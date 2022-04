Ser diferente está bien. Es un orgullo, un derecho, un distintivo de las sociedades humanas y sus diversas culturas y condiciones.

En la mayoría de los casos solemos asociar esas diferencias al color de la piel, a nuestro origen étnico, a la nacionalidad, al estatus económico, a la edad, al pensamiento o preferencias sexuales. Exigimos inclusión y no discriminación para todos ellos y cada grupo tiene sus luchas. Sin embargo, aunque nos esforzamos por evitarlo, otro grupo que seguimos marginando es el que componen aquellas personas que por una cuestión natural o un accidente son diferentes.

Huillo es un chico mexicano de 12 años que cobró nueva fama el 3 de abril pasado al ser invitado por la banda británica de rock Coldplay a tocar y cantar una pieza de su propia inspiración: Different is ok, cuyo video en Youtube acumuló en 15 días casi un millón 300 mil reproducciones.

Huillo tiene autismo (transtorno del espectro autista, TEA), pero se volvió un fanático de Coldplay desde pequeño, una pasión que su papá detectó y alimento al punto que no sólo es un fan, sino que ya es pianista y compositor.

El gesto de Coldplay de subir a Huillo al escenario es muy relevante para las personas con cerebros neurodiversos y para quienes nos dedicamos a la aplicar la psicología positiva.

En el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, hay alrededor de 70 millones de personas autistas, pero existen muchos otros transtornos de neurodiversidad que nos hacen diferentes: déficit de atención, hiperactividad, diselexia, entre muchos otros, incluso hoy no identificados.

De acuerdo con especialistas en salud mental de la infancia y adolescencia, la pandemia de Covid-19 generó problemas de neurodesarrollo en niños nacidos en esta época o en los adolescentes que están viviendo el fenómeno del confinamiento y nuevas formas de socializar.

Por tanto, para los próximos años es de esperarse un aumento de la población con este tipo de trastornos y debemos estar preparados para dejarlos ser diferentes y apoyarlos en ese grito.

Dice parte de la canción de Huillo:

Un buen amigo es un héroe en el que puedes confiar.

Hola amigo, espero que lo entiendas, ser diferente está bien…

Un buen amigo es increíble, es alguien a quien amar,

Es alguien con quien puedo hablar,

arreglar todo lo que está mal…

Hola amigo, espero que lo entiendas, ser diferente está bien.

Seguramente conoces o tienes a alguien en la familia que se encuentra entre esta población y requiere de cuidados o de una educación especial, como el papá de Huillo lo ha hecho.

Barry Prizant le está dando una nueva perspectiva al tema y comenta en una de sus obras sobre la importancia de las experiencias positivas en los cerebros neurodiversos (por supuesto, aplica por igual para los que nos creemos “normales”), pues se requiere contrarrestar todas las memorias negativas, las cuales son muy fuertes.

Esto provoca que para ninguna persona neurodiversa el camino sea sencillo.

Hay reconocidas personalidades como el actor Anthony Hopkins, la activista ecologista Greta Thunberg o la científica Temple Grandin que han ayudado a visualizar los problemas que enfrentan estas personas, pues además de pertenecer a este tipo de grupo, hacen algo por ayudar a comprender estos trastornos.

Huillo, su papá y en especial Coldplay con su espectáculo del 3 de abril en la Ciudad de México también ayudan en este gran esfuerzo.

La actuación de Huillo provoca que se vea normal que todos somos diferentes y eso es importante para poder integrar y valorar todas las formas de ser.

Debemos convertirlo en un acto que no se limite solamente a un momento sobre el escenario, sino en un cambio en la forma que vemos la neurodiversidad, especialmente en la postpandemia.

Ser diferente está bien, particularmente cuando colaboramos mutuamente en tener experiencias positivas.

Contacto:

Rosalinda Ballesteros, directora del Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad de Universidad Tecmilenio.

Linkedln: @icfelicidad

Twitter:_wellbeing360

