y Estados Unidos podría ser considerada uno de los puntos de intercambio de personas más grandes del mundo, ya que es impresionante pensar que, en tan solo un día, alrededor de 1,000,000 de personas cruzan esta frontera en ambas direcciones. De igual manera, esta proximidad ha facilitado no solamente la transportación de bienes como maquinaria, equipos eléctricos o vehículos, sino que también ha fomentado el intercambio cultural entre habitantes de ambos países. Esta mezcla cultural a lo largo de los años ha dado lugar a la creación de una nueva cultura, una comunidad totalmente distinta que no se identifica puramente con ninguno de los dos países, sino que es más bien una fusión entre ambos. Una gran cantidad de personas que viven en locaciones fronterizas han adaptados rasgos de ambas naciones, volviéndose lo que se podría denominar “anglo-hispanos”. Esta nueva cultura ha ido construyendo sus propias tradiciones a través de su gastronomía, sus artistas, celebridades, música e incluso su lenguaje; el famoso “espanglish”.

Citando nuevamente al departamento de estado, se estima que cerca de 1.6 millones de ciudadanos estadounidenses ahora residen en tierras mexicanas y, a la vez, Estados Unidos es considerado el país con más mexicanos después de México. La migración de personas entre ambos países es colosal. Esto ha causado que el mercado hispano se haya vuelto de vital importancia en ámbitos políticos en Estados Unidos, ya que no puede haber un funcionario público aspirante a un alto cargo que no voltee a ver a la población mexicana, debido a que representan un porcentaje gigantesco de posibles votos en campañas políticas. Además, México se ha convertido en el principal destino turístico para Estados Unidos, lo cual ha traído resultados positivos para la economía del país, ya que una gran cantidad de viajeros visitan México año con año, inyectando ingresos al Producto Interno Bruto y apoyando a los negocios locales. Otro tema importante es el intercambio de divisas, las cuales representan una de las mayores fuentes de ingresos en México, gracias a los trabajadores que laboran en Estados Unidos y mandan dólares estadounidenses en forma de remesas a sus familias en México.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Es evidente que la colaboración entre Estados Unidos y México es de suma importancia para ambos en muchos sentidos, y es justamente por lo que funcionarios públicos representantes de estos países hacen el esfuerzo mutuo para preservar y reforzar la relación bilateral. Esto se ha logrado en gran parte gracias a distintos tratados que se han concretado con el fin de crear alianzas más fuertes y duraderas para alcanzar una mayor prosperidad. Uno de los tratados más importantes es el TLCAN firmado en 1992 durante el régimen de George H. W. Bush y Carlos Salinas de Gortari, y que actualmente ha evolucionado hasta convertirse en el T-MEC, el cual adopta temas importantes que no eran relevantes durante la creación del primer tratado, como el internet y la globalización. Este tratado tiene como objetivo facilitar la movilidad de bienes entre México, Estados Unidos y un tercer partido, Canadá. Además, se busca cooperar para promover la inversión foránea, con el fin de acelerar el crecimiento y eliminar obstáculos en las negociaciones entre los 3 integrantes del tratado.

Generalmente se designan embajadores de primer nivel en representación de ambos países para mediar la importante relación bilateral. Esteban Moctezuma Barragán, ex secretario de educación pública y actual embajador de México en Estados Unidos, no es la excepción, puesto que, desde su toma de la embajada en el año 2021, ha hecho un gran trabajo en fortalecer la relación entre los dos países. Me siento sumamente honrado de poder recordar la importancia de la relación bilateral entre Estados Unidos y México a través de la memoria de mi bisabuelo Gustavo Petricioli Iturbide, quien sirvió como embajador de México en Estados Unidos y tuvo un papel fundamental en las negociaciones para la firma del TLCAN bajo el periodo del presidente mexicano Salinas de Gortari. Además, tengo la oportunidad de personalmente ser un mexicano estudiando actualmente en Estados Unidos, lo cual me permite hablar desde la perspectiva de alguien que vive de primera fuente la conexión entre estos dos países.

Suscríbete a Forbes México

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.