La educación no conoce banderas: cómo el sistema educativo se ha adaptado a la sociedad

Por Vicente Serrano Petricioli

La educación se está transformando a medida que nos convertimos en una sociedad más globalizada e interconectada, lo cual ha ido abriendo paso a una mayor accesibilidad en cuanto a la formación académica global para estudiantes alrededor de todo el mundo.

Vivimos en un mundo cambiante, un mundo en el que la globalización se ha vuelto un factor determinante y un término que ha ido adquiriendo cada vez más relevancia en múltiples sectores sociales, siendo la educación uno de ellos. A medida que la educación se globaliza, se presentan cambios en las tendencias, métodos y valores adoptados en las instituciones educativas. Uno de los movimientos más recientes dentro de este ámbito fue la adaptación de nuevos métodos de aprendizaje en las escuelas derivados de la reciente pandemia.

La emergencia sanitaria producida por el Covid-19 trajo consigo innumerables modificaciones en la mayoría de las industrias a nivel mundial. En el caso de la educación, la pandemia fue el autor responsable de promover la creación de plataformas digitales que permitieran la enseñanza remota a través de conferencias, cursos o certificaciones en línea. Este “boom” en el uso de la tecnología cambió de manera histórica la forma en la que percibimos la docencia, lo cual ha permitido que hoy en día estudiantes de todo el planeta tengan acceso a altos niveles de formación global dentro de cualquier institución educativa desde cualquier parte del mundo. La educación ya no tiene fronteras.

Otro cambio proveniente de la globalización que está experimentando la educación es el aumento en el apoyo a la diversidad en las escuelas. El sistema educativo se ha dado cuenta que contar con un ambiente multicultural en el aula puede ser extremadamente útil y provechoso para el nivel académico, pues de esta manera se puede generar un intercambio de perspectivas diferentes y posiblemente complementarias. Subsecuentemente, esta comprensión acerca de la importancia de la diversidad en la educación ha fomentado la creación de múltiples programas para incentivar y promover los intercambios culturales. Cada país tiene una manera de ver el mundo dependiendo de su cultura y, por lo tanto, se puede aprender algo distinto de cada nación en diferentes áreas para así construir un conocimiento más completo, un conocimiento más global.

Problemas latentes como la pandemia o los efectos causados por el calentamiento global han desencadenado eventos trágicos para nuestra sociedad. Sin embargo, estos problemas asimismo han forzado de manera positiva a muchas más personas a cambiar su mentalidad, estamos comenzando a entender que este planeta lo compartimos, que éste es el hogar de todos por igual y que lo que pasa en él nos afecta colectivamente como seres humanos. Es por eso por lo que está habiendo una transformación evidente en las escuelas para impartir más conocimiento y crear conciencia sobre la sostenibilidad. Instituciones académicas alrededor del mundo están buscando crear una generación de líderes que se preocupen por el medio ambiente, la responsabilidad social y que vean por el bien mayor. La educación está experimentando un nuevo enfoque con más interconexión con temas de afectación colectiva como el cambio climático. Lo que afecta en un lugar del mundo repercute a todos los demás. Todo está interconectado.

En las escuelas de negocios, por ejemplo, antes se enseñaba a los estudiantes a generar ganancias creando un plan de negocios efectivo, siendo ese el mayor o único enfoque. No obstante, actualmente se procura añadir también temas como la ética, la responsabilidad social y la sostenibilidad para busca converger esas enseñanzas y así ayudar al planeta.

La transición a la implementación de temas ambientales en la educación moderna es uno de los muchos cambios que han surgido. Expandiendo el tema de las escuelas de negocios, otra tendencia prominente es la adopción de una perspectiva más dispuesta a tomar riesgos. En el pasado, las compañías tenían una cultura más conservadora en general, mientras que, en la sociedad actual, universidades en todo el mundo están fomentando más la innovación y el espíritu emprendedor, dándole la bienvenida al riesgo. Cabe mencionar que este cambio generacional depende tanto de la cultura empresarial como de la cultura local, puesto que hay lugares donde se respira más este ambiente emprendedor, como en San Francisco y toda el área de la bahía.

El mundo laboral se ha vuelto cada vez más competitivo debido a que la fuerza laboral se ha internacionalizado, por lo que las personas aspirantes a un trabajo en una compañía multinacional tienen que competir contra gente de todo el mundo. Esto ha causado que muchas compañías e incluso ciudades enteras, como lo sería Dubái, por ejemplo, vean la competencia como algo positivo que puede servir como motivación para aprender y mejorar. Estos valores se han vuelto de suma importancia en la formación académica y se imparten con el fin de que las nuevas generaciones se connaturalicen con la competencia para usarla a su favor.

Por último, otro ajuste en el sistema educativo global es la transición de la teoría a la práctica. Cabe mencionar que esta declaración es muy generalizada, ya que hay carreras y/o universidades donde no aplica. Sin embargo, basándome en mi experiencia estudiando en una universidad internacional de negocios, me he dado cuenta de que las escuelas están comenzando a adoptar un método más práctico en el que se emplean casos del mundo real y se ponen las enseñanzas en práctica. El contenido ya no solo se basa en la teoría que se encuentra en los libros de texto.

Nada es más “globalizable” que la educación. ¿Por qué razón? Bueno, una internacionalización de productos o empresas tiene que pasar por ciertos trámites y/o permisos, en cambio la educación no requiere de ese tipo de tramitología, ya que solo es cuestión de conectarse a cursos en línea o de tomar un avión. Esto también les da la oportunidad a ciudadanos de todos los países de expandir su aprendizaje dependiendo de lo que les guste y de lo que crean. Si una persona nace en una sociedad con ciertas ideologías muy arraigadas, se le podrían imponer esas creencias, pero si la educación es globalizada, la gente tiene la libertad de adquirir diferentes perspectivas y conocimientos para salir de esa imposición.

Hoy, en línea, se puede tener acceso a cursos sobre startups en Israel, aprender historia del arte en Italia, arquitectura en Finlandia, tecnología en Japón o estudiar negocios en Dubái. Lo mejor del mundo está al alcance de todos, desde una computadora en una playa o en una montaña. Para concluir, La educación se ha revolucionado en los últimos años, puesto que nuestra sociedad se va a adaptando a nuevas tendencias y situaciones. El tener acceso a una educación de nivel global que te permite coleccionar experiencias, contactos y conocimiento, es una oportunidad invaluable, que además puede abrir muchísimas puertas en el mundo profesional. Las escuelas se están adaptando, para de esta manera darles a las futuras generaciones la posibilidad de convertirse en ciudadanos del mundo a través de una educación sin fronteras.

Vicente Serrano Petricioli, estudiante de administración de negocios internacionales en la universidad de Hult International Business School

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.