Viajar ayuda a tomar mejores decisiones

Son tiempos de vacaciones; de relajación, de dejar a un lado las responsabilidades diarias, tomar las maletas y disfrutar de unos días de merecidas o al menos, necesarias vacaciones. Romper la rutina refresca nuestro ser y nuestras motivaciones despejando nuestra mente de los problemas cotidianos. En la voracidad de nuestros tiempos, es importante «desconectarse», dejar a un lado la tecnología que nos hace cargar con el trabajo en bolsillo del pantalón y no nos permite despejarnos del todo. Pero ya los psicólogos y terapeutas se encargarán de recordarnos esto, el sentido de estas líneas es otro y tiene que ver con nuestra percepción del mundo que nos rodea.

Hace unos días vivimos la intensidad del debate por la reforma eléctrica, se esgrimían pasionalmente argumentos más en el orden de lo político que aquellos con una visión de desarrollo; se coartaba e incluso coaccionaba la votación individual en aras de la grupal, es decir; por bloque parlamentario. La palabra “traición” se lanzaba de todos lados prostituyendo su significado, insultos iban y venían en lo que ya nos hemos desafortunadamente acostumbrado a que sea nuestra realidad política a nacional. Pero ¿y el país? ¿era necesario todo eso? Basta viajar un poco en estos días hacia los países desarrollados para ver las tendencias en el uso y la generación de la energía. México podría ser un país de vanguardia si tuviéramos horizonte de miras y por tanto, lo que vivimos pareciera absurdo e innecesario.

Mientras tanto, fuera de la vida pública, el empresario de hoy se entiende dentro de un mundo global; viaja, conoce y disfruta lo que otros países le ofrece; es capaz de abrir su mente y, en medio del descanso del que ya hablamos, va esbozando nuevas posibilidades de acuerdo con la realidad que percibe.

La mente del emprendedor no vacaciona, se mantiene activa y en constante aprendizaje y esto a su vez, lo lleva a tomar mejores decisiones. Viajar abre las puertas de la mente cuando lo que se busca es el desarrollo ya sea personal o profesional. Al viajar nos enriquecemos con nuevas culturas, palpamos el impacto social de las políticas públicas, descubrimos nuevas tecnologías, entendemos nuevas formas de hacer algo y con ello, en libertad, plantearnos nuevas metas observando nuevos horizontes.

Es inherente en el ser humano viajar, explorar y conocer nuevos lugares; salir de su entorno para buscar nuevos caminos, no con el mero interés del descanso sino del progreso. La vida del ser humano ha sido un constante viaje, su vida comienza nómada y a pesar de haberse asentado con el tiempo, no ha perdido este ímpetu de descubrir nuevos mundos; viajar es lo que le ha permitido desarrollar el pensamiento y evolucionar; viajar es lo que le ha permitido inventar herramientas para adaptarse a nuevas realidades, aprender nuevas lenguas que mejoren la comunicación y el intercambio de ideas; viajar ilustra y aporta información que nos permite decidir ya sea mejor o al menos de forma diferente.

Pensar que viajar es solo ocio, es quitarle una dimensión que dignifica a la persona, aquella que mueve la voluntad y la conduce a la búsqueda de la virtud. No se trata de caminar distancias o conocer países, el viaje se puede dar de muchas maneras, pero no debe dejar de hacerse nunca. La apertura de una persona que ha viajado es infinitamente más amplia que la de aquella que sólo conoce una visión de la realidad, y si duda su forma de pensar y decidir será diametralmente más creativa. En la vida personal y en la vida profesional no debe considerarse el viaje como un gasto sino como una inversión que enriquece a la persona, a las instituciones y a la sociedad en general. Cuando el viaje se hace con la apertura de mente y de corazón dejando a un lado la soberbia y aprendendiendo en alteridad, el ser humano se desarrolla y construye para sí un mejor futuro.

Luis Javier Álvarez Alfeirán, MA. Director de Le Cordon Bleu Anáhuac

