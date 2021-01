¿Sabes cuáles son las comunidades de Marketing en Latinoamérica?

Las comunidades han acompañado al ser humano de toda la vida, de hecho, no podríamos imaginar el florecimiento de las grandes civilizaciones si no es por el trabajo de las comunidades en donde se desarrollaron. Desde las pequeñas tribus hasta las grandes megalópolis las comunidades se han encargado de conectar personas y conectar ideas. Y eso, es algo que siempre hemos sabido apreciar.

Pero ahora, gracias al internet hay comunidades por todos lados, al principio se suponía que el internet nos hiciera homogéneos al interconectarnos, sin embargo, nos ha permitido crear focos de interés como lo es el marketing y gracias a ello, podemos conectarnos, interrelacionarnos, aprender y hasta por qué no divertirnos.

A pesar de que cada vez más se polarice la humanidad, las comunidades nos permiten encontrarnos en un punto en común, ir a distintos lugares sin despegarnos de la pantalla y sobre todo, compartir nuestros intereses como humanos y hermanos que todos somos.

Y son precisamente las comunidades las que pueden cambiar al mundo, no es el dinero, no es la política son las comunidades ya que formamos parte de ellas no por obligación, sino por que queremos conectarnos con nuestros semejantes y compartir nuestros intereses y pasiones.

Es por lo anterior, que estoy muy contento porque hubo un lanzamiento hace unos días de un libro donde las principales comunidades de marketing en Facebook se unieron (cosa poco común en nuestros días) y dejaron toda rivalidad de lado y elaboraron un libro en conjunto denominado “Social Communities”, que representa precisamente la historia y lo que implica ser una comunidad en nuestra región hispanoparlante.

Las ocho comunidades involucradas en la elaboración de este libro fueron:

“Marketeros LATAM” de Alex Dávila de México con 66 mil seguidores, quien es también creador de comunidades como “Papá Kotler” (16mil seguidores) y “Entre Marketeros” (210 mil seguidores).

“Yi Min Shum” nacida en Venezuela de padres chinos con 14 mil seguidores y también autora del libro “Navegando en Aguas Digitales”

“Ese Mercadólogo Es Un Loquillo” con 114 mil seguidores, quien solía estar tras una máscara y en el evento de lanzamiento del libro decidió mostrar su verdadero rostro.

“Mercameme” de Hiram López, mexicano con 128 mil seguidores.

“Marketing Trooper” liderada por Guillermo Vázquez, mejor conocido en el mundo digital como Wally Rova con 93 mil seguidores.

“Un poquito de marketing” de Valeria Rivera con 53 mil seguidores.

“Marketing Time” de Omar Said e Isabel Hernández con 79 mil seguidores.

“KO Digital” de Alejandro Barajas que con tan solo 22 años ya cuenta con una comunidad de 55 mil seguidores.

Con prólogo de Anuor Aguilar, autor del best seller Mutágenus, introducción de Grisel Gamarra de Bolivia creadora del Poemarketing y la presentación del español Hugo Cotro, este libro es redondo en todo sentido y muy recomendable, ya que nos permite viajar y conocer el impacto de las principales comunidades de marketing en español, así como para los ya con más experiencia en estos andares, como su servidor, recordar nuestros inicios por el apasionante mundo del marketing.

Hoy más que nunca que sirva este libro de ejemplo para tantas otras comunidades de tantas otras profesiones, donde se deja el ego de lado y se crea equipo, ya que será la única manera de salir adelante en esta crisis mundial post pandemia.

