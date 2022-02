Tres reglas para generar riqueza en época de escasez

Al igual que con las estaciones, la vida nos presenta épocas de abundancia y épocas de escasez. Y son estos tiempos duros los que desarrollan la grandeza humana. Nos forman, fortalecen y vuelven resilientes.

Hoy la mayoría de nosotros nos encontramos en una época de escasez que llamaremos “invierno”. Pero no hay que olvidar que siempre, siempre, siempre después del invierno viene la primavera.

Y para enfrentarlo mejor te quiero compartir tres reglas personales y tres reglas profesionales que te ayudarán a asumir tu grandeza y capitalizar el invierno a todo lo que da, para que cuando llegué la primavera, estés [email protected] para florecer.

Pero primero permíteme compartir un dato relevante. ¡El 62% de las empresas más valiosas del mundo que hoy forman el índice de la bolsa fueron creadas en épocas de invierno, o sea, de recesión!

Entonces, a asumir nuestra grandeza.

Empecemos con las tres reglas personales qué hay que observar para capitalizar el invierno:

Adquiere habilidades y nunca dejes de aprender. Más ten cuidado con el concepto de escuela que nos quiere enseñar qué pensar, en lugar de cómo pensar. Abre tu mente. Sé [email protected] Intré[email protected] [email protected] Establece tu propio plan de estudio. Entiende de estrategia. La experiencia está sobre valuada. Acorta el camino. Si [email protected] lo ha hecho, entonces sí tú haces lo mismo, es probable que obtengas el mismo resultado. Y ahora sí, montado sobre los hombros de gigantes, a emprender. Recuerda que el verdadero valor no está en el conocimiento sino en la acción. La acción masiva. Sin tregua. Y que el fracaso no tiene nada que ver con el resultado del emprendimiento, sino en el no haberlo intentado. Los negocios son un juego espiritual. El secreto del éxito duradero es inyectarle al negocio un sentido trascendente. El darle un propósito más grande que tú. Y entre más haces por los demás, mejor te irá.

Una frase de Tony Robbins, que me tocó en lo mas profundo de mi ser, es que “todos estamos a sólo un encuentro de transformar nuestras vidas”. Ahí afuera existe un universo inteligente que está diseñado para ayudarnos, si simplemente nos ponemos en marcha y no nos damos por vencidos, llueve, truene o relampaguee.

Como decía mi querido amigo, Ex Director Général de HP México, Rafael Píccolo QPD “there is no free lunch”. Asume 100% de responsabilidad por los resultados de tu vida. Y ponte en una posición para sobresalir. El éxito es un juego de proximidad. Aprende de gente exitosa, compórtate como gente exitosa, acércate y rodéate de gente exitosa y el éxito se te pegará.

Sé que no es fácil. Pero quién dijo que la vida debería ser fácil. Asume tu grandeza, enfrenta tus miedos y sal de tu zona de confort, porque sólo exigiéndonos y poniéndonos en una situación incómoda crecemos y prosperamos.

Para terminar quiero compartir contigo tres reglas para sobresalir profesionalmente:

Define cuál es tu cliente ideal. Probablemente más que cualquier otra pregunta que nos debemos hacer al concebir un negocio es ¿quién es mi cliente ideal? ¿A quién quiero servir? Y entre más lo conocemos y lo entendemos, podemos crear algo que realmente le sirve y añade valor.

Como dice Keven Kelly, co-fundador de la revista Wired, sólo necesitas 1000 seguidores devotos para tener un negocio prospero de por vida.

Establece tu oferta irresistible. Una oferta que hace brillar tu verdadera esencia, lucha, tenacidad y vulnerabilidad. Una oferta que entiende mejor que nadie la necesidades materiales y emocionales de tu cliente ideal, tu tribu.

Una oferta que hace brillar tu verdadera esencia, lucha, tenacidad y vulnerabilidad. Una oferta que entiende mejor que nadie la necesidades materiales y emocionales de tu cliente ideal, tu tribu. Da más, mucho más de lo que prometes. Finalmente está el ir mas allá de una transacción comercial. Céntrate en brindarle a tu cliente ideal cada vez más valor real, profundo y duradero. Dale sentido a tu vida enriqueciendo la vida de tu tribu con tu talento, ingenio y amor.

Entonces a aprovechar esta época de invierno. A aprender de las mujeres y hombres que han asumido su grandeza y a imitarlos. A definir con claridad a quién queremos servir y lanzarnos con visión, pasión y propósito al añadir valor y deleitarlos, y a nunca, nunca, nunca darnos por vencidos.

Contacto:

Mac es un visionario emprendedor y líder de opinión en cómo construir el futuro en el cual nos dará gusto vivir. Enseña a empresas, asociaciones y gobiernos a enfrentar mejor el futuro, asumir su grandeza, y hacer una diferencia en el mundo.*

https://kroupensky.com

