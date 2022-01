Un cambio de mentalidad será exponencial para el gran talento latinoamericano

Alguno de los sucesos más importantes en el ámbito empresarial durante 2021 en LATAM fue la consolidación de nuevas empresas de tecnología. El nacimiento de nuevos unicornios en la región en diferentes sectores, acaparó la atención del mundo entero.

Al final de esta década habrá un cambio de paradigma en la región, la creación de valor se desarrolló hace décadas proveniente en gran parte por el poder de las empresas familiares, donde hoy los emprendedores tecnológicos y sus equipos están reconstruyendo los diferentes sectores apalancados de la tecnología y de un mindset diferenciado.

A nivel global hemos escuchado demasiados casos de innovación y de extinción de empresas que no se reinventaron, los tan conocidos casos de Blockbuster o Kodak que son estudiados en diferentes escuelas de negocios para entender cómo es que una industria se reinventa por completo con el uso de la tecnología por jugadores externos; pareciera tan obvio viendo hacia atrás que la cámara digital destruiría la fotografía física, a esto se le llama el dilema del CEO.

Una de las principales responsabilidades que tiene un CEO es la maximización del valor de las acciones, implementando diferentes estrategias como expandirse, reducir costos, incrementar ventas, etc. Si fueras el CEO de una gran marca de retail en tu país o región y tuvieran 800 tiendas físicas las cuales poco a poco van bajando su rentabilidad por m2, ¿que harías?, ¿pedirías a tu consejo capital para apostar a buscar un nuevo modelo de negocio, apostarías tu trabajo por hacer una inversión en innovación?, ¿decidirías incluso en contra de tener que desinvertir en donde hoy la empresa tiene la mayoría de sus activos con todo lo que esto conlleva? difícil decisión.

Hablando de innovación podemos encontrar demasiados conceptos en internet, pero si analizamos realmente en la práctica, innovar no es inventar por inventar nuevos servicios o productos, esto viene cuando a partir de una nueva propuesta, el mercado lo adopta y se produce la famosa curva de valor. Si lanzamos una página web, donde las personas puedan rentar por días un departamento o una casa directamente al propietario a un mejor precio y con mayor flexibilidad, ¿lo llamaríamos innovación?, hoy se llama Airbnb, y es innovador porque vende billones de dólares al año, cotiza en bolsa, y compite de una manera diferente con el sector hotelero, quitándole mucha cuota de mercado a lo ya establecido.

Este tipo de disrupción no viene de los grandes corporativos, quienes casi nunca actúan en contra de la obsolescencia de sus propios productos/servicios. En el caso de las startups, gran parte de su agilidad viene por el set de habilidades diferenciadas de las personas que contratan. Las diez habilidades más importantes según un estudio a nivel mundial del World Economic Fórum para el año 2025:

Analytical thinking and innovación Active learning & learning strategies Complex problem solving Critical thinking and analysis Creativity, originality and initiative Leadership and social influence Technology use, monitoring and control Technology design and programming Resilience, stress tolerance and flexibility Reasoning, problem-solving and ideation

Intercambiando opiniones con fundadores y CEO’s de diferentes empresas tecnológicas, concluimos que en la región hay mucho talento, personas en empresas tradicionales quienes tienen gran conocimiento “hard”, junto a un talento natural de sus habilidades. Pero ¿por qué escuchamos a empresas tecnológicas decir que falta talento innovador en la LATAM?, lo que realmente falta es un mindset exponencial, una perspectiva que ayude a crear diferentes enfoques en el talento para enfrentar los nuevos retos de una economía globalizada. La perspectiva moldea realidades.

El mindset, como palabra se ha puesto de moda en los últimos años, esta programación mental es el conjunto de pensamientos y creencias que dan forma a nuestra mente, determinando cómo pensamos, respondemos, creamos y nos comportamos. Primero debemos entender los principales canales de cómo, dónde y por que obtuvimos esta programación mental, siendo los principales:

El entorno social donde creciste como casa, colonia y escuela. La cultura, reglas, usos y costumbres del país en donde te desarrollaste. De tu familia, sobre todo tus padres o las personas que te educaron en tu infancia. De tu círculo más cercano, como amigos, familia y trabajo. Tu religión y las creencias que decidiste adoptar. Y de la observación, análisis y perspectiva que desarrollaste de todas las anteriores.

Históricamente, como región no nos hemos cuestionado el porque de lo que pensamos, todos los esfuerzos de educarnos y desarrollarnos se han centrado en los conocimientos puros y en los trillados soft skills, y hemos dejado a un lado la parte exponencial de cualquier persona que son los human skills y el mindset.

Es muy importante cuestionarnos nuestra propia mentalidad y cómo impacta en nuestro potencial en el ámbito personal y profesional, pero ¿qué tan importante es? podemos explicarlo en la siguiente fórmula:

Habilidades naturales + Hard Skills (conocimiento) = Talento <> multiplicado por un mindset exponencial acelera el potencial humano.

Lo que hoy la evolución de las startups ha traído es una necesidad urgente de cambiar lo establecido, de desintoxicar el status quo que ha permeado en la sociedad durante décadas, y esa necesidad de exponenciar el potencial del talento en Latinoamérica. Es indispensable para poder ejecutar con rapidez, flexibilidad e innovación los retos de la digitalización y disrupción que viene para la región.

Cuando las empresas innovadoras buscan personas con talento que encajen en su cultura y organización, prácticamente están hablando de cómo la mentalidad y las habilidades humanas pueden alinearse con la empresa, y sin duda aportar a los retos de alta velocidad que se deberán enfrentar con autonomía, resiliencia, trabajo en equipo, alta responsabilidad y error-aprendizaje avanzado.

Una mentalidad exponencial no es una herramienta, es una perspectiva construida de ver nuestra vida y la forma de cómo enfrentamos las diversas situaciones, con un importante input a buscar el aprendizaje. Esta mentalidad de crecimiento no es el no equivocarse, es el exponer nuestra debilidades a retos que nos dejen conocimiento, para poder analizar con otro punto de vista la manera de cómo lo resolvemos.

El éxito que perseguimos en muchos aspectos de la vida y como cada quien lo defina, debe hoy tener una nuevo enfoque, la importancia de cómo interactuamos con los demás, en primero aportarles antes de tomar algo de ellos, esta mentalidad fue planteada por el profesor Adam Grant de la Universidad de Wharton, autor de Give & Take, indicando los tres tipos de mentalidades: los “givers”, quienes dan más de lo que toman, los “matchers” dan y toman con balance, y los “takers”, quienes reciben más de lo que dan.

Con un cambio de mindset en Latinoamérica se logrará tener personas más motivadas por los desafíos y ver los errores no como ignorancia o falta de habilidad, sino como oportunidades de aprender y desarrollarnos. Quienes tienen una mentalidad de crecimiento tienen la convicción de que toda habilidad como la creatividad o la inteligencia, pueden ser desarrolladas mediante una práctica deliberada y un esfuerzo constante y disciplinado.

Oscar Jiménez Rodríguez, fue Co-fundador y CEO de Epiq, Country Manager y Presidente del Consejo de ThePowerMBA Latinoamérica.*

Twitter: https://twitter.com/OshcarJR

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/oscar-jr/

