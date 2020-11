Teletrabajo en personas con pérdida de audición, de la ciencia ficción a la realidad

Cuando vivimos con una pérdida de audición, nuestra casa se tiene que adaptar a esta necesidad, subimos el volumen del despertador o lo usamos en modo vibración; nos apoyamos de una lámpara para que nos avise cuando alguien está tocando el timbre, y hasta nos auxiliamos de videollamadas para comunicarnos con los demás; y todo esto, que hasta hace una década parecía ciencia ficción, hoy en día es una realidad.

Pero no olvidemos el reto de las videollamadas, que no deben tener lag o retardo, y cuyo campo visual debe ser grande porque al ayudarnos de las expresiones con las manos, necesitamos ver a la persona casi en su totalidad, lo cual agrega complejidad a la comunicación.

Recordemos que para las personas que se comunican totalmente en lenguaje de señas, si la imagen se entrecorta, les será muy difícil llevar una conversación efectiva, pero ¿qué pasaría si en vez de lenguaje de señas, utilizamos dispositivos y aplicaciones que con Inteligencia Artificial faciliten esa tarea? También suena a ciencia ficción, pero no lo es.

Recientemente se ha escuchado en la industria de la audición, los adelantos que en este campo se han desarrollado; por ejemplo, audífonos que avisan de caídas del usuario, que traducen en varios idiomas, que monitorean actividad física, mental y cardiaca, y que, incluso, permiten escuchar con mayor nitidez a las personas que utilizan cubrebocas, un aspecto que en esta época de Pandemia se está volviendo fundamental, pero ¿qué pasa con el teletrabajo, que se ha vuelto una necesidad y que aplica para casi todas las personas por igual, no importando las capacidades diferentes que pudieran tener? ¿Cómo facilita la tecnología auditiva el teletrabajo?

Realizar las labores desde casa no es sencillo, si los que contamos con nuestros cinco sentidos, en ocasiones tardamos en familiarizarnos con la herramienta que utilizamos, te has puesto a pensar en los que carecen del sentido del oído, ¿cómo escuchar cuando el interlocutor comparte pantalla y explica lo que se está proyectando?, ¿qué hacer cuando el famoso click para entrar no es escuchado?, ¿cómo seguir el ritmo de una conversación?, ¿cómo hacer una videoconferencia si el interlocutor no sabe el lenguaje de señas, por ejemplo?, y si alguien apaga su cámara, ¿cómo decirle que no se puede leer su cara para entender lo que está diciendo?, ¿y qué hay de las aplicaciones que se utilizan?, ¿son compatibles con la tecnología que necesitan los dispositivos auriculares?, ¿cómo se soluciona esto?

Muchas de estas preguntas se han ido resolviendo con los pasos acelerados que día a día da la tecnología. Los dispositivos que se han desarrollado últimamente permiten que el usuario pueda conectar sus auxiliares auditivos directo al teléfono o computadora, lo que se traduce en una comunicación directa y con la amplificación suficiente que necesita el usuario; así se evita la interferencia que pueden hacer los ruidos ambientales y facilita la expresión corporal al tener el usuario las manos libres.

Aunque actualmente la Inteligencia Artificial ha modificado y sigue modificando el mundo de las personas con discapacidad, sea cual sea, en lo particular, la auditiva va en ascenso. Basta revisar la amplia gama de audífonos y aplicaciones que existen en beneficio del usuario.

Recordemos que en México existen 5.7 millones de personas con alguna discapacidad, de los cuales 694,451 son sordos (12% de la muestra total), de acuerdo con cifras del Censo de Población y Vivienda, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sin embargo, se sospecha que en realidad este número es al menos 10 veces mayor.

Un ejemplo de buenas costumbres en el aspecto laboral para las personas con discapacidad auditiva sería que al tener una reunión virtual, se comparta previamente la agenda u orden del día donde se definan los turnos de participación de los integrantes del equipo, lo sería genial.

También podríamos concientizarnos sobre el uso del botón de silencio y, tras la videollamada, enviar un correo a los asistentes con un breve resumen de la reunión para no dejar lugar a dudas.

Con la Pandemia, la inclusión al teletrabajo de personas sordas ha sido indispensable, y como lo mencioné anteriormente, desde una alarma que vibra para saber que es la hora de levantarse, hasta el uso de dispositivos que nos ayuden a escuchar con nitidez al interlocutor en una videollamada, pueden hacer la diferencia, tanto para el usuario, como para sus colegas.

Sabemos que lo anterior son solo algunas pequeñas soluciones para un gran problema, que aún no sabemos cuándo tendrá solución, pero que de nosotros depende hacerlo lo más fácil posible.

Alejandro Valdez, director general de Starkey México*

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.