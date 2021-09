Resiliencia: como sobrevivir la crisis

Cada vez con mayor frecuencia, repasar las noticias del día se vuelve un ejercicio desagradable y desalentador; demasiadas malas nuevas, escasas esperanzas; desempleo, caída de ingresos, cambio climático, robos, asaltos, violencia, tráfico, stress, acoso, contaminación, adicciones, demagogia, corrupción, ya ni para que enterarnos.

Pero al ser parte de la sociedad, no podemos evadir saber que sucede y -por supuesto- no podemos controlar todo lo que nos afecta.

En la actualidad, es todo un reto muy complejo conservar la salud mental y física. Nuestra tranquilidad, estabilidad, resistencia y madurez tienen que pasar por pruebas extremas casi permanentemente.

Pero ante cada desafío, los seres humanos somos capaces de encontrar el camino para sobreponernos; descubrir la fuerza, la voluntad, madurez emocional, la fe y la motivación para salir adelante, es decir, desarrollar nuestra capacidad de resiliencia. A continuación, la lista de los mejores consejos para lograrlo:

Ser resilientes requiere de un ajuste profundo en la perspectiva y enfoque de nuestras vidas; debemos ser capaces de asumir la adversidad, los problemas, las pérdidas, las circunstancias difíciles y las amenazas como retos para los cuales tenemos que estar siempre preparados.

Preservar la calma y mantenerse sereno y estable ante una contingencia, encarar los obstáculos e inconvenientes, responder con optimismo y soportar el peso de decisiones complicadas distinguen a lXs verdaderXs líderes.

Fortalecer las capacidades de respuesta ante los problemas en el trabajo, ejercitarse, tomar las medidas básicas de seguridad, no distraerse y estar siempre atento del entorno, salir con amigos de verdad; vivir la vida plenamente, asumiendo los riesgos de manera consciente y anticipada.

Todas las crisis nos enseñan el valor real de las cosas y las personas. Deshazte de lo superfluo y de lo banal, limpia tu directorio de contactos. Solemos llenar la vida con cosas que realmente no necesitamos, tenemos un inventario grande de objetos usados inútiles que llevan años arrumbados y echándose a perder.

Una crisis como la que estamos pasando nos debe llevar a renunciar al materialismo; ser resiliente es ajustar y hacer recortes, ahorrar y ser más eficientes con nuestros gastos, no desperdiciar, administrarnos. La vida se vuelve más simple y ligera si no te la complicas con créditos, broncas y ni te embarcas en deudas, dejemos pasar las tentaciones triviales.

Las redes sociales nos presionan para llenarnos de “amigos”, evadimos la soledad real y objetiva tratando de sustituirla por una popularidad ficticia en la que -al final del día- terminamos igualmente en el vacío y el aislamiento. Las crisis nos enseñan que lXs verdaderXs amigXs son escasXs y que cuando existen lo mejor es echarle ganas para conservarlXs.

La vida es dura, cruel, ingrata, injusta, las cosas malas solo me pasan a mí, me embrujaron, lo que pasa es que los demás no me quieren. Basta ya, deja de evadir tus responsabilidades; quejarte, lamentarse y culpar a otros de tus problemas no resuelve nada.

Tu vida depende de ti, sácale brillo, exígete, demándate, rebélate, aplícate, esfuérzate, lucha, crece, soporta, resiste. Deja de postergar los cambios, no hay mañana; todo es actitudes, transformaciones, desarrolla tus fortalezas y ponle inteligencia y pasión a lo que haces, no temas desaferrarte, aligera las cargas, remordimientos, culpas y deja ir el pasado.

Aprende que hay alguien de quien no te podrás librar nunca: tu mismX. Ser resiliente es ponerse buena cara, sonreírse y acostumbrarse a estar con tu yo interno. No te evadas, escúchate, dialoga, maduren las cosas, mediten, apaguen las lamentaciones, busquen la paz, seleccionen las relaciones, tomen buenas decisiones y pásenla de poca.

Aunque no lo quieras admitir no eres el centro del universo a menos que construyas tu lugar y te lo ganes. LXs otrXs no están para hacerte feliz, es más, no se despiertan todos los días desesperados por saber si ya te bañaste o que desayunaste, te siguen por que no tienen otra cosa que hacer, pero en el fondo no les importa tu vida a menos que la hagas verdaderamente interesante.

Ser resiliente requiere de esfuerzo y trabajo, intensidad, luchar y sobreponerse. Probar el fracaso, la pena, el dolor y el conflicto te hace mas fuerte si estas dispuestX a superarlos y para eso requieres de todo un portafolio de tus fortalezas, creatividad, valores, capacidades y habilidades.

Todos estos recursos están dentro de ti, tienes que convencerte, tomar conciencia plena de ellos para saber usarlos cuando se requiera. A todo lo que hagas, agrégale una dosis de constancia, disciplina y tenacidad.

No cedas tu estabilidad emocional ni a otrXs ni a las circunstancias. Mantén siempre el control de tus reacciones, templanza, tolerancia, flexibilidad, adaptación, inclusión, respeto.

Se siempre dueñX de ti mismo, soporta el momento, mantén el flujo de tu respiración, supera el nerviosismo, sonríe, actúa en calma, afronta la tormenta serenX, suprime las críticas y las presiones. Que nada ni nadie te limite, no hagas caso a tus detractores, imponte con la sabiduría, la preparación y la inteligencia.

Apaga el celular un par de horas al día, selecciona lo que revisas, prioriza y disgrega tus mensajes, limpia tus bandejas y depura tus redes sociales. El mundo puede esperar, tu vida está impaciente.

